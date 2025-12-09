Hạ tầng dẫn dắt bất động sản Tây Hà Nội, Vinhomes Wonder City tăng tốc cuối năm

Tín hiệu tích cực từ hạ tầng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) và cầu Thượng Cát cùng đường dẫn hai đầu cầu.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long được bố trí gần 1,5ha tại phường Đông Ngạc, hơn 2,5ha tại phường Phú Diễn, hơn 2ha tại phường Tây Tựu và 4,35ha tại phường Thượng Cát. Dự án cầu Thượng Cát sẽ sử dụng khu đất 4,35ha tại phường Thượng Cát để bố trí tái định cư cho người dân.

Tuyến Tây Thăng Long kết nối Vinhomes Wonder City tới Tây Hồ từ 15 phút di chuyển (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Việc bố trí quỹ đất tái định cư được xem là “chìa khóa” để thúc đẩy 2 dự án hạ tầng trọng điểm khu Tây Hà Nội. Trong đó, đại lộ Tây Thăng Long - trục xương sống, mở ra hướng kết nối trực tiếp từ Hoài Đức, Đan Phượng tới Tây Hồ, Ba Đình… dự kiến sẽ về đích vào quý II/2026.

Song song, cầu Thượng Cát - “hướng mở” cho khu vực sang Đông Anh và toàn bộ hành lang phát triển Bắc Hà Nội, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Cùng với đó, khu vực phía Tây còn đón một loạt tín hiệu mạnh khi nhiều dự án hạ tầng khác đồng loạt tăng tốc dịp cuối năm, tạo nên một mạng lưới giao thông khép kín, kết nối liền mạch từ lõi hành chính - tài chính hiện hữu với các trung tâm công nghệ, dịch vụ và khu đô thị mới.

Vành đai 4, đoạn đường song hành qua Hà Nội dài 58,2km dự kiến hoàn thành cuối năm nay, hướng tới khai thác toàn tuyến vào năm 2027.

Tuyến Metro số 4 đã nằm trong quy hoạch, hứa hẹn trở thành xương sống vận tải mới khi kết nối liên hoàn từ Đông Anh - Sài Đồng - Vĩnh Tuy - Vành đai 2.5 - Cổ Nhuế - Thượng Cát - Liên Hà, nâng cao khả năng tiếp cận và gia tăng sức hấp dẫn thương mại cho toàn khu vực.

“Phát triển kinh tế - xã hội thì hạ tầng luôn đi trước một bước. Ở khu Tây không còn là những con đường mà là những đại lộ, những công trình biểu tượng quốc gia. Khi đã có hạ tầng, có metro, giá trị gia tăng và những lợi ích bổ sung cho bất động sản sẽ rất lớn”, TS. Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phân tích.

Cơ hội sở hữu tài sản chất lượng trước giai đoạn thiết lập giá mới

Cũng nhờ quy hoạch và hạ tầng, lõi phía Tây Hà Nội đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn lớn, đặc biệt từ các doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư nước ngoài.

Lợi thế nổi bật của lõi Tây nằm ở khả năng kết nối hiếm khu vực nào có được: chỉ trong một thời gian di chuyển ngắn, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng cả ba trọng điểm của Thủ đô, gồm Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trung tâm hành chính Ba Đình và khu đô thị - tài chính Hồ Tây.

Sự liên thông giữa ba “cực” hình thành tam giác phát triển công nghệ - hành chính - đô thị, giúp khu vực lõi phía Tây trở thành lựa chọn ưu tiên của chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp FDI và tầng lớp cư dân có yêu cầu cao về chất lượng sống.

“Khu vực phía Tây là kho dự trữ chiến lược của Hà Nội về nguồn lực phát triển, đặc biệt là về đất đai, cảnh quan, tài nguyên”, TS. Nguyễn Minh Phong đánh giá.

Tính đến tháng 12/2025, một số tiện ích, cảnh quan đã thành hình, nhiều dãy nhà đã hoàn thiện phần thô tại Vinhomes Wonder City (Ảnh: Vinhomes).

Nằm ngay mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long, Vinhomes Wonder City sở hữu vị trí kết nối hiếm có, khi 15 phút tới Hòa Lạc, 20 phút tới trung tâm Ba Đình, 15 phút tới Tây Hồ. Dự án nhờ đó được nhiều chuyên gia đánh giá có khả năng đón dòng vốn FDI và làn sóng dịch chuyển của cư dân tinh hoa rõ rệt.

Điểm cộng của Vinhomes Wonder City còn đến từ quy hoạch đô thị bài bản. Trên quy mô hơn 133ha, mật độ xây dựng chỉ 26,7%, dự án sở hữu tới 99 tiện ích cao cấp. Nhờ đó, dự án đồng thời đáp ứng nhu cầu ở thực của gia đình trẻ, chuyên gia công nghệ lẫn kỳ vọng lợi nhuận của nhà đầu tư dài hạn.

Dự kiến tháng 12, 5 công viên có tổng diện tích 19ha tại Vinhomes Wonder City sẽ chính thức hoàn thiện (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Những kỳ vọng này không còn ở tương lai mà hiện hữu ngay hiện tại khi tiến độ hoàn thiện dự án đã lên lịch. Dự kiến cuối tháng 12, 5 công viên tổng diện tích 19ha sẽ hoàn thành, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng giá.

Năm 2026, Vinhomes Wonder City bắt đầu bàn giao nhà cho cư dân, cùng lúc đón hàng loạt cột mốc hạ tầng: đại lộ Tây Thăng Long hoàn thiện (quý II/2026), cầu Thượng Cát thông xe, vành đai 4 hoàn thành (2027)… hình thành các động lực tăng giá.

Phía Tây đang bước vào chu kỳ tăng tốc và Vinhomes Wonder City được xem là dự án hưởng lợi. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư nhận định: giai đoạn hiện nay là thời điểm để nắm giữ tài sản chất lượng tại lõi phía Tây.