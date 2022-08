Dự án Casa Del Rio đủ điều kiện huy động vốn giai đoạn đầu

Đủ điều kiện huy động vốn giai đoạn đầu

Văn bản của Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh thực hiện ký hợp đồng, sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích, tuân thủ theo quy định tại Nghị định 99.

Đồng thời, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Trung Minh A (Casa Del Rio) đăng tải thông tin về dự án, tiến độ thực hiện dự án lên website của công ty theo quy định tại luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2013; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 vào năm 2020.

Quy hoạch tổng thể dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio.

Theo văn bản số 1153/UBNN-NNTN, ngày 26/7/2018, Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu ở sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, văn minh, hiện đại; góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch; tạo quỹ đất ở để đáp ứng nhu cầu về nhà ở sinh thái ven sông Đà tại TP Hòa Bình, tăng hiệu quả sử dụng đất và phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng với các khu thiên nhiên của địa phương. Đây là một khu ở và du lịch được đầu tư mới, đồng bộ và hiện đại kết hợp vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng phù hợp theo định hướng phát triển chung của tỉnh với đầy đủ công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Liên danh Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Việt Nam (VFI) và Công ty CP thương mại Ngôi Nhà Mới được lựa chọn là nhà đầu tư dự án. Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh là công ty được liên danh thành lập để triển khai dự án.

Dự án Khu đô thị Trung Minh A đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tháng 3/2022 Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Trước đó, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cũng đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình thuộc Sở Xây dựng thẩm tra dự toán xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng cũng đã cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật vào tháng 3/2022.

Ngày 4/7, UBND tỉnh Hòa Bình đã có quyết định giao đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A cho Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh. Ngay sau đó, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Trung Minh đã thực hiện bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư thực hiện dự án giai đoạn đầu.

Dự án đã bắt đầu khởi công giai đoạn 1 vào ngày 13/8/2022.

"Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ"

Trong tương lai gần, khu đô thị mới Trung Minh A hay còn gọi là Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio sẽ trở thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng đáng sống bậc nhất tại TP Hòa Bình.

Dự án được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ, đồng thời trải dài hơn 1 km dọc bờ sông Đà. Về giao thông, Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio tọa lạc ngay chính trục đường từ Hà Nội (55 phút lái xe) và các tỉnh lân cận hướng đi trung tâm TP Hòa Bình. Chủ đầu tư cho biết, dự án hội tụ các yếu tố: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ sẽ mang lại cuộc sống xanh, nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư sinh lời…

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio sẽ được kiến tạo các dịch vụ nội khu chăm sóc, nghỉ dưỡng, trị liệu phục hồi sức khỏe liên tục 24/7 với chất lượng 5 sao. Mật độ cây xanh lớn kết hợp với hệ thống kênh đào Seine & Venice chạy trong lòng quần thể, tiếp giáp với các căn biệt thự không chỉ mang lại cảnh quan lãng mạn mà còn tạo nên nguồn sinh khí. Cư dân có thể thư thả câu cá, chèo thuyền trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng, đắm chìm trong tiện ích vườn thiên nhiên với yoga ngoài trời, tận hưởng từng nhịp thở…

Phối cảnh cổng chào của dự án.

Khẳng định đẳng cấp nghỉ dưỡng chất lượng cao "all in one" - tất cả trong một tại Hòa Bình, chủ đầu tư sẽ trang bị cho Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio hơn 30 tiện ích nội khu: Quảng trường nhạc nước; công viên trung tâm, vườn nghệ thuật, dãy phố ẩm thực và giải trí sôi động ngày đêm ven sông, khách sạn 5 sao, home parents services, club house và bể bơi 4 mùa, công viên thể thao ngoài trời…

Các phân khu Roma, Paris, Berlin với kiến trúc đặc trưng sẽ tái hiện không gian châu Âu giữa lòng đô thị Tây Bắc. Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio sẽ có 1.035 căn biệt thự song lập diện tích từ 180,4 m2 - 474,9 m2; 392 căn biệt thự đơn lập diện tích từ 242 m2 - 1215,9 m2; 250 căn liền kề diện tích từ 89,1 m2 - 254,8 m2; 326 căn shophouse diện tích từ 102,6 m2 - 277,1 m2 đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.