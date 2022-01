Hành trình Phúc Khang: Vì một Việt Nam xanh, văn minh và truyền thống hơn

Ông Trần Tam - Chủ tịch HĐQT Phuc Khang Corp - nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021.

Những ngày đầu tháng 12/2021, lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam lần thứ 6 đã được diễn ra long trọng tại Hà Nội. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt việc kinh doanh có trách nhiệm trong cả 3 khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường. Xuất hiện tại buổi lễ này, mỗi doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 119 tiêu chí của Bộ chỉ số CSI 2021 mới được ghi tên mình vào danh sách những doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam.

Vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp, Phuc Khang Corporation đã được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ. Đây là kết quả ấn tượng với doanh nghiệp bất động sản vừa hơn 12 năm hình thành và phát triển.

Bước đi của nhà phát triển công trình xanh tiên phong

Thành lập năm 2009, Phuc Khang Corporation phát triển hệ sinh thái đa lĩnh vực, bao gồm xây dựng, giáo dục, thương mại, tiêu dùng… xoay quanh hạt nhân là bất động sản. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, các thành viên sáng lập công ty đã định hướng phát triển theo tôn chỉ "Vì một Việt Nam xanh, văn minh và truyền thống".

Định hướng này được thể hiện ngay từ những dự án đầu tay do doanh nghiệp phát triển, khi biến những khu đất bình thường thành đô thị nhân văn, sinh thái, mang lại môi trường sống tốt lành, thanh bình, viên mãn cho cư dân. Các dự án có tên bắt đầu bằng "Eco" (sinh thái) như lời tuyên ngôn của Phúc Khang với cộng đồng bất động sản về hướng đi riêng biệt của mình, bao gồm: Eco Sun (Đồng Nai), Eco Village (Long An), Eco Town (TPHCM) và đặc biệt là dự án Làng Sen Việt Nam tại Long An.

Với quy mô hơn 65 ha, dự án Làng Sen Việt Nam được Phuc Khang Corporation dành tâm huyết để phát triển thành hình mẫu tiêu biểu về một khu đô thị xanh, thân thiện môi trường, kết hợp với việc giữ gìn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc. Bên cạnh 60% diện tích dành cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, dự án còn tạo dấu ấn với trung tâm hội nghị Tre Việt - công trình giành danh hiệu "Nhà tre lớn nhất Việt Nam" năm 2015 hay cổng chào Lạc Việt đã được xác nhận là "Cổng chào có họa tiết trống đồng lớn nhất Việt Nam" năm 2019. Ngày 12/12/2021, dự án Làng Sen Việt Nam đã nhận được giải Đồng hạng mục "Đồ án quy hoạch xây dựng" giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II.

Nhưng dấu ấn của Phuc Khang Corporation chỉ thật sự đậm nét trong lĩnh vực công trình xanh tại Việt Nam từ khi chuyển hướng sang thị trường căn hộ, với dự án chào sân là Diamond Lotus Riverside tại TPHCM. Đây là công trình xanh tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế do Phuc Khang Corporation liên doanh với Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) cùng đầu tư phát triển. Thời điểm đó, không ít dự án nhà ở tuyên bố phát triển theo hướng "xanh", nhưng không nhiều đơn vị đăng ký cấp độ Vàng tiêu chuẩn LEED của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ và LOTUS của Hội đồng công trình xanh Việt Nam.

Theo giới chuyên gia đánh giá, chi phí đầu tư cho công trình xanh thường cao hơn so với công trình thông thường. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua dự án Diamond Lotus Riverside. Toàn bộ các thiết bị sử dụng điện, nước, xử lý nước thải… được lựa chọn và lắp đặt đều là loại tiết kiệm nước và năng lượng, các thiết bị phải đạt được yêu cầu khắt khe của chứng nhận LEED (Hoa Kỳ). Mật độ xây dựng tại dự án chỉ 19% - đồng nghĩa với việc nhà phát triển sẽ có ít diện tích thương mại hơn. Thêm nữa, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều chi phí cho việc phủ xanh toàn bộ tòa nhà cũng như phát triển những công viên rộng lớn.

