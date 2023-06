Giải pháp "sống rộng, sống an" cho căn hộ hơn 2 phòng ngủ

Việc lựa chọn phong cách cũng như phong cách thiết kế phù hợp sẽ giúp không gian trở nên thoáng đãng và tiện dụng hơn (Ảnh: Vicostone).

Lựa chọn chốn an cư ngày nay không đơn thuần là mua một căn hộ để sinh sống, mà còn phải đảm bảo diện tích và tiện ích đa dạng phục vụ cho mọi lứa tuổi, vừa tạo sự gắn kết, gần gũi, vừa đảm bảo riêng tư cho các thành viên trong gia đình và ưu tiên cho an toàn, sức khỏe. Dưới đây là một vài giải pháp kiến tạo không gian, đáp ứng nhu cầu "sống rộng, sống an" cho các gia đình đông thành viên cùng sinh sống trong căn hộ từ 2-3 phòng ngủ.

"Sống rộng" nhờ khéo sắp đặt không gian chung và riêng

Với gia đình có nhiều thế hệ quầy quần, gia chủ nên dành nhiều tiện ích hơn cho khu vực sinh hoạt chung bằng cách bố trí phòng khách liên thông với bếp và logia bên ngoài để căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng và khí trời, thoáng đãng và đầy năng lượng, có lợi cho trạng thái tinh thần cũng như sức khỏe mọi người.

Phòng khách nối với bếp cũng tạo không gian nấu nướng, tiếp khách, vui chơi và làm việc liền kề, giúp các thành viên cùng chia sẻ hoạt động và trò chuyện với nhau (Ảnh: Vicostone).

Bên cạnh không gian sinh hoạt chung thoáng rộng, các phòng ngủ clung cần chú trọng thiết kế linh hoạt để an cư dài lâu mà không phải lo lắng cải tạo khi có thêm nhu cầu phòng ở. Với gia đình mới chỉ có 2 thế hệ chung sống, lời khuyên là thay đổi một phòng ngủ thành nơi vui chơi của trẻ, phòng giải trí, làm việc… để tối ưu không gian sử dụng và dễ dàng chuyển đổi chức năng về sau.

Hài hòa màu sắc, ánh sáng để không gian thêm thoáng rộng

Một số căn chung cư thiết kế ban đầu không có nhiều cửa sổ, hoặc có cửa sổ nhưng gần như bị che kín, vướng tầm nhìn ra tòa nhà đối diện, gây cảm giác thiếu ánh sáng tự nhiên và ngột ngạt. Để cải thiện vấn đề này, gia chủ nên lựa chọn nội thất thiết kế đơn giản, ít họa tiết rối mắt, hay vật liệu tổng thể sở hữu tông trắng sáng, kem, be, xanh… một cách có chọn lọc.

Không gian nội thất thêm thoáng rộng, tinh tế, cân đối hài hòa khi lựa chọn đá Vicostone Alessandria BQ8915 (Ảnh: Vicostone).

Trong căn hộ thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu sáng chủ đạo thì gia chủ có thể cân nhắc lựa chọn đá ốp bếp Vicostone màu trung tính như Alessandria BQ8915 tông trắng mô phỏng hang động trong lòng đại dương, Arabescato BQ8912 tái hiện vẻ đẹp đá Calacatta tự nhiên… Những đường vân độc đáo trên bề mặt các sản phẩm tạo điểm nhấn thu hút, góp phần kiến tạo không gian sống thêm chất nghệ thuật, đem đến niềm vui và nguồn năng lượng tích cực cho mọi thành viên.

Thêm mẹo hữu ích để cải thiện không gian sống thêm thoáng mát, dễ chịu là gia chủ có thể cải tạo ban công bên ngoài thành một khu vườn nhỏ, tạo điểm nhấn xanh và cải thiện "hô hấp" cho căn nhà.

"Sống an" nhờ lựa chọn vật liệu an toàn sức khỏe

Chọn vật liệu bề mặt an toàn sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng được nhiều gia đình chú trọng. Lý do là bởi trong căn hộ hiện đại, ngoài yêu cầu thiết kế mang tính chức năng truyền thống dành cho bố mẹ, ông bà và trẻ nhỏ, căn hộ cần xuất phát từ những vật liệu bề mặt mà trẻ tiếp xúc hàng ngày, đảm bảo sự an toàn, thoải mái và hứng thú cho con trẻ.

Lựa chọn đá Vicostone làm vật liệu ốp bề mặt mang lại sự an toàn cho trẻ, an tâm cho cả gia đình (Ảnh: Vicostone).

Cùng lúc đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ độc đáo, độ bền cứng cao, chống thấm vượt trội, an toàn khi tiếp xúc, đá thạch anh Vicostone là vật liệu đá ốp bề mặt thân thiện được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Sản phẩm Vicostone được sản xuất bằng 6 dây chuyền công nghệ Breton (Ý) có bản quyền, kết hợp với những cải tiến đột phá trong công nghệ theo bí quyết riêng của Vicostone, cùng nguồn nguyên vật liệu chọn lọc khắt khe, tinh khiết do chính các nhà máy nguyên vật liệu đầu vào của Vicostone và tập đoàn mẹ Phenikaa sản xuất. Nhờ các yếu tố này, đá Vicostone đạt những tiêu chuẩn an toàn cao nhất của châu Âu, được các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao về an toàn sức khỏe như Chứng chỉ Declare, NSF, Green Guard, Microbial Resistant…

Với ngân sách chỉ từ 20 triệu đồng, gia chủ có thể sử dụng trọn bộ bàn bếp, đảo và bàn lavabo ốp mặt đá Vicostone (Ảnh: Vicostone).

Vicostone - top 3 thương hiệu đá thạch anh toàn cầu - sở hữu hơn 130 mẫu mã thiết kế với đa dạng kiểu dáng vân đá và màu sắc khác nhau, trong đó nổi bật với các mẫu đá trắng vân mây, được ưu tiên lựa chọn bởi nhiều khách hàng tại hơn 50 quốc gia.

