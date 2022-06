Hé lộ chiến lược của nhóm điều hành mới tại dự án The Arena

Tập trung vào chất lượng, giá trị thực tế và hiệu quả đầu tư

Thống kê của Batdongsan.com.vn quý I/2022 cho thấy, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn tỉnh Khánh Hòa tăng 37% so với thời kỳ trước Covid-19 (quý I/2019) và tăng 25% so với quý I/2021. Và đây chính là thời cơ của những bất động sản đã hiện hữu, sẵn sàng đưa vào khai thác. Bởi vậy, sự kiện ra mắt đánh dấu sự xuất hiện trở lại của The Arena - một dự án đã hoàn thiện - tạo sức hút trên thị trường trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua.

Sự kiện ngày 8/6 cũng hé lộ thông tin và chiến lược của nhóm nhân sự cấp cao vừa tham gia vào dự án này. Ông Philip Marcel Ziter - Phó tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh, đại diện Ban điều hành mới - đã hé lộ chiến lược phát triển dự án tại đây. Cụ thể, ông Philip Marcel Ziter cho biết doanh nghiệp đã nhìn thấy tiềm năng cũng như lợi nhuận triển vọng tại The Arena, nên đã tập trung hoàn tất dự án trước khi giới thiệu trở lại trên thị trường.

"Chúng tôi dành nhiều tâm huyết cho dự án nhằm đem đến sản phẩm chất lượng, giá trị thực tế và hiệu quả đầu tư", ông Philip Marcel Ziter nhấn mạnh.

Trong suốt 2 năm qua, ban điều hành The Arena vẫn nỗ lực thay đổi diện mạo dự án từng ngày, đẩy nhanh tiến độ bàn giao, hoàn thiện cảnh quan, khuôn viên, phát triển thêm các tiện ích. Theo ông Philip Marcel Ziter, công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu công trình cũng được hoàn tất, các hạng mục còn lại chủ đầu tư cũng gấp rút triển khai và đẩy nhanh tiến độ.

Hình ảnh thực tế dự án được ghi nhận vào tháng 4/2022 cho thấy dự án đã hoàn thiện, đang chuẩn bị cho giai đoạn vận hành (Ảnh: Trần Thái Cam Ranh).

Được xây dựng trong giai đoạn giá vật liệu và lãi suất ngân hàng ổn định nên các căn hộ tại The Arena có giá tốt trên thị trường nghỉ dưỡng nói chung và thị trường Khánh Hòa nói riêng. Điều này cũng mở ra dư địa tăng giá khi thị trường bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Hiện nhà đầu tư có thể nhận bàn giao ngay căn hộ với số vốn ban đầu từ 400 triệu đồng và có thể đưa vào khai thác kinh doanh ngay.

Chuỗi sự kiện sôi động

Tại sự kiện ra mắt, đại diện chủ đầu tư cũng nhấn mạnh việc cam kết sẽ đẩy mạnh toàn lực, góp phần biến nơi đây trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và thế giới. Dự kiến, tháng 8/2022 The Arena sẽ đi vào vận hành, hứa hẹn trở thành một "thiên đường giải trí không ngủ" suốt 24 giờ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân cũng như khách du lịch.

Năm 2022 sẽ là lần đầu tiên "Trại hè âm nhạc" được Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam tổ chức tại Cam Ranh. Trong đó, điểm nhấn là đêm nhạc "Khúc giao hương mùa hạ Arena 2022" tổ chức tại Arena Cam Ranh tối 19/6 với sự tham gia của hơn 200 học sinh, sinh viên, các nghệ sĩ, giảng viên của học viện. Sự kiện có sự tham gia của nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hứa hẹn mang đến cho du khách bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc tại The Arena.

Hơn 200 học sinh đang tham gia luyện tập cho chương trình "Trại hè âm nhạc" tại The Arena ngày 19/6 (Ảnh: Trần Thái Cam Ranh).

Hòa nhịp cùng mùa hè sôi động bên Bãi Dài, với mô hình "6 kỳ nghỉ, một điểm đến", thời gian gần đây, The Arena thu hút khách du lịch với hàng loạt sự kiện như: Đêm hòa nhạc The Opening, Coral Beach Club với hàng loạt sự kiện hấp dẫn như thả diều nghệ thuật, bữa tiệc nghệ thuật Sống Plus… Chuỗi sự kiện tại The Arena mang đến cho du khách những giây phút tưng bừng trong suốt chuyến du ngoạn. Những show diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình nhạc hội quy mô không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm tận hưởng của khách du lịch mà còn đem đến nguồn khách cho nhà đầu tư khi khai thác kinh doanh.

Chuỗi hoạt động triển khai hàng tháng để biến The Arena thành "Nơi mặt trời không bao giờ lặn" (Ảnh: Trần Thái Cam Ranh).

Trong khi thị trường bất động sản Khánh Hòa khan hiếm sản phẩm có thể bàn giao và khai thác kinh doanh ngay, sự xuất hiện của The Arena nhanh chóng thu hút nhà đầu tư. The Arena giúp bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng, nhất là khi sóng du lịch nội địa và quốc tế tại Khánh Hòa trở lại. Cùng với đó, kế hoạch mở rộng các đường bay thẳng nối sân bay quốc tế Cam Ranh đến Singapore, những chương trình du lịch được triển khai mạnh mẽ, giúp giữ chân khách du lịch khi đến thành phố biển.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi sở hữu, khách hàng có thể khai thác kinh doanh để đón hàng triệu lượt khách dự kiến đến Bãi Dài trong mùa hè 2022.

"Với số vốn ban đầu hấp dẫn, giá bán chưa bị chi phối bởi các yếu tố giá nguyên vật liệu tăng, lãi suất ngân hàng biến động, The Arena hứa hẹn mang đến lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư từ tiềm năng gia tăng giá trị của sản phẩm, nhất là khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

