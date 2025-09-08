Golden Crown Hai Phong: Thời điểm và vị trí tạo nên lợi thế cho nhà đầu tư

Thời điểm nắm thế chủ động, tối ưu sinh lời

“Nhà đầu tư khôn ngoan không chạy theo làn sóng. Họ quan sát, chọn lọc những tài sản bất biến với thời gian, và xuống tiền ở đúng thời điểm. Khi đó, bất động sản vừa đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn, vừa mang đến giá trị hưởng thụ và khả năng khai thác dòng tiền bền vững”, đại diện đơn vị tư vấn và phát triển Bất động sản WeLand chia sẻ về bức tranh đầu tư của thị trường căn hộ hạng sang.

Cũng theo đại diện WeLand, Hải Phòng đang nổi lên trên bản đồ kinh tế Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Thành phố hiện duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 11,2% - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã thu hút hơn 905 triệu USD vốn FDI, ghi dấu sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Song song đó, loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và mở rộng sân bay Cát Bi giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Những yếu tố này không chỉ tạo nên sức bật mạnh mẽ cho kinh tế thành phố, mà còn gia tăng nhu cầu về căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Làn sóng đầu tư hướng về Golden Crown Hai Phong là một ví dụ.

Hiện tại, mức giá của dự án vẫn đang ở mức cạnh tranh so với các dự án căn hộ hạng sang ở Hà Nội. Với vị trí đắc địa ở Hải Phòng, Golden Crown Hai Phong được kỳ vọng còn nhiều dư địa tăng trưởng khi dự án chính thức vận hành.

Thời điểm này, DOJILAND cũng đang áp dụng chính sách tài chính hấp dẫn: ký HĐMB (hợp đồng mua bán) chỉ từ 15% giá trị, ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới gần 20%, mang lại lợi thế đặc quyền cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Golden Crown Hai Phong đang tiến rất gần đến cột mốc cất nóc (Ảnh: Golden Crown Hai Phong).

Golden Crown Hai Phong đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng cho cột mốc cất nóc. Đây là thời khắc bản lề, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho giá trị của dự án. Thành tích giao dịch ấn tượng của “người anh em” Diamond Crown Hai Phong trước đây đã trở thành minh chứng củng cố thêm niềm tin để giới đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu dự án tiếp theo của DOJILAND - đơn vị phát triển dự án, trước khi những giỏ hàng cuối cùng được giới thiệu ra thị trường.

Vị trí đắc địa - bảo chứng cho giá trị vượt thời gian

Sở hữu vị trí chiến lược tại giao lộ kim cương Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, “trái tim” của phố cảng, Golden Crown Hai Phong có lợi thế khi sở hữu và đầu tư dài hạn.

Theo nhiều nhà đầu tư, vị trí thuận tiện thu hút chuyên gia quốc tế và giới quản lý cấp cao - nhóm khách hàng có nhu cầu an cư bền vững ngay tại trung tâm. Từ góc nhìn của khách hàng thượng lưu, đây là khu vực đáp ứng phong cách sống duy mỹ, riêng tư và an toàn.

Thời điểm thích hợp và tọa độ đắc địa không chỉ là nền tảng cho giá trị thương mại, mà còn là bảo chứng cho tính thanh khoản và khả năng sinh lời dài hạn (Ảnh: Golden Crown Hai Phong).

Vị trí đắc địa của Golden Crown Hai Phong không chỉ thuận lợi cho việc di chuyển của giới thượng lưu mà còn kết nối với các khu vực trọng điểm của thành phố. Từ đây, chỉ trong vài phút, chủ nhân đã có thể tiếp cận các cơ quan hành chính và trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố; các cụm công nghiệp tỷ đô - nơi quy tụ cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao; cửa ngõ giao thương quốc tế thông qua hệ thống cảng biển và hàng không…

Golden Crown Hai Phong còn được bao quanh bởi một hệ sinh thái thượng lưu trong khu vực, nơi quy tụ những tiện ích hàng đầu từ khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm hiện đại cho tới các trường quốc tế danh tiếng... Cùng với hệ tiện ích nội khu sang trọng, thiết kế biểu tượng và những ưu thế về vị trí trung tâm, dự án không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn khẳng định lợi thế vượt trội về giá trị cho thuê và khả năng thanh khoản trên thị trường.

Trước thềm hoàn thiện và bàn giao, Golden Crown Hai Phong đang hội tụ đủ cả hai yếu tố: một tọa độ vàng không thể thay thế tại trung tâm phố cảng; một thời điểm thích hợp khi dự án chạm giai đoạn cất nóc, thị trường Hải Phòng bứt tốc và chính sách bán hàng hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa vị trí và tiến độ phát triển được kỳ vọng sẽ giúp Golden Crown Hải Phòng trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

