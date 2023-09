Gắn mác chung cư mini, hô đạt chuẩn khách sạn 4 sao để cho thuê giá cao

"Thổi phồng" căn hộ chung cư mini đạt chuẩn khách sạn 4 sao

Những năm qua, tại Hà Nội, do nguồn cung căn hộ chung cư khan hiếm, giá bán liên tục neo ở mức cao khiến nhiều người có nhu cầu ở thực chuyển hướng sang thuê chung cư mini. Cũng chính từ nhu cầu lớn, hoạt động đầu tư, xây dựng và cho thuê căn hộ chung cư mini diễn ra rầm rộ.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá thuê các căn hộ chung cư mini này đang dao động 3-7 triệu đồng/căn/tháng, tùy vào diện tích và khu vực. Giá thuê này thấp bằng nửa so với giá thuê một căn hộ chung cư thông thường, nhưng kém về diện tích.

Đơn cử, một căn hộ chung cư mini 25m2 tại một tòa nhà 9 tầng ở khu vực gần đường Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được rao cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Theo thông tin đăng tải, căn hộ này đã được bố trí đầy đủ nội thất, đạt chuẩn khách sạn 4 sao… và không giới hạn người ở ghép.

Tương tự, tại quận Cầu Giấy, ở các tuyến phố trung tâm như Trần Đăng Ninh, Hoa Bằng, Dịch Vọng Hậu, Khúc Thừa Dụ, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Trần Thái Tông… có diện tích 15-30m2, được cho thuê với giá 3-6 triệu đồng/tháng/căn.

Một thông tin cho thuê căn hộ chung cư mini đạt chuẩn khách sạn 4 sao ở quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh chụp màn hình: Hà Phong).

Tại quận Thanh Xuân, nhiều chung cư mini gần tuyến phố Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Lê Trọng Tấn, Khương Đình… có giá cho thuê dao động 4-7 triệu đồng/tháng/căn. Đơn cử, một căn hộ chung cư mini tại chung cư mini trên phố Lê Trọng Tấn có diện tích 30m2, ở được 3-4 người được cho thuê với giá gần 6 triệu đồng/tháng/căn.

Ngoài giá thuê hàng tháng, người thuê căn hộ chung cư còn phải trả các khoản phí như: Gửi xe (khoảng 100.000 đồng/xe); điện (khoảng 4.000 đồng/số); nước (khoảng 25.000 đồng/khối); internet (100.000 đồng/căn) và chịu thêm khoảng 100.000 đồng/người tiền dịch vụ thang máy (nếu có)… Số tiền dịch vụ này cũng tăng theo giá thuê lên từ 1-2 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, không ít căn nhà riêng lẻ có diện tích 30-40m2, được xây dựng 3-5 tầng cũng được gắn mác chung cư mini cho thuê. Đơn cử, một căn nhà trong ngõ ở khu vực Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai có diện tích 40m2 được xây dựng 5 tầng, với 4 phòng ngủ. Hiện tại chủ nhà cho thuê mỗi tầng giá 2,5 triệu đồng, còn tầng 1 để chỗ gửi xe.

Theo khảo sát, giá cho thuê căn nhà riêng lẻ trong ngõ tương tự có giá 6-7 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu người thuê cả căn, hoặc chính chủ nhà sử dụng cho thuê riêng lẻ, lợi nhuận sẽ tăng từ 3-4 triệu đồng/tháng. Chưa kể, chủ nhà có thể có thêm nguồn thu chênh từ các khoản phí liên quan tới gửi xe, tiền điện nước của người thuê.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn mới đây cho thấy, thị trường cho thuê chung cư mini ghi nhận mức tăng giá trung bình phổ biến 10-15%/năm trong khoảng 2 năm qua. Một số chung cư mini có mức tăng mạnh hơn, đạt trung bình khoảng 20%/năm.

Lo ngại cháy nổ

Đang sống tại chung cư mini 9 tầng ở khu vực quận Cầu Giấy, chị Nguyễn Thảo Phương chia sẻ, căn hộ chị thuê chỉ 15m2 khép kín nhưng giá thuê 3,3 triệu đồng/tháng. Tầng 1 chung cư mini này được bố trí làm chỗ đỗ xe, từ tầng 2 đến tầng 7 đều được bố trí 10 căn hộ/tầng. Các tầng cao hơn được bố trí mật độ căn hộ thấp hơn, do phải thực hiện khoảng lùi.

"Tất nhiên, tôi có lo ngại về an toàn cháy nổ, nhưng tôi vẫn thuê căn hộ chung cư mini này do nó phù hợp tài chính và thuận lợi đi tới chỗ làm việc. Tuy nhiên thông tin vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân vừa diễn ra đang khiến tôi thêm lo ngại hơn", chị Phương nói.

Một chung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội có tình trạng nấu ăn bằng bếp ga ngay tại hành lang, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao (Ảnh: Hà Phong).

Cũng theo chị Phương, hiện tại trong tòa chung cư mini chị đang ở, có cả căn hộ dùng bếp ga để đun nấu, một số căn hộ không có ban công… tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về cháy nổ. Bên cạnh đó, lối vào chung cư mini này nhỏ, xe cứu hỏa không thể vào.

Một môi giới chuyên về cho thuê bất động sản ở Hà Nội cho biết, thực chất căn hộ chung cư mini chính là một phòng trọ. Để cho thuê giá cao, chủ nhà không gọi là phòng trọ mà gọi tên "căn hộ chung cư mini" cho sang, đồng thời thiết kế nội thất, có thêm thang máy, camera…

Môi giới này cũng cho rằng, giá một căn hộ chung cư mini thường thấp hơn một căn hộ chung cư cao tầng. Tuy nhiên, nếu xét về diện tích, thì giá chung cư mini đang ở mức cao.

Hàng lang một căn chung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để kín đồ, tiềm ẩn những rủi ro an toàn cháy nổ (Ảnh: Hà Phong).

Ngoài ra, tiện ích, dịch vụ của chung cư mini không thể bằng được một dự án chung cư được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, công tác an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trong chung cư tốt hơn nhiều so với một chung cư mini.

Dẫu vậy, theo môi giới này, khách thuê chung cư mini thường là người có thu nhập không cao hoặc sinh viên. Nhiều khi họ chấp nhận không so sánh về diện tích, tiện ích và sự an toàn mà chỉ quan tâm tới giá thuê rẻ, phù hợp nhất.

"Khách thuê chủ yếu là nhóm người đi làm, gia đình trẻ, sinh viên đã học tập lâu năm ở Hà Nội. Với những chung cư có mức giá phù hợp, vị trí trung tâm, hiếm khi có phòng trống", môi giới chia sẻ.

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng - giá nhà ở Hà Nội tăng cao vượt xa khả năng mua của đại đa số người dân. Việc người dân chọn thuê những căn hộ chung cư mini không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng vừa túi tiền cũng là điều dễ hiểu.

Vị chuyên gia này cho rằng, tự bản thân người thuê cần cân nhắc và tìm hiểu tính an toàn khi ở trong căn hộ mình thuê. Còn các cơ quan chức năng cần có những kiểm tra rà soát nghiêm ngặt từ khâu xây dựng đảm bảo đúng giấy phép, đủ điều kiện kinh doanh cho thuê, an toàn phòng cháy chữa cháy…. để loại trừ những rủi ro, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như thời gian qua.