Hơn 1.200 người tham gia lễ ra mắt dự án Emerald Symphony

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đưa dự án mang dấu ấn nghệ thuật kim hoàn đến với giới tinh hoa đất Cảng.

Lễ ra quân dự án Emerald Symphony chủ đề “Hợp tấu lục bảo - Tuyệt tác thăng hoa” diễn ra tại Hải Phòng ngày 17/12 (Ảnh: CĐT).

Cảm hứng từ ngọc lục bảo

Theo chủ đầu tư, dự án Emerald Symphony lấy cảm hứng từ ngọc lục bảo được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loại đá quý", biểu tượng của sức sống và sự trường tồn. Dự án được đánh thức dưới bàn tay của bậc thầy chế tác kim hoàn của DOJILAND, khởi nguồn cho dự án bất động sản mang dấu ấn nghệ thuật và chiều sâu giá trị.

Những giá trị tinh hoa ấy tiếp nối và lan tỏa bởi 20 đại lý và liên minh phân phối chiến lược đồng hành cùng Emerald Symphony trong sứ mệnh truyền tải câu chuyện, giá trị của dự án đến thị trường.

Lễ ra quân dự án Emerald Symphony với chủ đề “Hợp tấu lục bảo - Tuyệt tác thăng hoa” đã diễn ra trong không khí sôi động, nơi hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh cùng hội quân, mang khát vọng, bản lĩnh và niềm tin, khẳng định vị thế của Emerald Symphony từ những bước khởi đầu.

Lễ ra quân dự án Emerald Symphony quy tụ 1.200 chuyên viên kinh doanh đến từ 20 đại lý và liên minh (Ảnh: CĐT).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Dojiland nhấn mạnh: “Hợp tấu lục bảo - Tuyệt tác thăng hoa” không chỉ là chủ đề của lễ ra quân, mà còn là lời tuyên ngôn về sự đồng hành: Hợp tấu trong tầm nhìn, hợp lực trong hành động và cùng thăng hoa trong kết quả. Với tinh thần đó, tôi tin rằng Emerald Symphony sẽ trở thành biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất Cảng”.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi Emerald Fashion - Emerald Radiance 2025 với chủ đề “Tỏa sáng ngọc lục bảo”. Cuộc thi trở thành sân khấu để các đại lý thể hiện bản sắc sáng tạo, chuyển hóa tinh thần Emerald thành những tác phẩm thời trang độc bản, giàu cảm xúc. Qua đó, hình ảnh Emerald Symphony được lan tỏa theo cách mới mẻ, giàu tính nghệ thuật và truyền cảm hứng.

Cuộc thi Emerald Fashion đã tìm ra những đại diện truyền tải tinh thần ngọc lục bảo một cách đầy cảm xúc, sáng tạo và cá tính (Ảnh: CĐT).

Emerald Symphony: Biểu tượng sống mới của giới tinh hoa

Tọa lạc tại phường Thủy Nguyên - cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, Emerald Symphony sở hữu vị trí chiến lược, kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố và các khu vực trọng điểm. Trên diện tích hơn 26ha, dự án mang đến 484 căn biệt thự, liền kề và shophouse, trong đó 99% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền cùng vườn xanh riêng - một tỷ lệ hiếm có trên thị trường.

Hệ thống hơn 99 tiện ích cao cấp được bố trí hài hòa trong không gian xanh thuần khiết, mang đến trải nghiệm sống tinh tế, riêng tư và chuẩn mực cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Mỗi chi tiết của dự án được kiến tạo như quá trình chế tác một món trang sức cao cấp - nơi kiến trúc, thiên nhiên và cảm xúc cùng hòa quyện.

Kiến tạo chuẩn sống thượng lưu với 99% sản phẩm hai mặt tiền và vườn riêng xanh mát, Emerald Symphony vừa khan hiếm độc bản vừa mang lại lợi thế thương mại vượt trội (Ảnh: CĐT).

Tại lễ trao giải thưởng quốc tế DOT Property Southeast Asia Awards 2025 tổ chức ở Thái Lan mới đây, Emerald Symphony đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, được vinh danh là “Khu đô thị kiến tạo phong cách sống tốt nhất Đông Nam Á - Best Lifestyle Township Development Southeast Asia”.

Trước đó, trong khuôn khổ DOT Property Vietnam Awards 2025, Emerald Symphony cũng được vinh danh là “Dự án khu đô thị kiến tạo chuẩn mực sống xanh tốt nhất Việt Nam”.

Emerald Symphony không chỉ là nơi an cư mà còn mang đến sự trọn vẹn trong từng khoảnh khắc sống (Ảnh: CĐT).

Lễ ra quân Emerald Symphony một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược của Dojiland trong việc kiến tạo những dự án bất động sản hạng sang mang giá trị vượt thời gian. Với sự đồng hành của 20 đại lý và liên minh phân phối, Emerald Symphony hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới của Hải Phòng.

Emerald Symphony

Vị trí: Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng