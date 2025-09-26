G.Empire Land - Đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise

Lễ trao chứng nhận đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise (Ảnh: G.Empire Land).

G.Empire Land - đối tác chiến lược đồng hành cùng dự án

Vinhomes Green Paradise - đại đô thị lấn biển có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, được phát triển theo mô hình ESG hiện đại, đang thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản. Với tổng diện tích 2.870ha và vốn đầu tư hơn 11 tỷ USD, dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng sống xanh - thông minh - sinh thái mới của TPHCM và khu vực phía Nam.

Với quy mô lớn và định hướng tầm cỡ quốc tế, Vinhomes Green Paradise đòi hỏi sự tham gia của những đơn vị phân phối uy tín, chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, G.Empire Land đã được lựa chọn trở thành đại lý phân phối chiến lược.

G.Empire Land là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, từng tham gia nhiều dự án lớn tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM. Không chỉ đem về cho các chủ đầu tư doanh số ấn tượng, những dự án G.Empire Group phân phối còn mang đến sản phẩm chất lượng cao được người mua yêu thích, tạo nên sức hút trên thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ.

Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, luôn đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm. Bằng trách nhiệm và sự tận tâm, G.Empire Land sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ để mang đến những sản phẩm đẳng cấp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng, bền vững tại Vinhomes Green Paradise.

Bằng chứng nhận G.Empire Land - Đại lý phân phối Vinhomes Green Paradise (Ảnh: G.Empire Land).

Vinhomes Green Paradise - Thiên đường vui chơi giải trí - du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng

Điểm nổi bật của dự án là phát triển theo mô hình ESG (Environmental - Social - Governance), kết hợp ba yếu tố xanh - thông minh - sinh thái, hướng tới một cộng đồng bền vững, cân bằng giữa con người, thiên nhiên, công nghệ.

Dự án được định hướng trở thành đô thị kiểu mẫu quốc tế, quy tụ loạt công trình đẳng cấp và hệ thống tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên chủ đề, bến du thuyền, nhà hát… Cùng với đó là hạ tầng công nghệ thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Chủ đầu tư).

Vị trí và giá trị thúc đẩy kinh tế biển, đóng góp cho chiến lược đô thị hóa xanh

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ). Vị trí này được xem là hiếm có khi dự án vừa hướng biển Đông, vừa nằm kề 75.000 ha rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Đây là lợi thế sinh thái tạo nên môi trường sống trong lành, giàu bản sắc tự nhiên.

Về kết nối, dự án tiếp cận nhanh chóng với TPHCM thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, trong đó nổi bật là tuyến đường sắt đô thị cao tốc TPHCM - Cần Giờ (dự kiến vận tốc tối đa 250 km/h). Nhờ đó, cư dân có thể thuận tiện di chuyển tới trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận, đồng thời mở ra cơ hội phát triển giao thương, du lịch, nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp giữa lợi thế vị trí và định hướng phát triển bền vững giúp Vinhomes Green Paradise không chỉ trở thành nơi an cư, nghỉ dưỡng, mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy kinh tế biển và đóng góp cho chiến lược đô thị hóa xanh của TPHCM.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Chủ đầu tư).

Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise không chỉ mở ra một lựa chọn an cư - đầu tư mới tại TPHCM mà còn góp phần định hình xu thế đô thị ESG tại Việt Nam. Việc G.Empire Land được lựa chọn làm Đại lý phân phối chiến lược thể hiện sự tin tưởng từ chủ đầu tư Vinhomes, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Với quy mô tầm cỡ, vị trí sinh thái hiếm có và sự đồng hành của các đối tác chiến lược, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị biển xanh của Việt Nam, cũng như một điểm nhấn trên bản đồ bất động sản khu vực trong giai đoạn tới.