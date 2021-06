Giao "đất vàng" giá bèo ở Khánh Hòa: Thất thoát nghìn tỷ đồng, khó thu hồi

Theo nguồn tin của Tiền Phong ngày 21/6, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ về xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả đối với 35 dự án trên địa bàn tỉnh. Sai phạm tại các dự án trên xảy ra từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2017, qua kiểm tra, thanh tra đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ kết luận, yêu cầu khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ công tác 52 gồm 22 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện toàn diện các nội dung liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi đất đã giao của 8 dự án, 24 dự án đang được xác định lại giá đất và 3 dự án còn lại đang có đơn thư khiếu nại. Tổng số tiền sai phạm tại các dự án giao "đất vàng" cần thu hồi, xử lý khoảng 1.044 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 28/4 chỉ mới thu được hơn 66,6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định thu hồi việc miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng tại 11 dự án với số tiền trên 201 tỷ đồng, nhưng chỉ có 9 chủ đầu tư nộp lại hơn 60,2 tỷ đồng; 5/9 chủ đầu tư nộp 5,3 tỷ đồng là tiền chậm nộp.

Về xử lý chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn nhà nước không đúng quy định, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bổ sung phần chênh lệch theo kết luận thanh tra là 20,6 tỷ đồng nhưng mới chỉ 1 doanh nghiệp nộp lại 48 triệu đồng, một số doanh nghiệp đang khiếu nại. Đối với xử lý chênh lệch giá đất, tiền thuê đất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo cho các doanh nghiệp nộp bổ sung 823,25 tỷ đồng, song các doanh nghiệp chưa hợp tác.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong xử lý, thu hồi tài sản, tiền thất thoát. Về số tiền chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án, khi đề nghị nộp bổ sung thì doanh nghiệp không thực hiện vì cho rằng không đủ cơ sở pháp lý. Việc thu hồi chênh lệch giá đất, tiền thuê đất khoảng 821 tỷ đồng đang mất nhiều thời gian vì một số dự án phải thuê đơn vị thẩm định giá; đơn vị thẩm định không muốn tham gia vì sợ trách nhiệm.

Có 6 dự án "đất vàng" ở TP Nha Trang đi vào hoạt động và hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, đang gặp khó khăn khi xác định lại giá đất để thu hồi thất thoát.

Đó là Nha Trang Center 2 (liên quan dự án BT Trường Chính trị cũ - số 1 Trần Hưng Đạo); Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ văn hóa Sao Việt (nay là khách sạn Sao Việt - số 10 Hoàng Hoa Thám); khu phức hợp thương mại khách sạn căn hộ Tropicana Nha Trang (số 40 Trần Phú); Mường Thanh Nha Trang (số 60 Trần Phú); khách sạn Horizon (đường Phạm Văn Đồng); khu liên hợp dịch vụ - du lịch - thương mại và Trung tâm giới thiệu sản phẩm Nha Trang Seafood F17 (số 2-4 Bãi Dương).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, 6 dự án này không có cơ sở pháp lý cho việc định giá lại để yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung hoặc nếu không định giá lại mà yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì doanh nghiệp khó chấp nhận thực hiện với lý do thiếu cơ sở pháp lý.

Liên quan những sai phạm trong giao "đất vàng" ở Khánh Hòa, Bộ Công an đã chuyển cho Công an tỉnh Khánh Hòa 10 hồ sơ để điều tra, xử lý. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 3 vụ án liên quan 4 dự án và khởi tố 5 bị can, trong đó có 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Ðức Vinh.

Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đang thẩm định giá của 351 dự án (trong đó có 96 dự án phải thẩm định lại) với tổng kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng. Ðồng thời, đề nghị bổ sung kinh phí thẩm định 9 dự án mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm với số tiền hơn 565 triệu đồng.