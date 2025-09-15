Gần 1.400 “chiến binh” ra quân tại lễ kick-off Noble Palace Tay Thang Long

Sự quyết tâm của các “chiến binh” tại lễ kick-off dự án Noble Palace Tay Thang Long (Ảnh: CĐT).

Chinh phục dự án tâm điểm tại thị trường phía Tây Hà Nội

Với chủ đề “The Golden Convergence - Hội ngộ đỉnh vinh quang”, lễ kick-off dự án Noble Palace Tay Thang Long trở thành một ngày hội lớn của tinh thần chinh phục thị trường, nơi mỗi chuyên viên kinh doanh được tôn vinh như một “chiến binh” thực thụ.

Ngay từ giây phút khởi động, khán phòng đã bùng nổ với tiếng reo hò, khẩu hiệu của gần 1.400 khách mời, cùng những màn trình diễn sôi động, hoành tráng. Khí thế lan tỏa, tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao biến sự kiện thành màn khởi động bùng nổ nhất từ trước đến nay của Noble Group tại một trong những dự án đang là tâm điểm phía Tây Thủ đô, cũng là lời khẳng định quyết tâm chinh phục phân khúc bất động sản hàng hiệu và cao cấp của Sunshine Group từ hệ thống phân phối.

Không khí sôi động mở màn cho hành trình bứt phá 4 tháng cuối năm của các “chiến binh” (Ảnh: CĐT).

Tại sự kiện, các khách mời được lắng nghe về tầm nhìn và chiến lược phát triển của ban lãnh đạo Noble Group, sự phát triển của Noble App - ứng dụng hợp nhất các nền tảng chuyên biệt thành một hệ sinh thái liền mạch, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có NobleAgents - nền tảng dành riêng cho đại lý và đối tác.

Bên cạnh đó là những chia sẻ mang đến thông tin đắt giá về thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô, giúp các chiến binh kinh doanh trang bị kiến thức sẵn sàng trao gửi giá trị thật về dự án đến khách hàng.

Bà Trang Nguyễn, Tổng giám đốc Noble Group truyền lửa cho các chiến binh kinh doanh bằng những giá trị vượt trội của dự án cùng lợi thế công nghệ với giải pháp chuyển đổi số bất động sản tiên phong của Sunshine Group (Ảnh: CĐT).

Những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc như nghi thức kick-off, trao giấy chứng nhận đại lý, minigame, tri ân các đối tác đồng hành cùng dự án… mang tới không khí ra quân sôi động, hứa hẹn sẽ hút đầu tư tại phía Tây, nơi đang được đánh giá là “thủ phủ hạ tầng mới” của Thủ đô trong giai đoạn 2025-2030.

Noble Palace Tay Thang Long - Tinh hoa nhà phố tại tâm điểm giao thương Tây Hà Nội

Với tổng diện tích quy hoạch hơn 70ha, Noble Palace Tay Thang Long chiếm lĩnh vị trí hiếm có khi tọa lạc kế cận đại lộ Tây Thăng Long; giữa các tuyến vành đai 4, vành đai 3.5, Quốc lộ 32; cùng trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với mặt cắt 40m. Đây được xem là một trong những tâm điểm được hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng và quy hoạch đô thị tại đây. Khi các tuyến giao thông kết nối đồng bộ hoàn thiện, thời gian di chuyển từ dự án tới Hồ Tây còn khoảng 15 phút - một lợi thế chiến lược.

Dự án sở hữu lợi thế là "nhà phố Thủ đô" có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Là dự án nhà phố hàng hiệu hiếm hoi phía Tây Thủ đô có mức giá từ hơn 11 tỷ đồng, với pháp lý minh bạch, diện tích sử dụng tối ưu cùng tiến độ bàn giao từ quý IV, dự án sở hữu giá trị thực với tài sản đã hiện hữu cùng tiềm năng tăng trưởng vượt trội hậu bàn giao (Ảnh: CĐT).

Song hành với tốc độ hoàn thiện hạ tầng khu vực, Sunshine Group đang đẩy nhanh triển khai gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu tại Noble Palace Tay Thang Long. Phần lớn các căn tại dự án đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ quý IV. Đây là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư vững tin xuống tiền: sản phẩm hiện hữu, có thể khai thác kinh doanh ngay hoặc sử dụng làm tài sản đối ứng trong các phương án tài chính linh hoạt.

Quan trọng hơn, nhà phố tại đây sở hữu biên độ tăng giá hấp dẫn nhờ đón sóng hạ tầng từ đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4, 3.5 đến 2 đại công viên sinh thái quy mô lên đến 200ha đang thành hình từng ngày.

Được quy hoạch như một đại đô thị thấp tầng mang chuẩn mực sống và kinh doanh quốc tế, Noble Palace Tay Thang Long tích hợp trọn vẹn hệ tiện ích theo chuẩn 5 sao: bệnh viện nghỉ dưỡng, trường học quốc tế, clubhouse, bể bơi bốn mùa, không gian biểu diễn 3D Mapping, Hologram hiện đại cùng chuỗi tiện ích giải trí, thương mại đa trải nghiệm. Toàn bộ đô thị được vận hành bởi công nghệ AI, hỗ trợ gia chủ tối ưu trong quản lý tài sản, khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị đầu tư theo thời gian.

Tại lễ kick-off, loạt chính sách bán hàng được Noble công bố, bao gồm quà tặng mừng Tết Độc lập lên tới 280 triệu đồng, áp dụng đồng thời với chính sách bán hàng “Tinh hoa tạo tác - Mở lối phồn vinh”, hứa hẹn tạo cú hích cho thị trường và mở ra cơ hội sở hữu bất động sản hàng hiệu với giá trị thực tại trung tâm mới phía Tây Thủ đô.

Loạt chính sách ưu đãi được công bố tại lễ kick-off (Ảnh: CĐT).

Noble Palace Tay Thang Long

Địa chỉ: Xã Ô Diên, TP Hà Nội.

Hotline: 1800 6298

Website: palacetaythanglong.noble.vn

