Eurowindow River Park: Dự án theo hướng cao cấp, giá phù hợp cho người trẻ

Những tiêu chí ưu tiên hàng đầu khi chọn nơi an cư của người trẻ

Theo báo cáo Xu hướng mua bán bất động sản năm 2022 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng thực hiện bởi Tập đoàn PropertyGuru, 61% người mua nhà gia tăng nhu cầu về không gian xanh, vườn tược. Bên cạnh đó, 46% người được hỏi mong muốn một ngôi nhà lớn hơn và đặc biệt 45% ưu tiên các khu vực ít đông đúc hoặc ở ngoại thành. 10% người tham gia khảo sát cho biết sẽ lựa chọn mua nhà xa lõi trung tâm.

Các yếu tố được quan tâm khi chọn mua bất động sản (Nguồn: Báo cáo Xu hướng mua bán bất động sản của PropertyGuru).

Dù đang sống cùng bố mẹ tại trung tâm thành phố, Thùy Anh (nhân viên truyền thông) vẫn khao khát một nơi an cư mới với không gian rộng rãi và tiện ích đa dạng hơn để nâng chất lượng sống cả về tinh thần và thể chất: "Sinh bé đúng đợt dịch, mình mới thấm thía sự thiếu hụt của không gian sống chất lượng. Nhà mình hiện ở trong ngõ chợ khá chật chội, nên càng khó để cho con ra ngoài. Công viên cây xanh hồ nước, không khí trong lành thì cách nhà hơn 2 cây số, nên không phải lúc nào cũng đưa con đi được".

Cùng cảnh săn tìm một chốn an cư lý tưởng, nhưng anh Hoài Việt (29 tuổi, chuyên viên tư vấn bảo hiểm) lại chú trọng yếu tố về thuận tiện di chuyển. "Công việc tư vấn bảo hiểm đòi hỏi mình phải di chuyển nhiều để gặp gỡ khách hàng. Với ngân sách vừa phải, mình hiểu rằng tìm mua một căn hộ ở vị trí trung tâm là điều bất khả thi. Vậy nên, mình bắt đầu chuyển hướng nhập cuộc "decentralization" (rời xa lõi đô thị), chuyển sang các khu vực như Đông Anh, Gia Lâm, miễn sao dự án có giao thông thuận tiện đi lại".

Tuy nhu cầu khác nhau, nhưng những người trẻ hiện đại như chị Thùy Anh hay anh Việt đều rất chú trọng đến không gian sống, tiện ích, giao thông … khi lựa chọn căn nhà cho bản thân và gia đình. Song với mức ngân sách vừa phải, tại các thành phố lớn như Hà Nội, đâu là giải pháp tối ưu cho họ?

Eurowindow River Park - đa tiện ích, tối ưu kết nối

Nằm tại Đông Anh - khu vực phát triển năng động phía Đông Hà Nội, Eurowindow River Park là một trong những dự án chung cư cao cấp được chủ đầu tư "đo ni đóng giày" cho người trẻ nhờ sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích…

Hàng loạt tiện ích đa dạng giúp người trẻ cân bằng tâm - trí - lực sau những giờ làm việc căng thẳng bộn bề.

Hơn thế, cùng với xu hướng decentralization rời xa lõi đô thị, nơi ở có kết nối giao thông thuận lợi đang là một tiêu chí được người trẻ quan tâm nhiều hơn. Từ Eurowindow River Park nằm trên đường Trường Sa, ngay chân cầu Đông Trù, cư dân chỉ mất 15 phút để di chuyển, có mặt ở trung tâm phố cổ. Việc kết nối, tiếp cận đến các trung tâm thương mại, siêu thị, trường học, sân bay Nội Bài hay các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng dễ dàng, thuận lợi nhờ hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, khang trang.

Vừa chuyển khoản thanh toán đợt đầu tiên cho căn hộ 2 phòng ngủ tại Eurowindow River Park, anh Hoài Việt hồ hởi chia sẻ: "Ngoài vị trí thuận tiện đi lại thì mức giá dễ thở, chính sách linh hoạt trả góp, hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng, giúp mình giảm đáng kể gánh nặng tài chính, góp phần gia tăng cơ hội sở hữu. Hơn thế, nếu may mắn mỉm cười mình còn có thể trúng thưởng xe Honda City, Honda SH Mode trong chương trình bốc thăm thì không còn gì tuyệt vời hơn".

Eurowindow River Park - gợi ý dành cho người trẻ hiện đại.

Chủ đầu tư cho biết, Eurowindow River Park hiện đã hoàn thiện, có thể nhận nhà ngay với pháp lý giấy tờ đầy đủ. Khách hàng có đa dạng phương án lựa chọn căn hộ: Bàn giao thô hoặc cơ bản, với mức giá từ 25 triệu đồng/m2, tương đương 1,7 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Đối với những người trẻ mua nhà lần đầu, dự án là một gợi ý. Người trẻ có thể "mục sở thị" từng thiết kế, tiện ích chốn an cư cùng nhiều phương án để phù hợp với tài chính của bản thân trước khi ra quyết định.

Hơn thế, dự án Eurowindow River Park, cư dân còn được chủ đầu tư quan tâm, kiến tạo từng chi tiết nhỏ như: An toàn PCCC, hỗ trợ chi phí quản lý mùa Covid-19, an ninh 24/7... Theo chủ đầu tư, đây là điểm cộng các khách hàng trẻ không nên bỏ qua khi chọn lựa chọn căn nhà lý tưởng, biến giấc mơ an cư thành hiện thực.

Hiện dự án đã đón 70% cư dân về sinh sống. Chủ đầu tư đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng.

