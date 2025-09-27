Giá nhà phi mã, người trẻ ở TPHCM vẫn muốn mua bằng được

40% khách mua nhà để ở là người trẻ 25-34 tuổi

Năm trước, vợ chồng anh Tuấn, chị Hương (TPHCM) quyết tâm mua một căn hộ ngay sau khi cưới ở tuổi 30. Cặp vợ chồng trẻ cho rằng sẽ không thể mãi mãi ở nhà thuê khi có con nhỏ, cuộc sống không ổn định và nhiều bất tiện khác.

Họ được cho 800 triệu đồng để mua một căn hộ bình dân gần 80m2 ở phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ). Số tiền được hỗ trợ này tương đương gần 35% giá trị căn hộ khiến họ an lòng. Họ dự tính sẽ tích cóp thêm phần còn lại bằng vay ngân hàng, trả lãi và trả góp hàng tháng mỗi tháng khoảng chục triệu đồng.

Còn chị Tường Vy (32 tuổi, phường Thủ Đức cũ) cũng rốt ráo mua căn nhà đầu tiên ngay đầu năm nay. Nghe ngóng thông tin sáp nhập địa giới hành chính tại TPHCM, chị e ngại giá nhà có thể tăng nhanh, vượt quá khả năng chi trả nên quyết tâm phải mua, chần chừ mất cơ hội.

Được ngân hàng chấp nhận gói vay lãi suất ưu đãi cho người dưới 35 tuổi, chị đã chốt căn hơn 1,2 tỷ đồng tại khu vực Long An (cũ), giáp ranh TPHCM. Sau khi trừ đi khoản phải trả ban đầu 400 triệu đồng (tự có từ tiền tiết kiệm), chị Vy vay ngân hàng 70%, thanh toán kéo dài 25 năm.

Hai câu chuyện trên là những trường hợp điển hình cho nhóm khách hàng trẻ mua nhà và ngày một gia tăng, theo nhiều báo cáo được đề cập gần đây.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - nhận định độ tuổi mua nhà ngày càng được trẻ hóa. Dựa trên số liệu thống kê tại các dự án mà đơn vị thành viên của đơn vị trên phân phối, ông cho biết với nhóm mua đầu tư, khách 25-34 tuổi chiếm tỷ lệ 29%; với người mua để ở, cùng độ tuổi này chiếm đến 40%.

Người trẻ 25-34 tuổi chiếm phần lớn trong cơ cấu khách hàng mua nhà để ở (Nguồn: DKRA).

Ông Thắng nói rằng sự trẻ hóa độ tuổi người mua phản ánh xu hướng xã hội thay đổi, khi thế hệ trẻ coi trọng trải nghiệm, ưu tiên môi trường sống xanh trong các khu đô thị lớn, gắn với mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, tính pháp lý của dự án ngày càng trở thành yếu tố then chốt trước khi người mua quyết định xuống tiền.

Thống kê của DKRA Group có vẻ như đi ngược lại vấn đề mà thị trường bất động sản thời gian qua đã cố gắng tìm giải pháp. Làm sao để người trẻ mua được nhà, tiếp cận được nhà ở để an cư trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng là câu hỏi lớn với thị trường? Thậm chí, nhiều ý kiến còn đưa ra con số phải mất vài chục năm làm việc cật lực mới có thể sở hữu nhà chung cư.

Nói với phóng viên báo Dân trí, ông Võ Hồng Thắng giải thích tỷ lệ người trẻ có khả năng sở hữu nhà so với tổng cơ cấu dân số trẻ là rất thấp. Xu hướng người trẻ mua nhà tăng nhưng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu sở hữu nhà của bộ phận này.

Cũng theo ông, nhóm người trẻ mua được nhà lần đầu có thể đến từ thu nhập tự thân cao, sự hỗ trợ của gia đình cho khoản vốn ban đầu. Họ ưu tiên mua các dự án ở khu vực lân cận trung tâm, trong bán kính 10-15km, thuộc phân khúc trung cấp - vừa túi tiền, có đầy đủ tiện ích, đảm bảo thuận tiện đến nơi làm việc, môi trường sống văn minh.

Một số ý kiến khác cho rằng người trẻ gia tăng khả năng mua nhà vì tận dụng được chính sách tín dụng tốt từ các ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất ưu đãi kéo dài; các chủ đầu tư triển khai phương án cho thanh toán nhiều đợt, theo tiến độ kéo giãn... Người trẻ có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, thay vì chờ đủ tiền mới mua nhà.

Về tổng thể, đa số người trẻ vẫn gặp rất nhiều rào cản khi thu nhập bình quân chậm hơn tốc độ tăng giá nhà, áp lực trả nợ vay kéo dài trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Đại đa số người trẻ chọn cách thuê nhà, thay vì mua.

Người trẻ muốn mua nhà cần có khoản tiền tích lũy (Ảnh: VP).

Lời khuyên với người trẻ mua nhà

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, nói nhu cầu mua căn hộ để ở vẫn rất lớn, đặc biệt từ nhóm người làm công ăn lương có thu nhập trung bình và khá. Song, họ gặp khó khăn do giá nhà trung tâm cao và sự khan hiếm căn hộ vừa túi tiền.

Để giải quyết nhu cầu nhà ở, người mua nhà có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành, bao gồm người trẻ độ tuổi 28-32. Tuy nhiên với giá cả hiện nay, hầu như không còn căn hộ dưới 2 tỷ đồng nên khả năng và cơ hội mua nhà của người trẻ ngày càng xa khi giá liên tục tăng.

Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng nên mua căn hộ vì có thể kết hợp an cư và đầu tư tích lũy. Bởi không chỉ để ở, giá trị căn hộ còn gia tăng theo thời gian. Việc chọn mua một căn hộ là định hướng đúng đối với người trẻ khi bắt đầu làm việc, ở riêng.

Việc lựa chọn cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Chuyên gia đưa ra lời khuyên với người trẻ mua nhà cần sống tiết kiệm, tích lũy và cần có một số điều kiện phù hợp để tránh gây áp lực tài chính. Họ cần chuẩn bị một khoản tiền tích lũy nhất định, tìm hiểu kỹ về dự án, chủ đầu tư và cân nhắc các khoản vay ngân hàng để đảm bảo khả năng chi trả lâu dài.

Thứ nhất là nên tính đến việc mua căn hộ ít nhất sau 3 năm làm việc và có công việc ổn định. Thứ 2 là chấp nhận tiết kiệm giảm sinh hoạt vui chơi, giải trí ít nhất 5 năm để dành tiền trả góp.

Thứ 3, tổng thu nhập ổn định phải trên 20 triệu đồng, trong đó tối thiểu phải dành ra 10 triệu để trả góp. Cuối cùng, người mua đã để dành được trên 500 triệu đồng, hoặc được cha mẹ hỗ trợ tài chính để có tiền trả trước 30% giá trị căn hộ.