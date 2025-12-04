Essensia Broadway - Khi không gian sống mang âm hưởng nhạc kịch

Nam Sài Gòn cần những không gian giàu bản sắc

Nam Sài Gòn đang chuyển mình đầy cảm hứng khi hạ tầng và nhịp sống cùng kể câu chuyện về một đô thị năng động, hiện đại và giàu trải nghiệm. Nổi bật trong bức tranh đó là tuyến Metro số 4 có chiều dài 47,32km, được kỳ vọng trở thành trục xương sống kết nối Bắc - Nam TPHCM. Không chỉ giải quyết những thách thức nan giải về giao thông, tuyến Metro số 4 còn đặt nền móng cho mô hình TOD (Transit-Oriented Development) - nơi mỗi trạm dừng đều trở thành tâm điểm của cộng đồng đô thị.

Khu vực Nam Sài Gòn đang vươn lên như một cực tăng trưởng mới (Ảnh: Phú Long).

Song hành cùng hạ tầng, một “nhịp sống” mới cũng đang hình thành bởi chính cộng đồng cư dân nơi đây. Những gia đình trẻ ngày càng đề cao chất lượng sống, doanh nhân thành đạt cần một không gian đẳng cấp đúng nghĩa để tái tạo năng lượng, chuyên gia quốc tế ưu tiên sự hài hòa giữa tiện nghi đô thị và khoảng thở thiên nhiên. Tuy nhu cầu khác nhau, song tổ ấm mà họ tìm kiếm đều cùng chuẩn mực: kiến trúc tinh tế, tiện ích hiện đại và đủ bản sắc để khắc họa phong thái sống của chủ nhân.

Essensia Broadway - Phố thị Art-Urban tiên phong tại Nam Sài Gòn

Nằm trên 60m mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ - giữa nhịp sống phồn hoa của quần thể Celesta và đối diện vẻ sang trọng của khu dân cư hàng hiệu Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences - Essensia Broadway kiến tạo tổ hợp Art-Urban tiên phong của Nam Sài Gòn. Tại đây, yếu tố thương mại và nghệ thuật cùng giao thoa, tạo thành một sân khấu đô thị có bản sắc riêng.

Essensia Broadway còn hưởng lợi trực tiếp từ việc nằm cách trạm Metro số 4 chỉ gần 1km, kết nối thuận tiện với mạng lưới TOD trong tương lai. Với nhịp dịch chuyển liên tục từ metro cùng mật độ cư dân hiện hữu, nơi đây sẽ hình thành một điểm rơi thương mại giàu tiềm năng, quy tụ hàng loạt thương hiệu và duy trì nguồn khách ổn định.

Essensia Broadway sở hữu vị trí phù hợp để phát triển một tuyến phố thương mại - nghệ thuật mang tính điểm đến cho khu Nam TPHCM (Ảnh: Phú Long).

Từ nhịp sống ấy, dự án tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với khát vọng biến mỗi khoảnh khắc thường nhật thành một màn trình diễn đậm dấu ấn cá nhân. Từng bước chân trên đại lộ phồn hoa, ghé qua những cửa hàng nhộn nhịp hay hòa mình trong ánh sáng lung linh của tuyến phố về đêm; cư dân đều cảm nhận được chất sống Broadway - trái tim của nghệ thuật nhạc kịch thế giới.

Để hiện thực hóa cảm hứng Broadway một cách chính xác nhất, đơn vị thiết kế kiến trúc và cảnh quan Ong&Ong chọn Art-Deco làm công cụ kể chuyện, đưa các chi tiết kiến trúc vào những “phân cảnh” giàu cảm xúc.

“Ánh sáng được xử lý như những spotlight (đèn chiếu sáng) dẫn lối, các khoảng đặc - rỗng và tương phản sáng - tối phối hợp nhịp nhàng, trong khi bảng màu và điểm nhấn tinh tế sẽ mang lại chiều sâu sang trọng. Nhờ Art-Deco, ý tưởng Broadway đã trở thành một sân khấu mở, nơi cư dân vừa là khán giả vừa là ngôi sao”, đại diện Ong&Ong chia sẻ.

Bộ ba “nhân vật” định hình sân khấu Essensia Broadway

Tại Essensia Broadway, không gian không chỉ để nhìn mà còn để cảm nhận như chính cách Ong&Ong khởi tạo shophouse - một “nhân vật” mở màn đầy ấn tượng. Lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch The Great Gatsby, khu shophouse hiện lên như biểu tượng của sự quyến rũ và tinh thần Art-Deco kinh điển, gồm 31 căn nhà phố thương mại với diện tích 172,5-393 m².

