Hành trình chuyển mình của đô thị ở, nghỉ dưỡng, điểm đến quốc tế Ocean City

3 năm - hành trình bền bỉ định hình chuẩn sống mới

Từng là nơi khiến nhiều người còn e ngại vì khoảng cách, Ocean City giờ đây trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng quốc tế tại phía Bắc. Anh Hyun Woo (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là một trong số đó.

Sau gần 1 năm làm quản lý tại một nhà máy Hàn Quốc ở Hưng Yên, anh Hyun Woo đã quyết định đưa cả gia đình về sinh sống tại Ocean City. “Người Hàn chúng tôi rất coi trọng chuyện an cư. Cuộc sống ở đây thực sự khiến tôi cảm thấy an tâm và muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam”, anh nói.

Nhiều người nước ngoài chọn Ocean City là nơi an cư.

Không riêng cộng đồng Hàn kiều, nhiều người Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), châu Âu và Mỹ cũng chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Sức hút của Ocean City đến từ nỗ lực không ngừng trong 3 năm qua của chủ đầu tư nhằm nâng chuẩn sống của cư dân theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Minh chứng rõ nét là chỉ trong thời gian ngắn, đại đô thị được đầu tư mạnh về tiện ích, tạo. Hiếm có dự án nào như Ocean City sở hữu tới hơn 200ha mặt nước và cây xanh. Mỗi cư dân được thụ hưởng tới 25m2 không gian xanh - gấp 3 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đại đô thị là nơi hội tụ của các “thiên đường giải trí” độc đáo bậc nhất, như VinWonders Wave Park 18ha - tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới; The Venice mang đậm phong cách Ý cổ điển; The K-Town như một Hàn Quốc thu nhỏ phía Đông Hà Nội; Little Hong Kong tái hiện xứ Cảng Thơm nhộn nhịp hay Làng Sake - không gian đậm chất Nhật Bản...

Những tiện ích cùng các khu phố thương mại đa phong cách kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng cho cư dân, đồng thời là điểm nhấn du lịch, thu hút 14 triệu lượt du khách mỗi năm về đại đô thị.

Ocean City sở hữu hệ sinh thái dịch vụ của Vingroup đầy đủ và quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gồm: hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hai cụm trường Vinschool, đại học tinh hoa VinUni, bệnh viện và phòng khám quốc tế Vinmec, VinBus, Xanh SM… Mọi nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí… của cư dân đều được đáp ứng trong bán kính vài phút di chuyển.

“Các dịch vụ này mang đến sự tiện nghi không kém gì các thành phố hiện đại ở Hàn Quốc mà tôi từng sống”, anh Hyun Woo nhận định.

Các sự kiện cộng đồng thường xuyên được tổ chức tạo chất keo gắn kết cư dân Ocean City.

Những người nước ngoài như anh Hyun Woo đã coi Ocean City là nhà khi được gắn kết với không gian sống bằng chuỗi tiện ích cao cấp và các hoạt động cộng đồng, lễ hội sôi động. Trong 3 tháng hè, đại đô thị có khoảng 100 sự kiện liên tục được tổ chức. Ngoài concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” thu hút hơn 220.000 lượt du khách vào tháng 6, ngay lúc này, cư dân đang bước vào lễ hội hái xoài, hái chà là. Những trải nghiệm độc đáo và khác biệt này đã góp phần gia tăng niềm tự hào của mỗi cư dân về không gian sống phía Đông Hà Nội.

Đòn bẩy hạ tầng ở trung tâm phát triển mới của miền Bắc

Sau 3 năm phát triển, Ocean City vẫn tiếp tục chuyển mình nhờ các cú hích hạ tầng và tiện ích mới để trở thành đại đô thị ở, nghỉ dưỡng, điểm đến quốc tế. Tháng 8, đại đô thị sẽ ra mắt Vincom Mega Mall Ocean City rộng 70.000m2, quy tụ hơn 150 thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Nơi đây còn sở hữu nhà hát VinPalace 1.600 chỗ ngồi và Aquafied - tổ hợp spa, xông hơi cao cấp phong cách Hàn Quốc rộng 4.000m2.

Vincom Mega Mall Ocean City dự kiến khai trương vào 22/8.

Hạ tầng giao thông quanh Ocean City cũng đang bứt tốc mạnh mẽ. Trong đó, cầu Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo khởi công ngày 19/8; cầu Mễ Sở khởi công tháng 12; tuyến song hành Vành đai 4 sẽ hoàn thành vào tháng 10.... Những công trình này không chỉ gia tăng kết nối mà còn là cú hích cho giá trị bất động sản toàn khu vực Đông Hà Nội. Từ nơi từng bị hoài nghi vì khoảng cách, Ocean City đã trở thành vùng đất được săn đón bởi cả người mua ở và giới đầu tư.

Ocean City nằm giữa khu vực có hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ bậc nhất miền Bắc.

Ba năm qua, hàng chục nghìn cư dân đã chuyển tới Ocean City để được thụ hưởng không gian sống tiện nghi, đẳng cấp. Với giới đầu tư, đây là môi trường kinh doanh bền vững khi luôn có sự đồng hành của Vinhomes - từ khi nhà đầu tư quyết định xuống tiền, cho đến khi sản phẩm sinh lời, gia tăng giá trị thực.

Ba năm - hành trình biến một vùng đất chưa được khai phá thành một đô thị ở, nghỉ dưỡng, điểm đến quốc tế. Từ một dự án bất động sản đơn thuần, Ocean City nay đã trở thành điểm đến không nên bỏ lỡ, kiến tạo nền kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại năng động của cộng đồng an cư, đầu tư trong nước và quốc tế.