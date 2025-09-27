Hà Nội tìm chủ cho dự án bất động sản 20.000 tỷ đồng sát Đại lộ Thăng Long

Sở Tài chính TP Hà Nội vừa phát thông báo mời quan tâm khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Dự án nằm ở phường Đại Mỗ, có tổng vốn đầu tư gần 20.247 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 10.000 người. Tổng diện tích đất thực hiện là khoảng 75ha. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài từ năm nay đến 2030.

Trước đó, dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 12/2016. Về ranh giới, dự án có phía Bắc giáp đường gom Đại lộ Thăng Long; phía Đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành Trung ương và khu dân cư hiện có; phía Nam giáp sông Nhuệ; phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25m.

Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Vào tháng 7 vừa qua, TP Hà Nội cũng thông báo tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ - Việt Hùng nằm tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 38,4ha, tổng đầu tư dự kiến là 5.363 tỷ đồng.

Tiến độ dự án được duyệt đến năm 2032. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội này dự kiến phục vụ dân số gần 5.600 người. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Hà Nội sẽ tổ chức lựa chọn chủ đầu tư cho dự án ngay trong quý này.