Economy City chào sân thị trường phía Đông Hà Nội

Economy City tọa lạc tại lõi đô thị trung tâm thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội. Đây là khu vực được quy hoạch trở thành một trong những động lực phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của vùng Thủ đô.

Năm 2025, TP Hà Nội tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công, trong đó nhiều dự án hạ tầng hướng sang phía Đông được ưu tiên nguồn vốn. Hiện đường Vành đai 4 kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh đã cơ bản hình thành các tuyến đường song hành, khối lượng đắp nền đường đạt 85%. TP Hà Nội cũng vừa hoàn chỉnh phương án xây dựng 3 cây cầu bắc qua sông Hồng là Tứ Liên, Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo, thời gian tới sẽ là cầu Mễ Sở.

Cũng trong năm 2025, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai siêu dự án giao thông là tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng có tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tháng 5, đường vành đai 3.5 đoạn qua Hưng Yên cũng bắt đầu thi công và bàn giao vào tháng 12/2028. Cùng với đó, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đã gần hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng, đường nối 2 cao tốc đã thông tuyến từ tháng 7/2024…

Trong đó, Economy City là dự án hưởng lợi thế giao thông đi trước đón đầu trung tâm phía Đông Thủ đô khi liền kề và kết nối rất nhanh tới Quốc lộ 5A, Vành đai 3.5 và Vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây đều là những trục huyết mạch nối Thủ đô với các tỉnh công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng…

Economy City nằm trên mặt tiền đường Đông Hoàng Vương và Vũ Tuấn Khải rộng hơn 30m, trong khu vực trung tâm hành chính - văn hóa - kinh tế Văn Lâm với hàng loạt cơ quan hành chính công ngay đối diện. Từ dự án, chỉ 10 phút di chuyển tới Vinhomes Ocean Park 2 và 3, nhà thi đấu Gia Lâm, 15 phút tới Aeon Mall Long Biên.

Đây cũng là vị trí chiến lược khi nằm giữa tâm điểm sản xuất của khu Đông Hà Nội kết nối hàng loạt khu công nghiệp lớn như Phố Nối A&B, Minh Khai, Tân Quang, Lương Tài… với nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao là rất lớn. Cùng với đó là hệ thống hơn 30 làng nghề truyền thống lâu đời như làng dược liệu Tân Quang, làng rượu Lạc Đạo, làng đúc đồng Lộng Thượng… Đây cũng là khu vực có cộng đồng dân cư hiện hữu đông đúc, giàu có bậc nhất Văn Lâm.

Một vị trí đắc địa đem đến cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh thương mại và gia tăng giá trị bất động sản cho các chủ nhân Economy City nhờ lưu lượng khách hàng cao và ổn định, đặc biệt, trong bối cảnh khu vực thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm đang thiếu các trung tâm dịch vụ - mua sắm - vui chơi giải trí - kinh doanh thương mại quy hoạch bài bản như hiện nay.

Economy City: Quy hoạch bài bản - Tiện ích đồng bộ - Cơ hội đầu tư bền vững

Điểm nổi bật của Economy City không chỉ đến từ vị trí mà còn là quy hoạch tổng thể hiện đại, bài bản theo mô hình thành phố kinh tế tích hợp. Dự án hướng tới việc hình thành một cộng đồng dân cư năng động, sáng tạo và bền vững, nơi cư dân không chỉ an cư mà còn có thể lạc nghiệp với đầy đủ tiện ích sống và làm việc.

Với quy mô hơn 36ha, Economy City được phân chia thành 4 phân khu: phân khu Truyền thống - Hưng thịnh, phân khu Kinh tế đêm - Thịnh vượng, phân khu Tài chính - Cát tường, phân khu Ẩm thực - Phú quý với mật độ xây dựng chỉ 32,8%, diện tích còn lại để phát triển tiện ích, cây xanh và mặt nước.

Dự án tích hợp loạt tiện ích "all in one" (tất cả trong một) đẳng cấp như quảng trường trung tâm, tháp ánh sáng bên hồ, phố đi bộ, trung tâm thương mại, khu phố đêm, công viên Ngân Hà, đồi Vạn Hoa, hồ điều hòa, bể bơi, không gian truyền thống... tất cả sẽ tăng thêm giá trị an cư, kinh doanh sầm uất náo nhiệt cho khu đô thị.

Economy City cung cấp ra thị trường 1.044 sản phẩm, với 2 loại hình chính là shop villa xây 3 tầng 1 tum và shophouse xây 5 tầng, diện tích đa dạng, 64,75 - 307,67m2 đáp ứng đa nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hội tụ các yếu tố vị trí, quy hoạch, tiện ích, sản phẩm chất lượng, Economy City đang mở ra cơ hội đầu tư và an cư tại tâm điểm phát triển mới phía Đông Hà Nội. Sau khi hoàn thành và vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới tại Văn Lâm nói riêng và Hưng Yên nói chung với không gian sinh thái, đẳng cấp kết hợp cùng những tiện nghi mua sắm, giải trí hàng đầu cho những chủ nhân tinh hoa.

