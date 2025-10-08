Hải Phòng: Từ siêu cảng đến thành phố kết nối toàn cầu

Khu bến cảng Lạch Huyện, thuộc cảng biển Hải Phòng - Cảng biển container lớn nhất phía Bắc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cửa ngõ kết nối toàn cầu

Nền tảng cho tầm vóc của Hải Phòng bắt nguồn từ hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu bến cảng Lạch Huyện - cảng cửa ngõ quốc tế nước sâu. Đây không chỉ là một bến cảng thông thường, mà là một "siêu cảng" có khả năng tiếp nhận các tàu container trọng tải lên tới 100.000 DWT (tương đương 18.000 TEU).

Điều này có ý nghĩa chiến lược: hàng hóa từ Việt Nam có thể đi thẳng đến các thị trường châu Âu và châu Mỹ mà không cần trung chuyển qua các cảng trong khu vực như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc), giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí logistics.

8 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển thành phố đạt 120,138 triệu tấn, tăng trưởng ấn tượng 12,25% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Thống kê TP Hải Phòng.

Vai trò của Hải Phòng vượt xa một cửa ngõ ra biển đơn thuần. Thành phố là địa phương duy nhất cả nước sở hữu hệ thống giao thông 5 trong 1, tạo nên một mạng lưới kết nối đa phương thức.

Cảng nước sâu Lạch Huyện nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thành phố hiện là một mắt xích không thể thay thế trong sáng kiến "Vành đai, Con đường", là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận tiện nhất cho khu vực Tây Nam Trung Quốc. Thủ tướng mới đây đã đôn đốc việc khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tuyến đường sắt này sẽ tạo thành một hành lang vận tải liên vận quốc tế, giúp hàng hóa lưu thông liền mạch từ vùng sản xuất nội địa rộng lớn của Trung Quốc ra thế giới qua cửa ngõ Hải Phòng.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Hải Phòng đến năm 2050 với mục tiêu hoàn thiện khu bến cảng Lạch Huyện với 20 bến container và duy trì tốc độ tăng trưởng hàng hóa bền vững, chính là sự bảo chứng cho vị thế trung tâm kết nối toàn cầu của thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Cộng đồng chuyên gia quốc tế năng động

Đằng sau những con số tỷ đô và những chuyến tàu xuyên lục địa là yếu tố quyết định: con người. Một trung tâm logistics, công nghiệp và thương mại toàn cầu sẽ là nơi hội tụ của những bộ óc tinh hoa. Dòng vốn FDI khổng lồ, với tổng vốn còn hiệu lực tính đến tháng 8/2025 đã lên tới 50,11 tỷ USD, không chỉ mang theo máy móc, công nghệ, mà còn mang theo hàng chục nghìn chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới.

“Lực lượng lao động chất lượng cao này có những yêu cầu rất khác biệt về môi trường sống. Họ không chỉ cần một căn hộ, mà cần một không gian sống đẳng cấp quốc tế để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng; một cộng đồng văn minh, tương đồng để kết nối và một vị trí thuận tiện để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Nguồn cung nhà ở truyền thống tại Hải Phòng, dù dồi dào, nhưng phần lớn chưa được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt này, tạo ra một "khoảng trống" lớn trên thị trường”, ông Jeong Cheol - thành viên ban giám đốc - công ty N.H.O - Đơn vị phát triển khu căn hộ cao cấp Gem Park tại Hải Phòng, cho biết.

Hành trình của Hải Phòng từ một siêu cảng đến một thành phố kết nối toàn cầu là xu thế. Sự chuyển mình này đang tạo ra một nhu cầu mới về không gian sống đẳng cấp quốc tế.

Lời giải cho bài toán an cư tại Hải Phòng

Trong xã hội hiện đại, tiện ích xa xỉ nhất là sự kết nối. Triết lý này được hiện thực hóa bởi Alpha Plus, đơn vị vận hành của Gem Park, với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc. Không chỉ mang đến quy trình quản lý, Alpha Plus còn kiến tạo các cộng đồng đô thị hiện đại.

Sự am hiểu này thể hiện qua vị trí chiến lược của Gem Park, tạo nên sự cân bằng khi chỉ cách trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và trung tâm phố Cảng hiện hữu chỉ 15 phút di chuyển. Ngoài ra còn được thể hiện trong cách Gem Park kiến tạo không gian cho những kết nối cộng đồng tinh hoa tại công viên 10.000m² ngoài trời, 5.000m2 tiện ích trong nhà.

Đồng thời, dự án vẫn đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho mỗi tổ ấm, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Kinh nghiệm từ đất nước Hàn Quốc cùng với sự nghiên cứu kỹ càng văn hoá bản địa giúp Alpha Plus duy trì chất lượng dịch vụ tối ưu tại khu dân cư đáng sống bậc nhất Hải Phòng.

Dự án Gem Park đạt giải “Khu dân cư tốt nhất các tỉnh miền Bắc năm 2024” từ tổ chức Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (Ảnh: N.H.O).

Đối với nhà đầu tư, sự thấu hiểu sâu sắc về lối sống của cộng đồng chuyên gia quốc tế, đặc biệt là cộng đồng Hàn Quốc, là sự bảo chứng cho một tài sản có khả năng lấp đầy nhanh chóng, thu hút tệp khách thuê chất lượng và tạo ra dòng tiền bền vững.

