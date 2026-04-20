Hệ giá trị làm nên công trình biểu tượng

Điều gì tạo nên ranh giới giữa một bất động sản cao cấp và một công trình mang giá trị trường tồn?

Những công trình vượt thời gian và hệ giá trị làm nên biểu tượng

Ở bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới, luôn tồn tại những công trình vượt xa chức năng ban đầu để trở thành một phần của bản sắc đô thị. Chúng không chỉ được nhắc đến bởi giá trị đắt đỏ hay vị trí đắc địa, mà bởi tính chuẩn mực thẩm mỹ, đại diện cho một thời đại và lưu giữ dấu ấn qua nhiều thế hệ.

Tiêu biểu trong số đó là Cung điện Versailles - công trình không đơn thuần là nơi ở của hoàng gia Pháp, mà còn là một tuyên ngôn về quyền lực tuyệt đối và mỹ học cổ điển châu Âu.

Được khởi dựng và mở rộng dưới các triều đại của Louis XIV, Louis XV và Louis XVI, Versailles là một “sân khấu vĩ đại” - nơi quyền lực quân chủ được thể hiện qua từng trục đối xứng hoàn hảo, những đại sảnh dát vàng lộng lẫy và các khu vườn được quy hoạch với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Cung điện Versailles là một trong những biểu tượng lớn nhất của nước Pháp, nơi kiến trúc và quyền lực cùng đạt đến đỉnh cao (Ảnh: Shutterstock).

Biểu tượng không chỉ thuộc về những công trình lịch sử xa xưa, mà ngay trong thời kỳ cận - hiện đại, vẫn có những kiến trúc đạt đến địa vị ấy. Ritz Paris là một ví dụ điển hình. Tọa lạc tại quảng trường Place Vendôme danh giá, công trình này không chỉ là một khách sạn sang trọng, mà là hiện thân của phong cách sống thượng lưu.

Những hành lang phủ thảm dày, nội thất mang dấu ấn Louis XVI, cùng lịch sử gắn liền với giới quý tộc, chính khách và các nhân vật huyền thoại đã biến nơi đây thành chuẩn mực của sự xa xỉ cổ điển, nơi tinh thần quý tộc châu Âu vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ.

Giữa lòng Paris, Ritz Paris là biểu tượng của phong cách sống quý tộc và chuẩn mực xa xỉ cổ điển châu Âu (Ảnh: Ritz Paris).

Tương tự, The Plaza Hotel không chỉ là một địa chỉ lưu trú, mà là biểu tượng của vị thế giữa trái tim New York.

Với kiến trúc Beaux-Arts, kết hợp phong cách lâu đài Pháp (Châteauesque), công trình gây ấn tượng bởi mặt tiền trắng trang nhã, tỷ lệ cổ điển cân đối cùng hệ chi tiết trang trí giàu tính điêu khắc.

Những điểm nhấn mạ vàng và nội thất xa hoa bên trong càng củng cố hình ảnh một không gian mang tính biểu tượng của sự thịnh vượng và đẳng cấp, qua đó trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa đô thị New York và đời sống thượng lưu tại Manhattan.

The Plaza Hotel - Biểu tượng Beaux-Arts giữa Manhattan, gắn liền với vị thế sống danh giá bên cạnh Central Park (Ảnh: The Milliardaire).

Nhìn vào những công trình này, có thể thấy một điểm chung rõ rệt: biểu tượng không đến từ giá trị vật chất đơn thuần. Đằng sau đó luôn là một hệ giá trị nhất quán, được theo đuổi đến cùng.

Trước hết là kiến trúc duy mỹ - nơi cái đẹp không bị chi phối bởi xu hướng nhất thời, mà được định hình từ những chuẩn mực thẩm mỹ vượt thời gian.

Tại Cung điện Versailles, đó là đỉnh cao của kiến trúc Baroque Pháp thế kỷ XVII với tính đối xứng nghiêm ngặt, trục không gian kéo dài và sự phối hợp hoàn hảo giữa kiến trúc - hội họa - cảnh quan.

Với Ritz Paris, ngôn ngữ kiến trúc mang tinh thần cổ điển Pháp, kết tinh từ truyền thống của các dinh thự đô thị quý tộc tại Place Vendôme.

Trong khi đó, tại The Plaza, từ sảnh lớn với trần coffered, cột đá cẩm thạch đến hệ hành lang lát mosaic, mọi không gian đều được thiết kế để tạo nên một cảm giác trang nghiêm, sang trọng và mang tính biểu tượng của một “địa chỉ quyền lực” giữa Manhattan.

