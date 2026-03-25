Giai đoạn 2 dự án LICOGI 18 Riverside: Sức hút từ tọa độ bên cầu Hàn

Trong bối cảnh Tây Hải Phòng bước vào giai đoạn chuyển mình, việc mở rộng không gian đô thị kết nối với trung tâm hành chính mới đã định vị lại giá trị của toàn khu vực.

Xung lực từ hạ tầng và bài toán quy hoạch hướng tâm

Sở hữu quỹ đất chạy dọc bờ sông Thái Bình, LICOGI 18 Riverside mang lại giá trị cảnh quan, giúp cư dân nâng cao chất lượng sống.

Việc khai thác không gian đô thị hướng tâm, lấy dòng sông làm trục cảnh quan chủ đạo đã giúp gia tăng vị thế độc tôn của dự án. LICOGI 18 Riverside còn nằm ở khả năng kết nối giữa hai đầu cầu sông Thái Bình. Đây không chỉ là một nút giao thông đơn thuần mà là "mạch máu" kết nối lõi đô thị cũ với trung tâm hành chính mới của thành phố.

Khi khoảng cách di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm được rút ngắn xuống chỉ còn 10-15 phút, LICOGI 18 Riverside giai đoạn 2 hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho đội ngũ chuyên gia và nhân sự chất lượng cao. Sự xuất hiện của giai đoạn 2 ngay đầu năm 2026, thời điểm hạ tầng các trục đường nhánh và hệ thống chiếu sáng đô thị xung quanh cầu sông Thái Bình hoàn thiện, giúp dự án gia tăng sức hút với giới đầu tư.

Vị trí đắc địa giữa tọa độ đa kết nối của LICOGI 18 Riverside (Ảnh: LICOGI 18 Riverside).

Giới chuyên gia nhận định, khi hạ tầng giao thông liên vùng tiếp tục bứt tốc, giá trị của những dự án có pháp lý minh bạch và vị trí chiến lược như LICOGI 18 Riverside sẽ sớm thiết lập một mặt bằng giá mới, tương xứng với tiềm năng của một siêu đô thị cảng.

Sức hút từ phiên bản nâng cấp và giá trị thực tế

Tiếp mạch thành công từ giai đoạn 1 - nơi các bảng hàng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân nhờ sự tin tưởng vào tiến độ và chất lượng thi công, giai đoạn 2 LICOGI 18 Riverside được giới thiệu như một phiên bản nâng cấp toàn diện.

Với quy hoạch trên tổng diện tích 85ha nhưng mật độ xây dựng thấp chỉ ở mức 30%, dự án ưu tiên tối đa cho hệ thống công viên cây xanh ven sông và mặt nước, kiến tạo nên một hệ sinh thái sống thượng lưu, hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại giữa lòng phố thị phồn vinh.

LICOGI 18 Riverside: Một biểu tượng mới đang hình thành tại Tây Hải Phòng (Ảnh: LICOGI 18 Riverside).

Điểm khác biệt của giai đoạn 2 nằm ở quỹ hàng ôm trọn lõi cảnh quan và hệ thống tiện ích nội khu đã bắt đầu hiện hữu, từ hệ thống điện đường, thoát nước đến vỉa hè được lát đá cao cấp. Các lô đất nền shophouse và biệt thự được tính toán kỹ lưỡng về diện tích và mặt tiền, tạo điều kiện tối ưu để chủ sở hữu tự do kiến tạo những công trình mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa trong tổng thể quy hoạch.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ven sông trở nên khan hiếm và đắt đỏ, việc LICOGI 18 Riverside vẫn duy trì được không gian xanh rộng lớn là một nỗ lực của chủ đầu tư nhằm giữ vững giá trị sống sạch - sống chất lượng cho cư dân.

Xét về góc độ kinh tế, các lô đất nền shophouse và biệt thự tại giai đoạn 2 sở hữu tiềm năng khai thác đa dạng nhờ quy hoạch phân lô thông minh. Với mặt tiền rộng rãi và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, các lô đất tại đây không chỉ đáp ứng xu hướng "sống sạch - sống chất" ven sông mà còn là mặt bằng lý tưởng cho các loại hình dịch vụ, thương mại phục vụ tệp khách hàng thượng lưu trong tương lai, thu hút dòng tiền từ cư dân khu vực. Đây là yếu tố giúp bất động sản giữ giá và tăng trưởng trong dài hạn.

Vị thế bên cầu Hàn của khu đô thị LICOGI 18 Riverside (Ảnh: LICOGI 18 Riverside).

Sự minh bạch về pháp lý và uy tín từ chủ đầu tư LICOGI 18 là lợi thế cho dòng vốn của nhà đầu tư. Việc sở hữu sổ đỏ từng lô cùng hạ tầng đã hiện hữu giúp xóa bỏ lo lắng về rủi ro về quyền sở hữu. Khi các nhịp cầu bắt qua sông Thái Bình đã nhịp nhàng nối đôi bờ, việc sở hữu một sản phẩm tại khu đô thị LICOGI 18 Riverside không chỉ là sở hữu một tài sản bất động sản cao cấp, mà là nắm bắt cơ hội gia tăng giá trị trước khi toàn bộ hạ tầng xung quanh về đích.

Sự xuất hiện của giai đoạn 2 khu đô thị ven sông LICOGI 18 Riverside là lời giải cho chiến lược đầu tư trong năm 2026. Với những ưu thế vượt trội về vị trí, quy hoạch và tiềm năng khai thác, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng đầu tư trên bản đồ bất động sản khu vực phía Bắc.

