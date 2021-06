Hà Nội sẽ công khai danh sách các dự án vướng mắc pháp lý, vi phạm

Dân trí UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ban ngành, UBND các quận, huyện yêu cầu thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm nay.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra và xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá bất động sản (Ảnh: Đỗ Quân).

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP yêu cầu các sở ban ngành trực thuộc tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản; kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; các dự án chậm tiến độ do có vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dự án bất động sản có vi phạm về xây dựng; các dự án không thực hiện bảo lãnh.

Đồng thời Sở Xây dựng cũng cần kiểm tra, rà soát các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng; các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở cho người dân.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với cơ quan công an tăng cường theo dõi công tác quản lý vận hành, phòng chống cháy nổ tại các tòa nhà chung cư, triển khai xây dựng và phê duyệt đề án "An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội" theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất dự án.

Ngoài ra lãnh đạo thành phố cũng giao Công an thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư theo quy định.

Nguyễn Mạnh