Đổi lại, công trình mang đến những hiệu quả to lớn góp phần thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc như xây dựng đô thị và cộng đồng bền vững, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên nước, đất, năng lượng… Từ đó, mang đến không gian sống sinh thái, trong lành và gia tăng tính hiệu quả kinh tế lâu dài cho cư dân. Theo tính toán và đo lường, dự án giảm đến 38,9% năng lượng tiêu thụ, giảm từ 36,5% đến 55% lượng nước sử dụng so với mức cơ sở, với diện tích cảnh quan lên đến 21,5% giúp hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt… Thông qua các giải pháp hiệu quả, công trình hiện đã được Hội đồng công trình xanh Việt Nam trao chứng nhận LOTUS Provisional và đang trên đà đạt cấp độ Vàng ở giai đoạn chứng nhận chính thức.

Đại diện ban lãnh đạo Phuc Khang Corp trong buổi Lễ trao chứng nhận LOTUS cho công trình Diamond Lotus Riverside.

Sẻ chia với từng nhịp đập của cộng đồng

Bên cạnh trách nhiệm với hoạt động kinh doanh, Phuc Khang Corporation cũng là một trong những doanh nghiệp luôn đồng hành, sẻ chia cùng cộng đồng, xã hội. Với tinh thần "Cho đi trong yêu thương" và "Trao tặng có trách nhiệm", hình ảnh Phuc Khang Corporation xuất hiện nhân văn và nghĩa tình trong suốt thời gian TPHCM đương đầu với cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua.

Ngay từ những ngày đầu giãn cách tại TPHCM, khi người dân bắt đầu lo lắng về việc hạn chế thực phẩm, Phuc Khang Corporation đã tổ chức trao tặng hơn 40 tấn rau sạch tới người dân trong các khu cách ly, cư dân, cán bộ nhân viên… Đến khi dịch chuyển biến phức tạp hơn, thành phố phải triển khai thần tốc nhiều bệnh viện dã chiến với số giường bệnh kỷ lục, các bệnh viện tuyến đầu dần quá tải do thiếu nhân lực và trang thiết bị trong khi hàng nghìn bệnh nhân không triệu chứng được cho theo dõi tại nhà…

Với tình thương yêu đong đầy và tinh thần trách nhiệm của mình, doanh nghiệp đã phát động chương trình "Trái tim xanh tình nguyện", đồng hành cùng thành phố chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Chỉ trong hơn 3 tháng giãn cách, chương trình đã kịp trao 500 giường bệnh, 2.000 bộ test Covid-19, hàng nghìn hộp khẩu trang đến các bệnh viện dã chiến, 10.000 phần quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố, hơn 10.000 túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà, cũng như hơn 20.000 suất ăn dinh dưỡng dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Lãnh đạo công ty còn dành thời gian gặp gỡ đại diện các bệnh viện, để hiểu thêm về những khó khăn, thiếu thốn của họ, từ đó có sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. Từ những buổi gặp mặt này, Phuc Khang Corporation đã quyết định hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng để chia sẻ bớt gánh nặng cho đội ngũ y - bác sĩ thông qua việc trao tặng nhiều trang thiết bị y tế cao cấp và nhu yếu phẩm cho 8 bệnh viện tuyến đầu.

Ghi nhận tinh thần góp sức hết mình của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao tặng Phúc Khang bằng khen dành cho tập thể đã có sự nỗ lực đóng góp cùng thành phố chống dịch, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép an toàn.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu và đại diện ban lãnh đạo Phuc Khang Corporation trao tặng 4 máy siêu âm cao cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Đến khi các yêu cầu về giãn cách được nới lỏng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân dần quay về quỹ đạo bình thường, thì các trường học vẫn chưa thể mở cửa trở lại. Việc học online được triển khai nhằm giữ an toàn hơn cho các em học sinh, nhưng lại trở thành áp lực không nhỏ với những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều em mất cha hoặc mẹ, thậm chí mất cả hai vì Covid-19, không có điều kiện mua sắm trang thiết bị tham gia học tập trực tuyến.

Chương trình "Trái tim xanh tình nguyện" của Phúc Khang đã được nối dài để xoa dịu những nỗi đau sau dịch, nâng bước các em tiếp tục đến trường. Doanh nghiệp đã kịp thời trao tặng 500 máy tính bảng cho học sinh khó khăn trên địa bàn quận 3, TPHCM, hỗ trợ 1.000 máy tính bảng cho các em học sinh nghèo tại Đồng Nai, tài trợ 100 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19…

Với định hướng "Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng sẽ là một trong những trụ cột của chiến lược phát triển bền vững", trong thời gian tới Phuc Khang Corporation vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động trao tặng và sẻ chia, phát huy tối đa ý nghĩa của chiến dịch "Trái tim xanh tình nguyện", từng bước tiến đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng xanh, nhân văn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.