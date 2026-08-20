Dự án từng bị đề nghị thu hồi đất tại Dinh 1 Đà Lạt được tiếp tục thuê đất

Ngày 20/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt (Công ty Hoàn Cầu) tiếp tục thuê đất thực hiện dự án King Palace tại Dinh 1 (Dinh Bảo Đại).

Dự án có diện tích hơn 18ha, tại đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong hơn 18ha có khoảng 16,3ha đất rừng cảnh quan cùng khu vực Dinh 1, vườn hoa và cây xanh.

Một góc Dinh 1 ở Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Theo quyết định của tỉnh Lâm Đồng, Công ty Hoàn Cầu có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đất đai, thuế, đầu tư, xây dựng, môi trường và tài chính.

Như Dân trí thông tin, năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty Hoàn Cầu thuê Dinh 1 để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng King Palace với thời hạn 50 năm.

Mục tiêu dự án phục hồi hiện trạng, xây mới khu biệt thự, khách sạn để phục vụ khách du lịch với tổng diện tích ban đầu vào khoảng 18,2ha.

Dinh 1 (Dinh Bảo Đại) tọa lạc tại đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: An Chi).

Đến tháng 3/2015, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến tháng 9/2015, dự án King Palace đi vào hoạt động.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động dự án King Palace và tiến hành thu hồi đất do doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư.

Tháng 9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án King Palace.

Tháng 6/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi đất dự án này.

Ngày 26/4/2024, Dinh 1 đóng cửa, ngừng đón khách. Các vướng mắc của King Palace sau đó được đưa vào nhóm 6 dự án thương mại, du lịch - dịch vụ được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên tháo gỡ.