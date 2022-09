Hồ Tràm - "thủ phủ" du lịch biển phía Nam

Thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp phát triển ở Việt Nam

Những mảnh đất mới với cảnh quan thiên nhiên nhiều sắc màu được các nhà đầu tư bất động sản quan tâm. Theo Batdongsan.com.vn, xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sắp tới có thể dịch chuyển đến các thị trường mới, tiềm năng về du lịch, quỹ đất sạch, hạ tầng phát triển và chính sách thu hút đầu tư cởi mở.

Cung đường ven biển Hồ Tràm (Ảnh: Angsana).

Từng được kênh CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất hành tinh, Hồ Tràm nổi lên với danh xưng "thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng" khu vực phía Nam với 30 km đường bờ biển trải dài xanh trong. Thiên nhiên ban tặng cho Hồ Tràm hơn 200 ngày nắng đẹp mỗi năm cùng khí hậu nhiệt đới ôn hòa. Khu bảo tồn rừng nguyên sinh rộng 11.293 ha, được ví như "lá phổi xanh" giúp Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến có chất lượng không khí tốt ở Việt Nam.

Bên cạnh thiên nhiên ưu đãi, Hồ Tràm nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung còn là điểm hội tụ của nhiều khu du lịch. Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch đều vượt so với kế hoạch. Toàn tỉnh đón gần 7 triệu lượt khách, tăng gần 177 % so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 103.679 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ. Những resort, khách sạn gần biển, có sân vườn, cảnh quan đẹp, gần gũi thiên nhiên tăng trưởng tốt, với công suất phòng cuối tuần, lễ, tết đạt trên 95%. Du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tâm thế phục hồi và phát triển kinh doanh.

Lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm tăng ấn tượng (Ảnh: Angsana).

Hồ Tràm còn sở hữu lợi thế kết nối với các thành phố, khu vực trọng điểm. Qua đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, du khách mất khoảng 90 phút để di chuyển đến Hồ Tràm. Dự kiến đến năm 2025 khi hoàn thành giai đoạn I, dự án sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón 25 triệu khách/năm đến Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Hồ Tràm nói riêng. Theo đại diện Viện Nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn: "Hồ Tràm sẽ là điểm đến thu hút du khách Việt Nam và trên thế giới. Thiên nhiên, sinh thái và vị trí thuận lợi của Hồ Tràm được kỳ vọng đem lại lợi thế cho khu vực này ".

Chị Phương Linh (quận 4, TPHCM) chia sẻ: "Tôi chọn Hồ Tràm bởi vị trí và đường đi thuận tiện. Là mẹ của 3 con nhỏ, gia đình tôi không tiện khi phải xếp hàng dài làm thủ tục tại sân bay hay di chuyển trên xe 7-8 tiếng đồng hồ. Vì vậy, Hồ Tràm trở thành điểm đến thích hợp bởi các bé chỉ cần ngủ một giấc ngắn trên xe là có thể chạy nhảy vui đùa trên bãi biển sạch trong, tận hưởng bầu không khí mát lành. Bên cạnh đó, ẩm thực Hồ Tràm còn thu hút tôi với những món ăn được chế biến đơn giản để giữ trọn độ tươi, ngọt của hải sản đánh bắt trong ngày".

Angsana Residences Hồ Tràm - sức hút từ giá trị "độc bản"

Không gian phòng ngủ sang trọng bên trong biệt thự mẫu tại Angsana Residences Hồ Tràm (Ảnh: Angsana).

Mảnh đất ven biển đầy tiềm năng Hồ Tràm đang thu hút nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, tập trung vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, nổi bật lên trong số đó là Angsana Residences Hồ Tràm. Lấy cảm hứng từ những bình yên của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, 52 căn villa siêu giới hạn được xây dựng theo lối kiến trúc mang đậm bản sắc địa phương. Mỗi ngóc ngách như được thổi hồn bởi câu chuyện của thiên nhiên.

Được trau chuốt trong thiết kế, Angsana Residences Hồ Tràm hứa hẹn mang đến cho chủ nhân tương lai những trải nghiệm nghỉ dưỡng "tinh hoa độc bản" được cung cấp bởi nhà điều hành quốc tế Banyan Tree. Tập đoàn quản lý khách sạn, resort cao cấp coi trọng và tôn vinh triết lý phát triển bền vững, nỗ lực bảo tồn nét đẹp của tự nhiên, phát huy nền văn hóa bản địa, với nhiều kinh nghiệm quản lý, vận hành chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Angsana Residences Hồ Tràm ghi dấu ấn của riêng mình, khi là dự án đạt chứng nhận từ EarthCheck (Úc) - tổ chức khảo sát đánh giá về quản lý môi trường trong ngành du lịch - lữ hành.

Không gian hồ bơi dành riêng cho mỗi căn biệt thự (Ảnh: Angsana).

Khách hàng chọn lựa villa nghỉ dưỡng an nhiên cho gia đình, bên cạnh giá trị đầu tư, sự sang trọng, cao cấp, còn vì những giá trị tinh thần, trị liệu về sức khỏe. Theo chủ đầu tư, nếu như người mua đang tìm kiếm một nơi để sống an hòa, gần gũi thực sự với thiên nhiên, thì Angsana Residences Hồ Tràm sẽ là một điểm đến đầy tiềm năng.

Hiện tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Angsana Residences Hồ Tràm, thuộc tổ hợp Angsana và Dhawa Hồ Tràm đang hoàn thiện nội thất toàn khu Villa, dự kiến bàn giao cho chủ sở hữu vào quý III/2022.

