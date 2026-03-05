Hé lộ giá đền bù đất làm nút giao Phạm Tu - Cầu Bươu

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông vừa có tờ trình gửi UBND phường về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản nằm trong phạm vi thực hiện dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến đường số 1 (thuộc dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An) với đường 70, tức đường Cầu Bươu.

Theo đề xuất mới, đơn giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ (nơi đi) đối với đất ở đường Cầu Bươu được xác định như sau: Vị trí 1 là hơn 62,66 triệu đồng/m2; vị trí 2 là hơn 37,44 triệu đồng/m2; vị trí 3 là gần 29,29 triệu đồng/m2; vị trí 4 là hơn 26,27 triệu đồng/m2.

Một đoạn đường Cầu Bươu, đoạn giao với Phạm Tu (Ảnh: DT).

Tại biên bản xác định mốc giới ngày 5/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đối với địa bàn phường Hà Đông có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 21.101m2.

Trong đó, diện tích đề nghị thẩm định đợt 1 là 1.410m2, liên quan đến 19 hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể, có 1.265m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 6,2m2 đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; còn lại 139m2 là diện tích lấn mương, đường, đất công và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Phần diện tích 19.690m2 còn lại sẽ được trình ở các đợt sau.

Trước đây, UBND huyện Thanh Trì cũ đã ban hành Quyết định số 3124, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Cụ thể, giá các thửa đất ở bị thu hồi tính theo đường Cầu Bươu, với vị trí 1 là 67.160.000 đồng/m2; vị trí 2 là 43.230.000 đồng/m2; vị trí 3 là 29.170.000 đồng/m2; vị trí 4 là 26.790.000 đồng/m2; đất nông nghiệp trồng lúa là 186.000 đồng/m2.

Tuy nhiên, khi so sánh với bảng giá đất do UBND TP Hà Nội ban hành và áp dụng từ ngày 1/1, mức giá có sự chênh lệch nhất định. Cụ thể, giá đất ở vị trí 3 thấp hơn bảng giá mới, trong khi các vị trí còn lại cao hơn.