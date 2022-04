Giá căn hộ Hà Nội tăng mạnh hơn TPHCM, đất nền nhiều nơi lại "nóng"

Cụ thể trong báo cáo quý I vừa công bố, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021.

Riêng ở Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5% so với cuối năm 2021. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng này cao hơn so với tại TPHCM khi TP này chỉ có mức tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021.

Ngoài ra theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý trước).

Giá đất nền vẫn có xu hướng tăng (Ảnh: T.Kháng).

Đáng chú ý, sang cuối tháng 3 năm nay, một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TPHCM, tại các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh.

Một số nơi có mức giá tăng 15 - 20% so với cuối năm 2021, tương tự thời điểm cuối quý I đầu quý II/2021. Tuy nhiên, mức độ lan rộng và biên độ tăng giá thấp hơn, theo Bộ Xây dựng.

Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là 20.325 giao dịch thành công (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Phú Thọ, Bắc Giang, Lâm Đồng).

Theo Bộ Xây dựng, tổng lượng giao dịch nêu trên chỉ bằng khoảng 45,5% so với quý IV/2021 và bằng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó tại miền Bắc có 11.445 giao dịch; ở miền Trung có 6.783 giao dịch; tại miền Nam có 2.097 giao dịch; riêng ở Hà Nội có 956 giao dịch thành công; TPHCM có 1.172 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch đất nền có 153.537 giao dịch thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 242% so với quý IV/2021. Cụ thể, tại miền Bắc có 20.726 giao dịch; miền Trung có 42.722 giao dịch; miền Nam có 90.089 giao dịch.

Báo cáo công bố của một số đơn vị nghiên cứu thị trường cũng cho thấy giá căn hộ chưa có dấu hiệu dừng tăng dù giao dịch giảm. Cụ thể theo Savills, trong quý I, số lượng căn bán được đạt 4.000, giảm 4% theo quý và 15% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 20%, ổn định theo quý và theo năm.

Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 52%. Giá bán có xu hướng tăng từ quý I/2019. Trong 5 năm qua, giá chào bán sơ cấp trung bình của hạng B tăng mạnh nhất ở mức 8%/năm. Giá sơ cấp của hạng C tăng 7%/năm và hạng A tăng 4%/năm.

Theo Savills, thị trường hiện đang thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ; các căn hộ có giá dưới 20 triệu đồng/m2 tại các dự án hiện hữu đã được hấp thụ hết. Trong khi đó, không có nguồn cung mới.

Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở xã hội đạt 1,25 triệu m2 từ 19 dự án, chỉ tương đương 6% diện tích nhà ở thương mại mới. Hầu hết các dự án nhà ở xã hội sẽ ở quận/huyện Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, mỗi quận/huyện có 3 dự án. Trong tháng 1 năm nay, Chính phủ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 350 nghìn tỷ đồng để phục hồi kinh tế hậu Covid. Gói tín dụng lên tới 65 nghìn tỷ đồng sẽ được dùng để hỗ trợ chủ đầu tư và các đối tượng mua nhà ở xã hội, Savills cho biết.