Dự án tổ hợp khách sạn cao cấp ở Đà Lạt chậm tiến độ 12 năm

Ngày 23/4, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Dự án bị chấm dứt hoạt động do chậm tiến độ 12 năm so với quy định. Đồng thời, chủ đầu tư có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị chấm dứt hoạt động dự án.

Một góc trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính thực hiện trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nói trên theo quy định; Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xử lý các tồn tại liên quan đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án đầu tư tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt do Công ty cổ phần đầu tư Song Kim làm chủ, được cấp chứng nhận đầu tư năm 2010. Dự án này có quy mô 8.858m2, trong đó mặt tiền đường Hùng Vương dài 27m. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 926 tỷ đồng, đến năm 2024 chủ đầu tư giảm còn 856 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2010-2013, dự án xây dựng 202 phòng nghỉ tại khối khách sạn cao 18 tầng; 181 căn hộ cao cấp tại khối căn hộ cao 20 tầng.