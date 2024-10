Giá rao bán biệt thự tại Hà Nội lên tới 1,4 tỷ đồng/m2 gây choáng váng

Xuất hiện những căn biệt thự có giá trên 1 tỷ đồng/m2

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện nay trên các trang mua bán bất động sản trực tuyến, một số căn biệt thự tại Hà Nội được rao bán với mức giá vượt 1 tỷ đồng/m2.

Cụ thể, một căn biệt thự đơn lập có diện tích 307m2 thuộc một dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đang được rao bán với giá 435 tỷ đồng, tương đương 1,42 tỷ đồng/m2. Theo giới thiệu của người bán, căn biệt thự này nằm ở vị trí lô góc, sát mặt hồ. Căn nhà được xây dựng 4 tầng với 8 phòng ngủ.

Một căn biệt thự khác cũng thuộc dự án này có diện tích 310m2 đang được rao bán với giá 355 tỷ đồng, tương đương 1,14 tỷ đồng/m2. Theo giới thiệu của người bán, căn biệt thự này có mặt tiền rộng 20m, nằm ở vị trí sát mặt hồ.

Xuất hiện một số căn biệt thự có giá trên 1 tỷ đồng/m2 (ảnh chụp màn hình).

Tại khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng xuất hiện nhiều căn biệt thự có mức giá hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử, một căn biệt thự đơn lập có diện tích 336m2 đang được rao bán với giá 205 tỷ đồng, tương đương hơn 609 triệu đồng/m2.

Theo giới thiệu của người bán, từ cuối tháng 9, chủ nhà cần bán gấp nên giảm luôn 30 tỷ đồng xuống còn 205 tỷ đồng. Căn nhà được thiết kế 4 tầng với diện tích sàn 150m2.

Một căn biệt thự đơn lập khác tại dự án Starlake (Tây Hồ, Hà Nội) có diện tích 348m2 cũng đang được rao bán với giá hơn 186 tỷ đồng, tương đương 535 triệu đồng/m2. Theo người bán, đằng sau căn nhà là công viên nội khu, gần hồ điều hòa.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, tính chung 9 tháng qua, tổng nguồn cung nhà liền thổ đạt hơn 3.500 căn, là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Về tỷ lệ hấp thụ, số căn bán được trong quý III ghi nhận mức tăng đáng kể so với đầu năm, đạt hơn 2.500 căn, gấp gần 5 lần so với quý trước và tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số căn bán được trong 9 tháng là hơn 3.400 căn, gần xấp xỉ nguồn cung mở bán mới trong kỳ. Giá bán sơ cấp trung bình quý III tăng đáng kể so với quý trước, đạt 235 triệu/m2, tăng 16% theo quý và gần 27% theo năm.

Một khu liền kề, biệt thự tại Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Trong khi đó, giá bán trung bình của nhà liền thổ thứ cấp tiếp tục đà tăng từ các quý trước, đạt xấp xỉ 167 triệu đồng/m2 (đã bao gồm chi phí xây dựng và chưa bao gồm VAT), tăng 3% theo quý và gần 7% theo năm.

Còn theo báo cáo của Savills, trong quý III, nguồn cung sơ cấp biệt thự, liền kề ghi nhận 673 căn từ 15 dự án, trong đó biệt thự và liền kề mỗi loại hình chiếm tỷ trọng 38%. Lượng giao dịch quý III đạt 326 căn, tăng 194% so với quý trước và tăng 223% so với cùng kỳ, tỷ lệ hấp thụ đạt mức 48%.

Chuyên gia: Giá có thể sẽ điều chỉnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng, nguyên nhân dẫn tới giá liền kề, biệt thự thời gian qua tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu ngày càng cao. Theo đó, không chỉ các dự án mới mà những dự án đã bỏ không nhiều năm giá cũng tăng rất mạnh.

"Bên cạnh đó, theo luật mới giá đền bù đất sẽ theo giá thị trường, do đó giá sơ cấp có thể đẩy lên rất cao. Ngoài ra, luật mới cũng cởi mở hơn với quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ kéo theo một nguồn tiền kiều hối đổ về nhiều hơn, thúc đẩy nhu cầu tăng cao. Do đó, giá bán liền kề, biệt thự có thể tiếp tục tăng cao nhưng cần thời gian lâu hơn", ông Điệp nói.

Mặc khác, ông Điệp cho rằng, giá thứ cấp phân khúc liền kề, biệt thự điều chỉnh có thể xảy ra nhưng sẽ chỉ giảm giá nhẹ. Bởi, những người đầu tư vào phân khúc này hầu hết đều là những người có năng lực tài chính vững vàng và mục tiêu nắm giữ lâu dài.

Ông Matthew Powell - Giám Đốc Savills Hà Nội - đánh giá thị trường biệt thự, liền kề đã có dấu hiệu phục hồi qua sự tăng trưởng nguồn cung, lượng giao dịch và giá bán thứ cấp. Sự cải thiện sẽ rõ ràng hơn tới 2025, đặc biệt với nguồn cung từ đại dự án mới.