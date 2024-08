Giải mã sức hút của sự kiện mở bán dự án The Meadow

Hơn 80% giỏ hàng đã bán chỉ sau 1,5 tháng triển khai

Sự kiện mở bán đặc biệt dự án nhà phố liền kề The Meadow của Gamuda Land được tổ chức vào đầu tháng 7 vừa qua. Những gì diễn ra phần nào cho thấy sức nóng của dự án tại thị trường bất động sản TPHCM.

Sự kiện mở bán đặc biệt dự án The Meadow diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua (Ảnh: Gamuda Land).

Sự kiện thu hút gần 400 khách hàng bao gồm cả các nhà đầu tư và người mua có nhu cầu. Điều này cho thấy The Meadow không chỉ thuyết phục khách hàng ở chất lượng phát triển và tầm nhìn bền vững trong phát triển không gian sống mà còn mang đến tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.

Kể từ khi triển khai nhận đặt chỗ sớm đến nay, dù mới khoảng 1,5 tháng trôi qua nhưng dự án ghi nhận 80% giỏ hàng của giai đoạn 1 đã bán thành công.

Nhà mẫu vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhiều khách hàng vẫn "chốt đơn", đưa tỷ lệ chuyển đổi trong đợt mở bán đầu tiên của The Meadow lên rất cao. Điều này một lần nữa minh chứng cho sức hút đặc biệt và tiềm năng mà dự án nói riêng cũng như các sản phẩm của Gamuda nói chung. Đây cũng là thành quả ấn tượng về uy tín và chất lượng của chủ đầu tư với nhiều khách hàng trên thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Phó tổng giám đốc Gamuda Land HCM chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Gamuda Land).

The Meadow được phát triển với quy mô 5,6ha, cung cấp giới hạn 212 sản phẩm nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. The Meadow tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm Bình Chánh, thuận tiện kết nối với các trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm mua sắm, cửa hàng, nhà hàng… ở khu vực lân cận, đảm bảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân.

Hơn thế, dự án nằm ngay gần nút giao của đường Trần Văn Giàu, tuyến đường kết nối khu trung tâm thành phố qua hai trục đường huyết mạch quốc Lộ 1A và đại lộ Võ Văn Kiệt, tiếp giáp tuyến đường Vĩnh Lộc, dự kiến mở rộng thành trục đường chính kết nối Bình Chánh với các vùng lân cận vào năm 2028.

Bùng nổ ưu đãi và cơ hội đầu tư hấp dẫn

Tạo nên sự thành công của sự kiện mở bán là chính sách bán hàng hấp dẫn bao gồm các phần quà với tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng, các mức chiết khấu quy đổi lên đến 10% và hàng loạt phương án thanh toán linh hoạt mà chủ đầu tư đưa ra.

Sự kiện mở bán đặc biệt của The Meadow thu hút gần 400 khách hàng tham dự (Ảnh: Gamuda Land).

Cụ thể, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách chiết khấu 1% cho các khách hàng có hộ khẩu tại Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú hoặc Long An. Bên cạnh đó, dự án còn có chương trình chiết khấu 5% cho khách hàng thanh toán nhanh và hỗ trợ lãi suất lên đến 6%/năm cho khoản vay ngân hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà phố biệt thự tại TPHCM tiếp tục nhỏ giọt, The Meadow không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn được đánh giá là một trong những dự án có chính sách tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Bình Chánh là khu vực tiềm năng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2030. Đây là khu vực thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), lấy cơ sở hạ tầng giao thông công cộng làm nền tảng cho quy hoạch đô thị toàn khu vực. Nhờ vậy, dự án The Meadow sở hữu vị trí chiến lược, hưởng lợi đáng kể từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện tại và tương lai.

The Meadow theo đuổi phong cách thiết kế Biophilic ứng dụng tối đa mảng xanh vào môi trường và không gian sống, mang đến cho từng thành viên trong gia đình cảm giác thư thái, lành mạnh, yên bình. Đồng thời, chủ đầu tư The Meadow cũng kỳ vọng kiến tạo cộng đồng đẳng cấp, an ninh, có lối sống văn minh, luôn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau tại đây.

Dự án The Meadow đánh dấu bước tiến thành công mới của Gamuda Land tại thị trường Bình Chánh, TPHCM (Ảnh: Gamuda Land).

Trong thời gian tới, 2 căn nhà mẫu và các hệ cảnh quan tại khuôn viên dự án sẽ sớm được hoàn thành, dự báo tiếp thêm sức hút cho giai đoạn sau của The Meadow.

"Với sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng thông qua sự kiện lần này, Gamuda Land cam kết sẽ nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng và tiện ích tại dự án, bàn giao sản phẩm đúng tiến độ cam kết và tiếp tục mang đến cho khách hàng những dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm nhất", đại diện Gamuda Land khẳng định.

Sau gần 2 thập kỷ tham gia thị trường Việt Nam, Gamuda Land được giới chuyên gia đánh giá đã viết nên những câu chuyện đầy cảm hứng tại 2 khu đô thị danh tiếng: Gamuda City (Hà Nội) và Celadon City (TPHCM). Đến nay, Gamuda City và Celadon City đã trở thành những khu đô thị góp phần biến đổi diện mạo toàn khu vực.