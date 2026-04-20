Gần 500 khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu dự án Ambience

Thông qua sự kiện, Gamuda Land đã mang tới Ambience như một hệ sinh thái sống đa tầng, đa sắc độ, hướng đến những cư dân tìm kiếm nhiều hơn một nơi ở: đó là một hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày.

Sự kiện “Phiêu sắc” diễn ra ngày 19/4 tại Khách sạn Pullman Hải Phòng đã mang đến một không gian giàu cảm xúc và đa tầng sắc thái cho khách tham dự. Gamuda Land giới thiệu Ambience - dự án được định vị như một “Hub of Flow”, nơi hội tụ những dòng chảy của nhịp sống hiện đại, kết nối con người với thiên nhiên và cộng đồng

Sự kiện "Phiêu sắc" giới thiệu về Ambience diễn ra ngày 19/4 tại Pullman Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nhu cầu về một không gian sống không chỉ dừng lại ở “đủ” mà phải “đáng sống” đang trở thành ưu tiên của nhiều gia đình. Tại Hải Phòng - nơi tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ, xu hướng tìm kiếm những khu đô thị tích hợp ngày càng rõ nét. Nắm bắt nhu cầu đó, Ambience mang đến một mô hình sống mới: hệ sinh thái sống đa tầng - đa trải nghiệm, nơi mỗi ngày trôi qua là một hành trình “sống đa chiều - phiêu đa sắc”.

Khi nhà không chỉ là nơi để trở về

Đối với nhiều người, nhà là nơi an cư để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Nhưng với thế hệ cư dân mới - đặc biệt là những gia đình trẻ, chuyên gia, nhà cần nhiều hơn thế, đó vừa là chốn trở về, vừa là là nơi tái tạo năng lượng, gắn kết gia đình, nuôi dưỡng cảm xúc và thể hiện phong cách sống, vị thế của chủ nhân.

Sự thay đổi này đã tạo ra một chuẩn mực mới cho bất động sản - không chỉ là không gian vật lý, mà là trải nghiệm sống toàn diện. Ambience được phát triển theo định hướng đó, nơi mỗi tiện ích, mỗi khoảng xanh đều góp phần tạo nên một nhịp sống phong phú, linh hoạt và đầy cảm hứng.

Hệ sinh thái hơn 50 tiện ích: Sống trọn từng khoảnh khắc

Một định nghĩa mới về không gian sống đang dần hình thành tại Ambience - “phân tầng trải nghiệm”. Thay vì bố trí tiện ích theo một mặt phẳng như nhiều dự án truyền thống, không gian tại đây được tái cấu trúc theo chiều cao, nơi mỗi cao độ là một lớp trải nghiệm riêng biệt, tạo nên những “miền sống” với trạng thái và nhịp điệu khác nhau.

Ambience được may đo mang tới một hệ sinh thái đa tầng với các miền trải nghiệm (Ảnh: CĐT).

Hơn 50 tiện ích không tập trung tại khối đế, mà được “may đo” xuyên suốt các tầng, hình thành một hệ sinh thái đa tầng: từ “miền sôi động” với trung tâm thương mại, nhà hàng và dịch vụ; “miền cân bằng” dành cho chăm sóc sức khỏe với gym, yoga, sauna và không gian làm việc; đến “miền tận hưởng” với hồ bơi vô cực, jacuzzi hay “miền hoàng hôn” trên cao - nơi thiên nhiên và tầm nhìn mở rộng trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Điểm khác biệt không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách các tiện ích được tổ chức thành một hành trình trải nghiệm liền mạch, từ vận động - tái tạo năng lượng, đến thư giãn - cân bằng cảm xúc, và kết nối - nuôi dưỡng cộng đồng.

Sống đa chiều - phiêu đa sắc

“Sống đa chiều - phiêu đa sắc” là thông điệp thể hiện rõ trong cách tổ chức không gian và trải nghiệm của Ambience.

Mỗi cư dân tương lai có thể tự thiết kế cuộc sống theo cách riêng, người trẻ năng động tận hưởng hệ tiện ích thể thao, giải trí; gia đình có con nhỏ sở hữu không gian an toàn để vui chơi; người lớn tuổi tìm thấy những góc yên tĩnh để thư giãn. Tất cả cùng tạo nên một chuẩn sống trọn vẹn, nơi mỗi cá nhân đều có không gian riêng để tận hưởng và khẳng định phong cách sống của mình.

Sự đa dạng này hình thành một cộng đồng phong phú, nơi các thế hệ cùng tồn tại và tương tác hài hòa, mang lại giá trị khó đo lường bằng vật chất, đó là cảm giác hạnh phúc khi được sống đúng với nhu cầu của mình.

Dự án Ambience nằm ở vị trí huyết mạch của trục đường Võ Nguyên Giáp (Ảnh: CĐT).

Dấu ấn từ nhà phát triển quốc tế

Đứng sau dự án là Gamuda Land, nhà phát triển bất động sản quốc tế với kinh nghiệm kiến tạo các khu đô thị quy mô lớn.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã ghi dấu ấn với các dự án như Gamuda City (Hà Nội) và Celadon City (TPHCM) - những khu đô thị được đánh giá cao về quy hoạch bài bản, không gian xanh và chất lượng sống; đồng thời mở rộng danh mục với các dự án căn hộ cao cấp như Eaton Park (TPHCM).

Triết lý phát triển của Gamuda Land tập trung vào việc kiến tạo môi trường sống bền vững, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.

Không dừng lại ở yếu tố cảnh quan, các dự án của Gamuda còn hướng đến việc xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết thông qua các không gian sinh hoạt chung và hệ tiện ích khuyến khích tương tác. Từ đó, góp phần định hình một chuẩn sống mới, nơi giá trị không chỉ nằm ở không gian ở, mà còn ở chất lượng cộng đồng và trải nghiệm sống bền vững theo thời gian.

Với Ambience, Gamuda tiếp tục mang tới một hệ sinh thái sống đa tầng - đa trải nghiệm, không chỉ mang đến một nơi để ở, mà còn mở ra một hành trình sống phong phú, nơi mỗi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.