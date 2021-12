Giao dịch bất động sản hứa hẹn khởi sắc

Dân trí Nhu cầu đầu tư bất đông sản gia tăng, trước những cảnh báo về rủi ro lạm phát trong năm 2022, khiến lượng giao dịch dự báo sôi động hơn trong thời gian tới.

Dòng tiền vào bất động sản

Gần 2 năm dịch bệnh kéo dài khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, giá hàng hóa trên thị trường quốc tế tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất nội địa. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Chính phủ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19 với quy mô ước tính khoảng 800.000 tỷ đồng. Chi phí sản xuất tăng kết hợp với lượng tiền đổ ra thị trường khiến gia tăng áp lực lạm phát.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận có thời điểm bứt phá khỏi ngưỡng 1.500 điểm song áp lực điều chỉnh đã xuất hiện ở những phiên cuối tháng 11 trước lo ngại về biến thể Covid-19 mới.

Trước những thay đổi của nền kinh tế, tiền gửi tiết kiệm của người dân trong tháng 9/2021 giảm 1.473 tỷ đồng, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước. Ngược lại, lượng giao dịch bất động sản tại thị trường thứ cấp có xu hướng tăng, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng cao so với tháng 8 và 9 chỉ ở mức 640 tỷ đồng và 685 tỷ đồng.

Phối cảnh khu đô thị Thanh Hà New City (Tân An, Thanh Hà).

Một số chuyên gia cho rằng, bất động sản cũng loại hàng hóa. Trong thời điểm lạm phát, giá trị của tài sản này có khả năng bảo toàn,. Sự tác động gián tiếp đến các yếu tố như giá vật liệu, giá cả hàng hóa, giá thuê nhà... khiến giá nhà có xu hướng đi lên trong các đợt lạm phát. Giai đoạn 2006-2008, Việt Nam bị cuốn vào chu kỳ lạm phát mạnh cùng với nền kinh tế thế giới. Giá nhà đất một số nơi trong giai đoạn này đã tăng 100 - 150% chỉ trong một năm.

Trong bối cảnh suất đầu tư tại các thành phố trung tâm đang ở mức cao, nhiều người chuyển hướng về các thị trường mới nổi xung quanh. Những địa phương sở hữu tiềm năng phát triển với lực đẩy hạ tầng lớn và có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong 1-2 tiếng đồng hồ từ trung tâm Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý… trở thành điểm hút đầu tư.

Nhiều cơ hội cho thị trường Hải Dương

Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tại miền Bắc, Hải Dương đón nhận xu hướng đầu tư bất động sản ra vùng ven Hà Nội với sự tham gia của doanh nghiệp lớn như: Nam Cường, FLC, Thành Đông, An Phú, Vạn Lộc, Vạn Phúc, Trường Thịnh, Hoàng Long Habico...

Bước sang quý IV, thị trường hứa hẹn sôi động với sự gia nhập của các dự án lớn, có quy hoạch rõ ràng, đáp ứng nhu cầu tích lũy tiền mặt của người dân. Trong số đó có khu đô thị Thanh Hà New City (Tân An, Thanh Hà) do Hoàng Long Habico đầu tư. Mặc dù chưa chính thức ra mắt trên thị trường nhưng Thanh Hà New City đã nhận được sự quan tâm của khách hàng địa phương cũng như nhà đầu tư tại khu vực lân cận.

Chị Minh Anh, một người dân sống tại đây cho biết, ngay khi nhận được thông tin có dự án tại trung tâm thị trấn, chị đã trực tiếp tìm hiểu và tính sẽ rút tiền tiết kiệm đặt cọc mua đất.

"Thanh Hà New City sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm tại khu vực có đầy đủ các yếu tố điện - đường - trường - trạm hiện hữu; thế đất và mặt bằng của dự án đẹp. Với quy hoạch phát triển Thanh Hà trở thành đô thị loại IV trước năm 2030 thì đây là dự án có tiềm năng với nhiều cơ hội tăng giá", chị Minh Anh chia sẻ.

Thanh Hà New City tọa lạc tại khu đất ngay giao điểm của 2 tuyến đường huyết mạch huyện Thanh Hà là DT390 và 390B. Đây là trung tâm sầm uất thị trấn Thanh Hà, nơi làm việc của các cơ quan hành chính - chính trị quan trọng như: UBND huyện, Chi cục Thuế, tòa án Nhân dân… Đồng thời, xung quanh dự án tập trung hệ thống tiện ích dịch vụ đa dạng như: Ngân hàng BIDV, cửa hàng Điện Máy Xanh, Trường Tiểu học Thanh Hà, Trường THPT Thanh Hà, Chợ Hương, Chợ Nứa, Bệnh viện Thanh Hà…

Không gian sống tại Thanh Hà New City.

Theo đại diện chủ đầu tư, bên cạnh lợi thế về vị trí, Thanh Hà New City còn là một trong số các dự án sở hữu quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như: trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi ngoài trời, bãi đỗ xe... Với sự đầu tư bài bản, khu đô thị hứa hẹn mang đến cuộc sống chất lượng dành cho cư dân tương lai.

Được quy hoạch trên tổng diện tích 9,3ha, Thanh Hà New City dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 331 lô đất nền. Trong đó, liền kề là dòng sản phẩm chủ đạo có diện tích từ 72-157m2 và biệt thự nhà vườn với diện tích từ 172 - 240m2.

"Hội tụ những ưu thế về khả năng thanh khoản, Thanh Hà New City thích hợp với tâm lý sở hữu tài sản bền vững của người dân, nhất là trong bối cảnh áp lực lạm phát", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tham khảo thông tin tại webiste: http://thanhhanewcity.com/

Trường Thịnh