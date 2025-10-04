Dự án tăng gấp đôi số căn hộ có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nay nhà đầu tư đề xuất tăng gấp đôi số căn hộ trong khi diện tích đất sử dụng không thay đổi, thì có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư không?

Theo Điều 41 Luật Đầu tư 2020, trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách dự án, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất, hợp tác kinh doanh… nhưng các điều chỉnh này phải phù hợp pháp luật.

Dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khi nào (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

Thứ nhất, thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thứ 2, thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha, thay đổi địa điểm đầu tư.

Thứ 3, thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Thứ 4, kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Thứ 5, điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thứ 6, thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cuối cùng, thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Cũng theo quy định của Luật này, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với tiến độ tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây.

Đầu tiên là trường hợp để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai.

Thứ 2 là điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ 3 là điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc cơ quan nhà Nước chậm thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ 4 là điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan Nhà nước thay đổi quy hoạch.

Thứ 5 là thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

Cuối cùng là tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.