Khu shophouse hiện lên như biểu tượng của sự quyến rũ và tinh thần Art-Deco kinh điển (Ảnh: Phú Long).

Sắc trắng chủ đạo, điểm xuyết vàng nhạt và xanh ô-liu, kết hợp các họa tiết tinh giản tạo cảm giác thanh lịch, sáng thoáng, nhấn mạnh hình khối và vật liệu cao cấp của một trong những tuyến phố thương mại bản sắc nhất. Tại đây, từng cửa hiệu sẽ trở thành một “vai diễn” và trải nghiệm mua sắm sẽ có thêm một đẳng cấp mới.

Nếu shophouse tỏa sáng trong vẻ xa hoa, townhouse lại xuất hiện tinh tế. Với ý tưởng “The Rewritten House”, dòng townhouse mang đến 56 căn nhà phố liền kề có diện tích 154-345 m², đủ rộng để chủ nhân tự do viết tiếp câu chuyện thành công của riêng mình.

Không gian townhouse sang trọng, chuẩn mực cho một lối sống thẩm mỹ và giàu cảm hứng (Ảnh: Phú Long).

Theo đó, Ong&Ong thổi hồn cho từng căn nhà bằng lối kiến trúc hiện đại, hài hòa giữa công năng và trải nghiệm thẩm mỹ. Các vật liệu đẳng cấp như gỗ, kính, kim loại ánh nhẹ trên nền màu trung tính tạo nên không gian sang trọng.

Mặt khác, dưới ánh sáng được bố trí khéo léo, từng đường nét kiến trúc trở nên nổi bật, mang lại bầu không khí ấm áp và tràn đầy năng lượng. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi an cư mà còn là tuyên ngôn phong cách sống, phản chiếu cá tính và tinh thần tiên phong của chủ nhân như một màn trình diễn hoàn hảo trong “vở nhạc kịch đô thị” trọn vẹn và cảm xúc.

Cuối buổi biểu diễn, clubhouse “kết màn” đầy mê hoặc với vai trò kết nối cộng đồng. Mang hơi thở của vở nhạc kịch Aladdin, nơi đây hiện lên như một ốc đảo huyền diệu giữa lòng đại lộ. Các mái vòm thanh thoát, đường cong mềm mại và họa tiết Trung Đông… đều trở nên kỳ diệu dưới gam màu cam đỏ - nâu đồng. Trải nghiệm tại clubhouse càng khác biệt với hồ bơi thác nước sợi quang học xuất hiện tại Nam Sài Gòn, giúp mỗi khoảnh khắc thư giãn thêm phần rực rỡ và sống động.

Clubhouse - điểm hẹn của cộng đồng cư dân tinh hoa (Ảnh: Phú Long).

Ngoài clubhouse, Essensia Broadway còn xây dựng quảng trường và công viên gồm 8 phân khu chức năng: quảng trường, khu thể thao, khu thể dục cộng đồng, hồ cảnh - nhạc nước, công viên thú cưng, vườn trị liệu thư giãn, khu BBQ và khu vui chơi trẻ em. Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một phông nền sống động cho giá trị kết nối.

Mạch trải nghiệm của Essensia Broadway tiếp tục lan tỏa với ba tuyến phố: Broadway Lightwalk rực rỡ về đêm với đèn LED và họa tiết hiện đại; Broadway Greenline thư giãn với mảng xanh và lối chạy bộ; Broadway Starwalk nên thơ như một dải ngân hà. Ánh sáng, chất liệu và hoa văn được sắp đặt tinh tế dưới mỗi bước chân, mang lại cảm giác dạo bước trong một giai điệu đang ngân vang giữa đô thị.

Có thể thấy, Essensia Broadway được dệt nên như một chỉnh thể liền lạc, nơi cảm hứng nghệ thuật hòa vào chất sống đô thị. Điều này tạo nên giá trị khác biệt cho một khu phố không chỉ đẹp để chiêm ngưỡng mà đủ sâu để đồng hành lâu dài. Đó cũng là khát vọng Phú Long theo đuổi: kiến tạo phố thương mại và nghệ thuật đương đại tiên phong tại Nam Sài Gòn.