Hơn 500 khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu dự án Simona Heights

Với chủ đề "Sở hữu phong cách sống chuẩn sang", Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn vừa ra mắt sản phẩm căn hộ, đồng thời công bố pháp lý, các ngân hàng, đối tác chiến lược sẽ đồng hành cùng Simona Heights trong suốt quá trình phát triển dự án.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham dự (Ảnh: Xây dựng Phú Mỹ).

Tham gia sự kiện, khách mời được thưởng thức tiết mục biểu diễn mở màn độc đáo kết hợp nghệ thuật mang phong cách Art Deco lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vỹ của thiên nhiên Quy Nhơn, tái hiện phong cách sống thượng lưu của giới tinh hoa xưa và nay trong không gian xa hoa đẳng cấp cùng tiếng nhạc jazz vui tươi sôi nổi. Màn trình diễn ấn tượng đã phô diễn 5 ưu thế chỉ có tại Simona Heights với những cảm nhận, hình dung thực tế cho khách mời có mặt trong sự kiện.

Không chỉ tiếp cận các thông tin chính thức về dự án, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi: Chương trình tri ân những chủ nhân Simona Heights đầu tiên với giải thưởng lên đến một lượng vàng SJC. Khách hàng đăng ký giữ chỗ trong sự kiện cũng nhận ngay quà tặng lên đến 5 chỉ vàng cùng nhiều chính sách ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Khách hàng may mắn nhận giải thưởng một lượng vàng SJC (Ảnh: Xây dựng Phú Mỹ).

Cũng trong sự kiện, khách mời được chứng kiến lễ ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân giữa chủ đầu tư Simona Heights và 3 ngân hàng hàng đầu Việt Nam: BIDV, Vietcombank, SeABank. Chủ đầu tư cũng công bố các thương hiệu đầu ngành đã đồng hành cùng kiến tạo Simona Heights: Đơn vị tư vấn quản lý chất lượng Engcorp International, đơn vị tư vấn thiết kế nội thất ADA, tư vấn thiết kế kiến trúc PMAC, tư vấn thiết kế nội thất nhà mẫu TTID, Land Sculptor với vai trò tư vấn thiết kế cảnh quan và các thương hiệu nội thất bàn giao danh tiếng hàng đầu châu Âu.

Ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân giữa chủ đầu tư và các ngân hàng (Ảnh: Xây dựng Phú Mỹ).

Việc bắt tay với các thương hiệu có tên tuổi trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý hứa hẹn chất lượng cho dự án Simona Heights, đồng thời khẳng định mức độ đầu tư và tâm huyết của chủ đầu tư đối với dự án.

Hơn 500 khách hàng trên khắp cả nước tham dự sự kiện (Ảnh: Xây dựng Phú Mỹ).

Được định vị là biểu tượng thượng lưu tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, Simona Heights là dự án căn hộ tọa lạc trên 2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng sầm uất, với quy mô 2 khối tháp THE HARBOUR và THE SEA được liên thông bởi cầu kết nối. Trong đó, tháp THE SEA sở hữu tầm nhìn hướng biển, thể hiện sự đắt giá của một tòa căn hộ hạng sang cạnh biển với tiện ích xứng tầm và Tháp THE HARBOUR với những căn hộ tầm nhìn hướng Cảng Quy Nhơn - đầm Thị Nại thơ mộng trên bến dưới thuyền.

Phối cảnh tổng thể dự án với 2 khối tháp THE HARBOUR và THE SEA.

Khi hoàn thành, Simona Heights sẽ cung cấp hơn 600 căn hộ 100% có ban công theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, lấy cảm hứng từ kiến trúc Art Deco tôn vinh các giá trị thẩm mỹ vượt thời gian và hơn 50 tiện ích chỉ dành cho cư dân. Ngoài các căn hộ tiêu chuẩn 1-3 phòng ngủ, chủ đầu tư còn tập trung phát triển hệ thống shophouse cao cấp tại khối đế tòa nhà; cùng các phiên bản đặc biệt penhouse, căn thông tầng (duplex) cá nhân hóa trải nghiệm chủ nhân và phiên bản giới hạn dual key (căn hộ một cửa với 2 lối đi riêng biệt, 2 chìa khóa) dành cho các gia đình đa thế hệ, kết hợp cho thuê để gia tăng khoản đầu tư mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư của gia chủ.

Để kiến tạo không gian sống cao cấp với những trải nghiệm xứng tầm cho gia chủ, các căn hộ tại Simona đều được bàn giao nội thất hoàn thiện theo tiêu chuẩn châu Âu, với sự góp mặt của các thương hiệu nội thất nhập khẩu danh tiếng toàn cầu: Brandt (Pháp), Clara (Australia), Grohe (Đức), Jotun (Nauy), Philips (Hà Lan), Ariston (Italy)… Dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao khép kín, đề cao sự riêng tư và đảm bảo an ninh cho các chủ nhân thành đạt.

Hiện ngân hàng BIDV, Vietcombank, SeABank áp dụng chính sách cho vay ưu đãi 70% giá trị căn hộ và khách hàng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay đến khi nhận nhà

