Hà Nội có thêm một dự án nhà ở xã hội giá vượt 30 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Valenta Nguyễn Xiển). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành.

Khu nhà ở xã hội phường Thanh Liệt có quy mô sử dụng đất khoảng 3.500m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng nổi, ba tầng hầm và một tum. Dự án được định hướng trở thành khu dân cư kiểu mẫu với mật độ xây dựng tối đa 40%, sở hữu nhiều tiện ích như sân chơi, bể bơi, cây xanh, nhà để xe, khu thương mại dịch vụ...

Dự án có 390 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) khoảng 31,4 triệu đồng. Như vậy, với các căn hộ có diện tích 45-77m2, người mua cần chi khoảng 1,4-2,4 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tại dự án. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Giá thuê mua căn hộ tại Valenta Nguyễn Xiển là hơn 388.000 đồng/m2/tháng, tương đương 17,4-29,9 triệu đồng cho cả căn. Tính đến nay, dự án trên là nhà ở xã hội có giá bán cao thứ hai tại Hà Nội sau dự án tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), giá hơn 32 triệu đồng/m2.

Từ nay đến năm 2030, Hà Nội được giao mục tiêu phát triển khoảng 84.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong năm nay, thành phố phải hoàn thành 18.700 căn, cao gấp 3,6 lần kết quả đạt được của năm trước.

Thủ đô phấn đấu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà xã hội giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở báo cáo, rà soát của Sở Xây dựng, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án, trên diện tích đất 568 ha, với trên 135.000 căn.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an, Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn. Việc này giúp bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho thành phố, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu được giao. Lũy kế đến 2035, Hà Nội dự kiến hoàn thành khoảng 500.000 căn nhà xã hội.