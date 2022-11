Hải Phòng và Bắc Ninh sẽ dẫn đầu quỹ đất khu công nghiệp và nhà xưởng?

Nhiều nguồn cung mới

Báo cáo thị trường bất động sản quý III vừa công bố của JLL Việt Nam cho thấy, thị trường đất khu công nghiệp miền Bắc không ghi nhận thêm nguồn cung mới.

Trong khi đó, sau 2 quý liên tiếp không có nguồn cung mới, thị trường nhà xưởng xây sẵn ghi nhận hơn 37.000m2 thuộc về 3 dự án mới bao gồm 13.600 m2 tại KTG Yên Phong 2C - Giai đoạn 1 khu công nghiệp Yên Phong 2C, Bắc Ninh; gần 8.000m2 tại U&Me Nam Cầu Kiền - khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng; gần 16.000m2 tại Yên Mỹ II thuộc khu công nghiệp Yên Mỹ II - Giai đoạn 1, Hưng Yên.

Nguồn cung đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn dự báo tăng trong quý IV (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng theo đơn vị đưa báo cáo, Bắc Ninh vẫn nằm trong top đầu các tỉnh có tỷ lệ hấp thụ cao nhất khu vực miền Bắc, nhờ lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối và mức độ phát triển các ngành công nghiệp. Động lực lớn nhất thúc đẩy nguồn cầu tại đây là tổ hợp Samsung, LG Displays và các chuỗi cung ứng. Do đó, nhu cầu phát triển thị trường đất khu công nghiệp tại Bắc Ninh chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện tử.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn trong quý III ghi nhận một số giao dịch mới. Hưng Yên đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhất với mức gần 19.000m2, Bắc Ninh đạt 15.480m2. Trong khi đó, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội chỉ ghi nhận tỷ lệ hấp thụ còn khiêm tốn do nguồn cung có sẵn hạn chế.

Đơn vị trên đánh giá, giá thuê thị trường đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn tiếp tục ổn định với mức tăng nhẹ sau một thời gian tăng trưởng nhanh.

Giá thuê mới của đất khu công nghiệp trong quý III tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước, đạt 110 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng nhẹ 0,1% so với quý trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá chào thuê trung bình của thị trường nhà xưởng xây sẵn ở mức 4,77 USD/m2/tháng, tăng nhẹ 1,5% theo quý và 3,7% theo năm.

Về triển vọng thị trường đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn, dự báo thời gian tới, nhiều nguồn cung mới gia nhập thị trường này.

Đáng chú ý, 2 tỉnh Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu nguồn cung tương lai nhờ sở hữu quỹ đất cho thuê lớn nhất. Cụ thể, trong quý IV, khu công nghiệp Tiên Thanh tại Hải Phòng dự kiến sẽ gia nhập thị trường theo diện dự án đã được kế hoạch trước. Trong khi đó, khu công nghiệp Gia Bình II tại Bắc Ninh cũng đã sẵn sàng khởi công xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn tiếp tục sôi động với ước tính khoảng 400.000 m2 sàn sẽ được bổ sung trong 12 tháng tới. Các dự án này hứa hẹn sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn cung hạn chế hiện tại của thị trường khi nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn của các nhà sản xuất liên tục tăng cao.

Giá thuê mới của nhà xưởng xây sẵn dự kiến tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ ổn định vào năm 2023 do lượng lớn nguồn cung mới gia nhập thị trường.

Miền Bắc thành "cánh tay đắc lực" của công xưởng thế giới

Còn theo báo cáo thị trường bất động sản quý III của Cushman & Wakefield, tổng nguồn cung đất công nghiệp toàn miền Bắc đạt 13.600ha. Giá thuê trung bình trên từng chu kỳ thuê lần lượt tại Hà Nội là 139 USD/m2, Bắc Ninh là 130 USD/m2, Hải Phòng là 121 USD/m2, Vĩnh Phúc là 113 USD/m2, Hưng Yên là 112 USD/m2, Hải Dương là 98 USD/m2 và Quảng Ninh là 90 USD/m2.

Đơn vị đưa báo cáo cho biết, thị trường nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn cũng đón nhận số lượng đầu tư đáng kể khi các chủ đầu tư trong nước đã bắt đầu tham gia phát triển loại hình nhà xưởng hiện đại với khả năng cung ứng các sản phẩm có chất lượng tương đương với các chủ đầu tư quốc tế với mức giá cạnh tranh.

Tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn miền Bắc đạt 2,5 triệu m2 với giá thuê từ 3,5-5,7 USD/m2/tháng. Nhà kho xây sẵn là 1,8 triệu m2 có mức giá thuê là 3,5-5,6 USD/m2/tháng.

Theo bà Trang Bùi - Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, trong bối cảnh ngành sản xuất đang tìm cách phân bổ lại chuỗi cung ứng nhằm tránh phụ thuộc vào một quốc gia, cùng với những điều kiện thuận lợi và chính sách đầu tư hấp dẫn, miền Bắc hoàn toàn có khả năng trở thành "cánh tay đắc lực" của công xưởng thế giới và là trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của toàn cầu.

"Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang có sự phát triển và tăng trưởng thần tốc", bà Trang Bùi nhấn mạnh.