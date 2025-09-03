Giới siêu giàu Hà Nội có xu hướng “săn” biệt thự triệu đô tại TPHCM

Từ “gu” chọn nhà đến biểu tượng sống triệu đô

Giới tinh hoa Hà Nội nổi tiếng khắt khe trong việc chọn nhà, không chỉ vì thiết kế hay vị trí mà còn bởi giá trị tài sản bền vững. Với họ, biệt thự triệu đô là tài sản tích lũy, có khả năng truyền đời.

Hiện nay, nhiều người giàu Hà Nội dịch chuyển vào TPHCM, đặc biệt là khu Đông. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao chất lượng sống và tạo điều kiện học tập cho con cái. Hơn nữa, việc TPHCM đẩy mạnh đầu tư công và thu hút vốn FDI đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư, khiến khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn.

Toàn bộ khu biệt thự và cảnh quan tại Gladia by the Waters đã hoàn thiện chỉn chu. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống tinh tuyển, sẵn sàng chờ đón chủ nhân xứng tầm (Ảnh: Gladia by the Waters).

Với cách tiếp cận khác biệt, giới thượng lưu không chạy theo đám đông. Gu chọn nhà của giới này được định hình bởi 5 yếu tố then chốt, phản ánh tầm nhìn dài hạn và triết lý tích sản bền vững.

Đầu tiên, ưu tiên bất động sản tại vị trí đắt giá, có tiềm năng tăng giá. Tiếp đó, chất lượng sống và tiện ích theo chuẩn quốc tế cũng là yếu tố cần có.

Ngoài ra, giới đầu tư chú trọng pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư để đảm bảo an toàn dòng vốn. Họ săn tìm những sản phẩm hàng hiếm có số lượng giới hạn tại vị trí trung tâm. Cuối cùng, bất động sản đối với họ không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là di sản để truyền lại cho thế hệ tương lai.

Lý do TPHCM là điểm đến của giới siêu giàu

Với vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM đang ngày càng khẳng định vị thế là thị trường dẫn dắt dòng tiền đầu tư cao cấp. Thành phố mới sau sáp nhập có quy mô kinh tế hơn 2,7 triệu tỷ đồng (chiếm gần 1/4 GDP cả nước năm 2024), dân số hơn 14 triệu người, tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của đất nước.

Hạ tầng kết nối là lợi thế lớn của TPHCM. Các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc Nam, các tuyến metro... đang rút ngắn khoảng cách không chỉ với Hà Nội mà cả khu vực. Đây là một trong những lý do khiến TPHCM trở thành điểm đến lý tưởng với giới thượng lưu phía Bắc, những người đang tìm kiếm bất động sản tích sản có khả năng sinh lời bền vững.

Với mật độ xây dựng 23,3%, Gladia by the Waters dành phần lớn không gian cho cây xanh, mặt nước. Về nhà là khoảng lặng thư thái giữa thiên nhiên ngay trong lòng đô thị (Ảnh: Gladia by the Waters).

Thị trường biệt thự triệu đô tại TPHCM đã phát triển trước một bước với mô hình tiện ích đồng bộ, an ninh 24/7, cảnh quan sinh thái và mật độ xây dựng thấp, những tiêu chí giới siêu giàu đặc biệt quan tâm.

Thanh khoản tốt và khả năng khai thác cho thuê với giá trị lớn khiến biệt thự cao cấp không chỉ là nơi để sống, mà còn là kênh đầu tư giữ tài sản.

Gladia by the Waters mang đến chuẩn sống mới

Một trong những dự án thu hút giới đầu tư phía Bắc là Gladia by the Waters, được phát triển bởi hai chủ đầu tư uy tín Keppel và Khang Điền, tọa lạc trên đường Võ Chí Công, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, 20 phút đến chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng, 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành.

Gladia by the Waters có 5 công viên với tổng diện tích 1,25ha giúp điều hòa khí hậu, tạo nên môi trường sống lý tưởng để tĩnh tâm, nghỉ ngơi và tận hưởng. Đây là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt Chứng nhận Đô thị Xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp, một minh chứng cho cam kết phát triển bền vững.

Gladia by the Waters định hình phong cách sống tinh tuyển với hệ giá trị 5 iFactors: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability) (Ảnh: Gladia by the Waters).

Theo dự báo của Savills, nguồn cung mới cho biệt thự và nhà liền kề tại TPHCM sẽ tiếp tục khan hiếm. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường chỉ ghi nhận khoảng 700 căn với 170 giao dịch. Tương lai đến năm 2027, nguồn cung dự kiến sẽ hạn chế với khoảng 3.600 căn, tập trung chủ yếu tại các khu vực ngoại thành nhờ hạ tầng phát triển.

Nhà đầu tư lựa chọn Gladia by the Waters không chỉ là bất động sản giá trị, dự án này còn là biểu tượng sống nơi giới tinh hoa gửi gắm tài sản và di sản tinh thần. Một căn biệt thự triệu đô phản ánh gu thẩm mỹ và tầm nhìn tích sản của giới thượng lưu.