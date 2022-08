Những thương vụ M&A bất động sản công nghiệp làm "nóng" thị trường

Từ đầu năm đến nay, theo thống kê của Công ty Cushman & Wakefield (C&W), thị trường bất động sản ghi nhận 14 vụ mua bán, sáp nhập (M&A) ở các lĩnh vực khu công nghiệp, văn phòng, đất dự án.

Tuy không dẫn đầu trong 2 quý vừa qua nhưng phân khúc "nóng" nhất trên thị trường M&A vẫn tiếp tục là bất động sản công nghiệp, chiếm 35% tổng giá trị các giao dịch với hàng loạt các thương vụ nổi bật.

Cụ thể, đầu tháng 1 năm nay, đánh dấu sự khởi đầu một năm rộn ràng của thị trường bất động sản Việt Nam với thông báo từ GLP - nhà quản lý đầu tư và xây dựng kinh doanh hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hậu cần, cơ sở hạ tầng dữ liệu và năng lượng tái tạo về việc thành lập GLP Vietnam Development Partners I với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ USD, vào 6 dự án trung tâm logistics có tổng diện tích lên đến 900.000m2.

Thị trường M&A vẫn tiếp tục "nóng" ở phân khúc bất động sản khu công nghiệp (Ảnh: Trường Thịnh).

Tiếp đến, trong tháng 2, Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp BW - nhà phát triển bất động sản công nghiệp do Warburg Pincus và Becamex IDC đồng sáng lập đã công bố việc mua lại khoảng 74.000m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong ở tỉnh Quảng Ninh, do DEEP C phát triển.

CapitaLand Development cũng thông báo việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Bắc Giang. Hai bên sẽ đẩy mạnh phát triển dự án Khu đô thị - công nghiệp - logistics có tổng diện tích hơn 400ha trên toàn tỉnh với giá trị cam kết đầu tư 1 tỷ USD (tương đương 22.700 tỷ đồng).

Trong số những giao dịch đáng chú ý gần đây còn có việc Công ty TNHH Boustead Projects đã mua lại 49% cổ phần trong Công ty cổ phần Công Nghiệp Logistics KTG & Boustead tại khu công nghiệp Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh với giá 6,9 triệu USD.

Ngoài bất động sản công nghiệp, trong 2 quý vừa qua, các thương vụ đầu tư vào bất động sản văn phòng, khu đất làm dự án cũng sôi động lần lượt chiếm tỷ lệ 39% và 26% tổng giá trị các thương vụ. Đáng chú ý, thị trường M&A bất động sản văn phòng nổi lên với thương vụ Viva Land mua lại tòa nhà văn phòng Capital Place - tòa nhà văn phòng hạng A thuộc khu vực trung tâm Hà Nội với giá 550 triệu USD từ CapitaLand Development. Dự án văn phòng cao cấp này là hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng, được lựa chọn đặt văn phòng chính của nhiều tập đoàn đa quốc gia tại Hà Nội.

Bà Trang Bùi - Tổng giám đốc C&W - nhận xét, thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng đón nhận nhiều luồng quan tâm mạnh mẽ đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đối với các dự án tạo ra lợi nhuận. Sự phát triển của các quỹ đầu tư tư nhân đã cung cấp một nguồn vốn dồi dào để thực hiện các thương vụ M&A.

Bà dự báo, phân khúc nhà ở và công nghiệp sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất từ nhà đầu tư cũng như chủ đầu tư tại thị trường TPHCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận trong thời gian tới.

Theo giới chuyên gia, các thương vụ M&A đang có xu hướng chuyển dần từ mua đứt, bán đoạn sang hợp tác, tạo nên những giá trị cộng hưởng, lợi cho cả đôi bên. Vì vậy, doanh nghiệp không nên xem M&A chỉ là một "game" thu gom tài sản mà cần xem đây như giải pháp để cộng hưởng sức mạnh, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang có rất nhiều biến động.