Mức độ hoàn thiện tinh xảo của các công trình được thể hiện ở cách từng chi tiết được chế tác công phu. Ở Cung điện Versailles, đó là sự kết hợp của đá cẩm thạch đa sắc, đồng mạ vàng, tranh trần vẽ tay và hệ gương được sản xuất bằng kỹ thuật phức tạp bậc nhất thời bấy giờ.

Tại Ritz Paris, sự tinh xảo nằm ở những bức tường gỗ sồi được chạm khắc hoa văn cổ điển, kết hợp cùng trần cao và hệ phào chỉ được xử lý chuẩn xác. Còn tại The Plaza Hotel, từng chi tiết như cửa đồng, đèn chùm pha lê hay hệ trang trí trần và cột đều được hoàn thiện bằng vật liệu cao cấp và kỹ thuật thủ công tinh vi.

Sau cùng là giá trị trường tồn - yếu tố quyết định để một công trình bước vào hàng ngũ biểu tượng. Cung điện Versailles không chỉ gắn với các triều đại của Louis XIV, Louis XV hay Louis XVI, mà còn là nơi diễn ra những sự kiện mang tầm vóc thế giới như việc ký kết Hiệp ước Versailles, quy tụ các nguyên thủ hàng đầu thế giới.

Ritz Paris được xem là “ngôi nhà thứ hai” của giới quý tộc, chính khách, nghệ sĩ - nơi Coco Chanel sống suốt 34 năm, nơi Ernest Hemingway lui tới thường xuyên, vượt khỏi vai trò của một khách sạn để trở thành một di sản sống động, một phần của lịch sử văn hóa châu Âu.

Trong khi đó, The Plaza Hotel gắn liền với giới tài phiệt, chính khách và tầng lớp thượng lưu Mỹ suốt hơn một thế kỷ, trở thành một biểu tượng của đời sống quyền lực giữa trung tâm New York.

Nói cách khác, những công trình này không đề cao giá trị vật chất mà tôn vinh tính thẩm mỹ; không chạy theo xu hướng mà đề cao sự vĩnh cửu; không chỉ để ở mà để định nghĩa đẳng cấp sống. Với tất cả sự tráng lệ và câu chuyện lịch sử của mình, đây thực sự là những di sản văn hóa không thể thay thế.

Từ chuẩn mực thế giới đến những công trình mang tham vọng biểu tượng tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp ngày càng phát triển, những tiêu chí từng được xem là thước đo, như hệ tiện ích dày đặc hay thiết kế thời thượng dần trở nên phổ biến. Khi nguồn cung cao cấp gia tăng, sự khác biệt không còn nằm ở những yếu tố bề mặt, mà chuyển dịch sang chiều sâu giá trị.

Chính từ đây, thị trường bắt đầu phân hóa rõ rệt giữa một dự án cao cấp đơn thuần và một công trình hạng sang mang tính biểu tượng. Với giới thượng lưu, các tiêu chí để quyết định sở hữu cũng đòi hỏi cao hơn.

Những tiêu chuẩn từng làm nên các biểu tượng trên thế giới - kiến trúc duy mỹ, hoàn thiện tinh xảo và giá trị trường tồn cũng chính là những yếu tố mà người mua bất động sản hạng sang đang hướng tới.

Trong khi không ít dự án cao cấp vẫn còn dừng ở việc phô diễn sự xa xỉ bề mặt, Tân Hoàng Minh Group lựa chọn một con đường riêng: lấy kiến trúc duy mỹ làm nền tảng, lấy chuẩn mực hoàn thiện tinh xảo làm nguyên tắc và hướng tới những giá trị có thể lưu giữ lâu dài vượt lên trên biến động của xu hướng và sự bào mòn của thời gian.

Từ D’. Le Pont D’or, D’. Le Roi Soleil, D’. El Dorado, D’. Capitale, Hanoi Signature cho đến Greenera Southmark, tất cả đều minh chứng một con đường rõ ràng mà Tân Hoàng Minh theo đuổi trong nhiều năm: không phát triển bằng tốc độ ồ ạt, mà bằng chiều sâu của sự chế tác.

Đại sảnh cao 12,5m được ốp toàn bộ bằng đá Mable nhập khẩu tại Hanoi Signature phản chiếu rõ tinh thần chế tác đặc trưng của Tân Hoàng Minh Group (Ảnh: Tân Hoàng Minh Group).

Khi một công trình sở hữu ngôn ngữ kiến trúc đủ sức định danh, chất lượng hoàn thiện đạt tới chuẩn mực cao nhất và duy trì được giá trị vượt thời gian, đó không còn là bất động sản đơn thuần, mà là biểu tượng của vị thế, văn hoá và chuẩn mực sống khác biệt.