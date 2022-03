Giá thép tăng tác động đến giá nhà ở năm 2022

Giá thép không ngừng leo thang

Sau khi lập đỉnh ở tháng 5/2021, thị trường sắt thép trong nước đầu năm chịu nhiều áp lực về giá cả và nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu. Với diễn biến này, ngành xây dựng lại tiếp tục gánh thêm chi phí.

Theo bản tin trên trang web Hiệp hội Thép Việt Nam ngày 21/2/2022, các nhà cung cấp phôi thép ép giá xuất khẩu cao hơn. Giá chào bán cho khu vực Đông Nam Á cao hơn khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước. Từ tháng 1, giá giao dịch quặng sắt, thép phế liệu không ngừng tăng, đẩy giá sắt thép thành phẩm tại thị trường trong nước lên cao.

Trên thị trường, căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng đang ít dần.

Lý giải cho áp lực lên mặt bằng giá sắt thép ở trong nước, giới kinh doanh mặt hàng này chia sẻ, do nguyên liệu sản xuất đang phụ thuộc vào nhập khẩu phần lớn. Đồng thời, hàng loạt công trình dân dụng khu vực phía Nam khởi động lại sau thời gian tạm hoãn vì Covid-19... đã đẩy nhu cầu sắt thép tăng.

Trong những đợt tăng giá vật liệu trước đây đã đẩy giá nhà tăng, những dự án có vị trí tốt giá dưới 30 triệu đồng/m2 hiếm hoi. Quý I/2022, TPHCM vắng nguồn cung căn hộ trung cấp. Còn căn hộ hạng C, theo như khảo sát của DKRA Việt Nam, phân khúc này đã không xuất hiện trên thị trường TPHCM 2 năm nay.

Giá căn hộ dưới 30 triệu đồng, vị trí gần TPHCM đang vơi dần

Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM quý IV/2021 của Savills cho thấy, mức giá nhà ở (tính theo thông thủy) trung bình tại TP Dĩ An dao động ở mức 37 triệu đồng/m2, Thuận An là 40,8 triệu đồng/m2, thị trường Thủ Đức (TPHCM) giá căn hộ hạng C là 41,8 triệu đồng/m2.

Bcons Sala vị trí ngay trung tâm tiện ích của TP Dĩ An, giá từ 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Theo phân tích của ông Cao Sĩ Đức, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Tera, trong khi ở khu vực ven khu Đông TPHCM cách đây khoảng 3 năm, giá căn hộ khoảng 20-22 triệu đồng/m2, nhưng giờ đây mức giá này không thể tìm ra, do giá đất và chi phí đầu tư tăng hơn rất nhiều so với trước. Chính vì vậy, trên thị trường ở thời điểm này, những dự án nào vẫn còn mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 đã là hàng hiếm.

Theo ông, đa phần, những dự án có cự li gần với TP Thủ Đức nhất hiện đã xây dựng mức giá trên 30 triệu đồng/m2. Ngay như ở thị trường TP Dĩ An, chỉ số ít dự án của Tập đoàn Bcons phát triển vẫn còn giữ được mức giá một căn hộ 51-62 m2, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, vị trí cách TP Thủ Đức chỉ 5 phút có giá từ 1,5 tỷ đồng.

Cơ hội sở hữu nhà với căn hộ Bcons

Bcons Sala có chính sách thanh toán từ 15-30% là ký hợp đồng mua bán, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay. Khách mua căn hộ không phải trả lãi suất cũng như nợ gốc trong suốt thời gian dự án thi công xây dựng. Hiện tại, công trình Bcons Sala đang thi công đến tầng 2.

Với tình hình về chi phí vật liệu xây dựng không ngừng tăng qua hàng năm như trong những năm gần đây khiến cho áp lực chi phí xây dựng các công trình rất lớn, đại diện Tập đoàn Bcons cho biết. Do đó, theo vị này, nếu chủ đầu tư yếu về vốn, phụ thuộc vào việc thanh toán của khách hàng nhưng gặp lúc nền kinh tế khó khăn như Covid-19, tiến độ thanh toán của khách hàng chậm trễ, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Dự án Bcons Sala đã thi công đến tầng 2.

Giá sắt thép hiện tại đã vượt mức đỉnh hồi tháng 5/2021 khoảng 700.000-800.000 đồng một tấn. Giá thép giao tháng 5/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ngày 28/2/2022 đã tăng thêm 85 nhân dân tệ, lên mức 4.688 nhân dân tệ/tấn.

"Với diễn biến chính trị giữa Nga và Ukraine sẽ làm cho thị trường sắt thép thế giới và trong nước càng khó lường hơn. Theo đó, giá nhà ở có thể hứng thêm một đợt tác động về chi phí xây dựng", đại diện Tập đoàn Bcons chia sẻ.

