Ecovillage Saigon River - dự án theo phong cách Blue Zones lên báo quốc tế

Khái niệm Blue Zones hay còn gọi là vùng đất trường thọ là nơi có dân cư với tuổi thọ cao, cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Với tiêu đề: "The next global blue zones in Vietnam to come out", thời báo USA Today chia sẻ, khu nghỉ dưỡng 6 sao Ecovillage Saigon River của nhà sáng lập Ecopark, nằm tại phía đông Sài Gòn, cách nhà thờ Đức Bà 18km hứa hẹn trở thành vùng xanh tiếp theo của thế giới.

Tờ báo này đánh giá Ecovillage Saigon River sẽ là dự án bất động sản thiết lập một môi trường sống mới tại Việt Nam. Đó là nơi con người sẽ sống thọ, sống khỏe giữa một vùng thiên nhiên tuyệt đẹp và mỗi giây phút trở về nhà đều là trị liệu, thư giãn, nghỉ dưỡng.

USA Today có lịch sử hơn 40 năm phát triển. Đây là tờ báo có tổng lượng phát hành lớn nhất tại Mỹ, bản điện tử cũng thu hút 134 triệu lượt truy cập mỗi tháng. USA Today cũng là nơi kết nối độc giả với các sự kiện đẳng cấp thế giới.

Thời báo USA Today thông tin, hiện có 5 vùng đất Blue Zones, nơi người dân sống thọ, sống khỏe nhờ gần gũi với thiên nhiên. Đó là Icaria (Hy Lạp), Sardinia (Ý), Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica), Loma Linda, California (Mỹ). Những khu vực này đều có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, kích thích con người vận động, tập luyện thể thao ngoài trời.

USA Today đánh giá để chủ động sống rèn luyện thì dễ, nhưng để tìm được vùng đất có thể mang lại một môi trường sống đồng bộ hướng đến những giá trị về sức khỏe, trường thọ và mang tính cộng đồng thì khó. Vì vậy phải là một nhà đầu tư có tầm nhìn, tự tin với kinh nghiệm mới có thể phát triển được. Và tại Việt Nam, nhà phát triển bất động sản xanh Ecopark là đơn vị hội tụ các yếu tố này.

Nhìn nhận sự phát triển của thương hiệu Ecopark, USA Today đánh giá cao hành trình đi từ vùng cây xanh đến vùng xanh (Green zones to Blue zones) và Ecovillage Saigon River có thể trở thành vùng đất Blue zones tại Việt Nam. Tại dự án này, chủ đầu tư xây dựng với mật độ 15%, toàn khu có 4ha công viên, 32ha mặt nước đi qua dự án.

Ecovillage Saigon River hướng đến chăm sóc sức khỏe, trị liệu chuyên sâu. Điểm nhấn trong mô hình này là đặt con người vào vị trí trung tâm. Ở đó, từng hơi thở, bước chân của con người không chỉ gần gũi thiên nhiên, mà còn được thiên nhiên nuôi dưỡng, chữa lành.

Nơi đây, tâm hồn, thể chất và trí tuệ được nuôi dưỡng thông qua các tiện ích tại công viên dưỡng tâm, vườn cát chánh niệm hay đường sỏi hành thiền, vườn âm thanh, trung tâm thể thao ngoài trời, vườn thảo dược, rừng chạy ion âm, bếp rừng hữu cơ, công viên ôm cây, nhà hàng thực dưỡng trên sông…

Để nâng tầm sản phẩm, chất lượng sống cho cư dân, Ecopark kết hợp với các đối tác Nhật Bản, Singapore... để đưa ra những bản thiết kế vượt tầm, đưa Ecovillage trở thành vùng đất Blue Zones tại Việt Nam và có thể là vùng đất Blue Zones thứ 6 trên cả thế giới khi hoàn thành.

Tờ báo lớn của Mỹ ghi nhận, khi thông tin về sản phẩm Ecovillage Saigon River được công bố với những bức hình thực tế đã thu hút sự quan tâm của thị trường quốc tế cũng như tại Việt Nam. Hiện truyền thông trong và ngoài nước đều quan tâm đến dự án, chờ đợi những thông tin tiếp theo cũng như thời điểm dự án hoàn thành.

Không gian xanh mát tại thành phố xanh Ecopark.

Thời báo của Mỹ cũng ấn tượng với đô thị Ecopark, cách hồ Hoàn Kiếm 14km của nhà sáng lập Ecopark bởi những thông số như: mật độ 120 cây xanh/người, hơn 100ha được dành cho cây xanh, mặt nước, hệ thống công viên 4 mùa lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Dự án cũng từng vượt qua hơn 10.000 dự án bất động sản trên toàn thế giới để giành danh hiệu "khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới".

Dự án này cũng nổi tiếng với triết lý "những ô cửa sáng đèn" khi xây dựng môi trường sống hài hòa và chất lượng cho cư dân.

Ecopark cũng đã thu hút hàng triệu người dân bỏ cuộc sống nội đô chật hẹp, bí bách để về đây xây dựng cộng đồng văn minh, gắn kết, đặc biệt là những cư dân trung tuổi, cao tuổi mong muốn sống ở đây đến cuối đời. Hàng ngày họ vận động, sinh hoạt trong nhiều câu lạc bộ như: thơ ca, đi bộ, yoga, câu cá, cờ vua… và sống với quan điểm đầy thi vị "ngay cả khi già đi hãy già đi ở một nơi thật đẹp".