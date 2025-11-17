Fresia Riverside - dự án đáp ứng nhu cầu an cư, sống hiện đại của gia đình trẻ

Lợi thế cận thị: Đối diện Aeon Mall, liền kề trung tâm hành chính

Fresia Riverside toạ lạc mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, đối diện Aeon Mall Biên Hòa - trung tâm thương mại lớn nhất Đồng Nai với quy mô 12ha, đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Fresia Riverside còn liền kề trung tâm hành chính mới 105ha với tổng đầu tư 8.600 tỷ đồng - trái tim chính trị, hành chính của Đồng Nai sau sáp nhập Bình Phước. Vị trí "cận thị" không chỉ đem lại tiện nghi sinh hoạt mà còn đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Fresia Riverside hội tụ yếu tố “nhất thị - nhì giang - tam lộ” giữa trung tâm Biên Hòa (Ảnh: CĐT).

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến TPHCM và các khu vực lân cận, đáp ứng xu hướng "sống gần thị" của giới trẻ - khát vọng về lối sống năng động, kết nối và nhiều cơ hội phát triển.

Chỉ từ 1,86 tỷ đồng, người mua đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ view (tầm nhìn) sông. Dự án đang áp dụng chính sách thanh toán trả chậm 0,5%/tháng, thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà.

Fresia Riverside còn triển khai chương trình ưu đãi với tổng chiết khấu lên đến 10%, bao gồm ưu đãi 2% dành cho khách hàng đồng hành sớm, cộng thêm 2% khi giao dịch nhanh, quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 5%, và ưu đãi thêm 1% cho khách mua nhiều căn. Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng, cùng hạn mức vay tối đa 75% từ Agribank.

Lợi thế cận giang: 90% căn hộ view sông Đồng Nai

Nếu "cận thị" mang đến sự phồn hoa, thì "cận giang" mang đến không gian sống trong lành. Fresia Riverside sở hữu tới 90% căn hộ với tầm nhìn ra sông Đồng Nai. Cư dân nơi đây được tận hưởng đặc quyền ngắm nhìn dòng sông mỗi ngày, cảm nhận không gian trong lành, mát mẻ từ làn gió tự nhiên.

Sống cận sông không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần, mà còn là yếu tố quan trọng cho sức khỏe. Không khí từ dòng sông giúp giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm tự nhiên, tạo cảm giác thư thái và giảm căng thẳng sau những giờ làm việc bận rộn. View thiên nhiên xanh mát còn là "liều thuốc" chữa lành cho tâm hồn, giúp cân bằng cảm xúc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

River 1 thi công đến tầng 10, River 2 và 3 đang hoàn thiện tầng 6 - Fresia Riverside duy trì tiến độ bứt phá, khẳng định uy tín chủ đầu tư (Ảnh: CĐT).

Bất động sản ven sông tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, việc sở hữu căn hộ view sông tại vị trí trung tâm là đặc quyền. So với nhiều dự án khác chỉ có một số căn view sông, Fresia Riverside nổi bật với 90% căn hộ với tầm nhìn ra sông Đồng Nai.

Lợi thế cận lộ: Gần các tuyến giao thông trọng điểm

Dự án còn được bổ trợ bởi lợi thế "cận lộ" - gần các tuyến giao thông trọng điểm. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Đồng Nai, Vành đai 3 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối liền mạch với TPHCM, sân bay Long Thành.

Khách hàng tìm hiểu mô hình dự án Fresia Riverside (Ảnh: CĐT).

Về giá trị đầu tư, người đầu tư dài hạn sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực, khả năng cho thuê cao nhờ vị trí gần Aeon Mall và trung tâm hành chính, cùng với triển vọng tăng giá theo tiến độ đô thị hóa. Fresia Riverside không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội sở hữu bất động sản vị trí đắt địa. Trong bối cảnh đất view sông ngày càng khan hiếm, đây là quyết định đầu tư thông minh cho hiện tại và tương lai.