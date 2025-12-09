Grand Marina Saigon - Dấu ấn bất động sản hàng hiệu giữa lòng TPHCM

Christie’s International Real Estate (CIRE) là thành viên chuyên trách bất động sản cao cấp thuộc hệ sinh thái Christie's - thương hiệu đấu giá nghệ thuật danh tiếng và được giới tinh hoa toàn cầu tin cậy. CIRE vận hành như một mạng lưới toàn cầu kết nối các công ty bất động sản độc lập hàng đầu thế giới nhằm cung cấp dịch vụ cao cấp, với hơn 400 văn phòng tại gần 50 quốc gia.

Kế thừa danh tiếng hàng thế kỷ từ Christie's, CIRE được biết đến với mạng lưới phân phối độc quyền, chuyên tập trung vào các tài sản có giá trị và chất lượng vượt trội. Không chỉ cung cấp mạng lưới phân phối rộng khắp, nền tảng này còn là sự bảo chứng cho chất lượng và sự tinh tế, biến mỗi tài sản trong danh mục của mình thành một "tác phẩm" được tuyển chọn kỹ lưỡng, chỉ dành riêng cho giới đầu tư và khách hàng sành sỏi.

Việc lựa chọn bất động sản để đưa vào danh mục của CIRE cũng vì thế mà tuân theo quy trình thẩm định và đánh giá hết sức nghiêm ngặt. Theo đó, CIRE chỉ chấp nhận các dự án đáp ứng bộ tiêu chuẩn cao, bao gồm các yếu tố như vị trí đắc địa, giá trị thương hiệu danh tiếng, thiết kế kiến trúc tinh tế, hệ thống tiện ích xứng tầm và tiềm năng đầu tư nổi bật.

Tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường TPHCM nói riêng, Grand Marina Saigon là dự án hiếm hoi đáp ứng các tiêu chí khắt khe trên và được niêm yết trên nền tảng của CIRE.

Phối cảnh dự án Grand Marina Saigon (Ảnh: Masterise Homes).

Grand Marina Saigon là dòng sản phẩm Branded Residences - “Bất động sản hàng hiệu” do Tập đoàn Masterise Homes và thương hiệu khách sạn danh tiếng Marriott International hợp tác phát triển.

Các căn hộ cao cấp tại Grand Marina Saigon được thiết kế tối ưu với kết cấu vuông vắn và cửa sổ lớn thông thoáng. Dự án sở hữu bốn tầm view (tầm nhìn) đắt giá bao quát sông Sài Gòn, tòa Landmark 81 và trung tâm quận 1 (cũ). Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi còn lại tại lõi trung tâm, dự án được đánh giá cao về khả năng gia tăng giá trị.

Theo tính năng Lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn, trong một năm qua (tháng 10/2024 - tháng 10/2025), giá bán căn hộ chung cư tại Grand Marina Saigon đã tăng 23,1% và 448,7 triệu đồng/m² là giá bán phổ biến nhất vào tháng 10/2025. Đây cũng là mức giá bán phổ biến cao nhất trong vòng năm năm qua.

Vị trí của Grand Marina Saigon là điểm giao thoa thuận lợi của cả giao thông đường bộ (liền kề cầu Thủ Thiêm) và đường thủy (tiếp giáp kênh Thị Nghè, sông Sài Gòn). Nhờ đó, cư dân không chỉ dễ dàng kết nối liên quận mà còn được thụ hưởng trọn vẹn một môi trường sống khoáng đạt, an lành. Sự kết hợp của những ưu thế này đã tạo nên sức hút và tiềm năng tăng trưởng giá trị bền vững cho dự án.

Là khu căn hộ hàng hiệu JW Marriott tiên phong tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mỗi căn hộ tại Grand Marina Saigon là một kiệt tác dành riêng cho những cá nhân tinh hoa với thiết kế sang trọng, hiện đại và thẩm mỹ, khẳng định vị thế độc bản giữa trung tâm TPHCM sôi động.

Bên cạnh Grand Marina Saigon, The Marq cũng là một dự án căn hộ cao cấp đáng chú ý trên thị trường bất động sản quận 1 (cũ).