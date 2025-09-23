Eco Riverside khai trương nhà mẫu

Căn hộ mẫu Eco Riverside được khai trương cuối tuần qua (Ảnh: CĐT).

Sự kiện đánh dấu bước tiếp nối thành công của dự án, sau khi 300 căn hộ được tiêu thụ trong 1 giờ ở đợt mở bán đầu tiên. Thành tích này không chỉ khẳng định sức hút của dự án, mà còn thể hiện niềm tin và tình cảm của khách hàng, nhất là người dân địa phương, dành cho Eco Riverside.

Tổ hợp trung tầng có tầm nhìn sông đắt giá

Eco Riverside là tổ hợp căn hộ trung tầng cao cấp tại khu đô thị Ecorivers (phường Tân Hưng, TP Hải Phòng) do nhà sáng lập Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án gồm 5 tòa tháp cao 10 tầng, tổng cộng 845 căn hộ diện tích linh hoạt từ 33m² - 580m², tất cả đều sở hữu tầm nhìn sông và khuôn viên nội khu xanh mát.

Nhà mẫu Eco Riverside được đặt ngay cạnh vị trí thực tế của dự án, bao quanh bởi mảng xanh và gió sông mát lành, để khách tham quan có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất. Không gian trưng bày được thiết kế theo phong cách Singapore chan hoà thiên nhiên, gồm ba căn hộ mẫu điển hình, đại diện cho ba nhu cầu sống khác nhau.

Thiết kế tối ưu của căn hộ 1 phòng ngủ (Ảnh: CĐT).

Căn hộ một phòng ngủ là tổ ấm nhỏ xinh dành cho người trẻ độc thân hoặc cặp vợ chồng mới cưới. Khu phòng khách, bếp và bàn ăn được kết nối thông minh, tận dụng tối ưu diện tích mà vẫn đảm bảo đủ công năng với thiết kế hiện đại, ấm cúng.

Phòng ngủ được ngăn với phòng khách bởi vách kính trong suốt có treo rèm. Chỉ cần kéo rèm lên là căn hộ sẽ tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ lớn hướng sông, kiến tạo nên một góc riêng tư đầy cảm hứng để nghỉ ngơi, thư giãn sau ngày dài làm việc.

Không gian chung của căn hộ 2 phòng ngủ Eco Riverside (Ảnh: CĐT).

Căn hộ hai phòng ngủ mở ra một không gian sống đủ đầy và cân bằng cho gia đình trẻ. Hai phòng ngủ có cửa sổ lớn và logia đón nắng gió tự nhiên. Khu vực sinh hoạt chung được mở rộng, mang đến sự kết nối nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cho từng thành viên.

Phòng ngủ lớn của căn hộ 3 phòng ngủ Eco Riverside (Ảnh: CĐT).

Với những gia đình đa thế hệ, căn hộ ba phòng ngủ là lựa chọn thích hợp. Phòng master được thiết kế theo phong cách resort, có phòng thay đồ đẳng cấp và ban công cửa trượt chạm trần, mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Hai phòng ngủ phụ mang phong cách tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, tạo sự thoải mái cho ông bà, con trẻ hay khách ghé thăm. Sự rộng rãi, tiện nghi và bố trí hợp lý giúp các thành viên vừa có không gian riêng tư, vừa có nơi sum vầy.

Chị Thu Hiền (32 tuổi, Hải Phòng), một khách tham quan nhà mẫu, cho biết: “Lần mở bán đầu tiên của Eco Riverside, gia đình tôi không kịp đăng ký. Hôm nay được tham quan nhà mẫu, tôi bất ngờ với không gian xanh mát và thiết kế thông minh của căn hộ, nhìn tận mắt mới thấy rõ mức đầu tư của dự án”.

Tầm nhìn hướng sông từ căn hộ Eco Riverside (Ảnh: CĐT).

Bà Phạm Thị Hà, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Khi nhà mẫu ra mắt, khách hàng có thể tận mắt chứng kiến sự cam kết về chất lượng và tiến độ của chủ đầu tư. Chúng tôi tin rằng Eco Riverside sẽ tiếp tục là điểm đến của những chủ nhân tinh hoa mong muốn cuộc sống xanh, hiện đại và thư thái bên dòng chảy xanh an lành”.

Bàn giao hoàn thiện - Ưu đãi tài chính

Theo chủ đầu tư, Eco Riverside sẽ được bàn giao hoàn thiện đến các gia chủ tương lai với đầy đủ hạng mục từ sàn gỗ, trần thạch cao, hệ cửa kính cách âm - cách nhiệt đến trang thiết bị liền tường bao gồm hệ thống điều hòa, bếp và thiết bị vệ sinh. Tất cả đến từ những thương hiệu quốc tế như American Standard, Ariston, Toshiba, Ferroli... Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình 1-1 giúp từng khách hàng hiểu rõ hơn về thiết kế, tiện ích và chính sách tài chính, khiến càng tham quan, họ càng háo hức chờ đợi đợt mở bán mới.

Nhà mẫu Eco Riverside mở cửa đón khách 8h - 18h hằng ngày tại khu đô thị Ecorivers (Ảnh: CĐT).

Về tài chính, dự án đưa ra mức giá từ 1,3 tỷ đồng/căn. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30%, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, miễn lãi 18 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng. Chính sách giúp nhiều khách dễ dàng “chạm tay” vào tổ ấm mơ ước mà không phải lo áp lực dòng tiền. Nhiều nhà đầu tư sau khi được tư vấn tại sự kiện đã bày tỏ mong muốn đặt hàng sớm để không bỏ lỡ cơ hội.

Với vị trí hợp lưu hai dòng sông, thiết kế theo phong cách Singapore tối giản tinh mỹ, hệ thống hơn 50 tiện ích đa dạng và chính sách tài chính linh hoạt, Eco Riverside tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, hứa hẹn là biểu tượng sống xanh tinh hoa của vùng duyên hải Bắc Bộ.