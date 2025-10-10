Dòng Tô Lịch hồi sinh, nâng cao giá trị sống cho cư dân Greenera Southmark

Đường chân trời xanh hơn từ những con sông được hồi sinh

Từ hệ thống dẫn thủy La Mã cổ đại cho đến những kênh đào ở Venice, nước luôn là mạch nguồn định hình bản sắc đô thị. Thế nhưng, trong guồng quay đô thị hóa dồn nén, nhiều dòng sông từng là mạch sống lại bị lấn át, trở thành gánh nặng ô nhiễm, khiến cảnh quan xuống cấp và giá trị bất động sản bị kìm hãm. Khôi phục những dòng chảy ấy không đơn thuần là cải thiện môi trường, mà còn là cách tái kết nối với thiên nhiên và mở ra triển vọng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Seoul từng đối diện bài toán tương tự với Cheonggyecheon - một con suối tự nhiên chảy qua trung tâm thành phố bị ô nhiễm suốt nhiều thập kỷ. Đến năm 2003, chính quyền đã quyết liệt cải tạo quy mô lớn. Thành quả không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là bước ngoặt về môi trường: nhiệt độ khu vực giảm 3-6°C, ô nhiễm không khí hạ 35%, đa dạng sinh học tăng gấp sáu lần, minh chứng cho sức sống mới từ thiên nhiên hồi sinh mang lại cho một thành phố.

Suối Cheonggyecheon sau khi cải tạo mang lại sức sống mới cho khu vực và thu hút khách du lịch (Ảnh: Shutterstock).

Hà Nội hôm nay mở ra kỳ vọng tương tự với sông Tô Lịch - dòng sông gắn với lịch sử Thăng Long nhưng đã oằn mình trong ô nhiễm nhiều thập kỷ. Từ đầu tháng 9, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp: thu gom toàn bộ nước thải tại 245 cửa xả dọc sông, nạo vét lòng sông, xây đập dâng điều tiết dòng chảy, bổ cập nước từ Hồ Tây và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá - công suất 230.000 m³/ngày đêm, về lâu dài sẽ bổ cập thêm nước từ sông Hồng.

Nhờ đó, mực nước sẽ được duy trì ổn định ở mức 3,5m, dòng sông được trả lại màu xanh và khả năng tự làm sạch. Cùng với đó, 19 đoạn bờ sông đã được chỉnh trang, hệ thống cây xanh, lan can, kè bờ được cải tạo và thành phố chuẩn bị khởi công công viên hai bên bờ với tổng vốn hơn 4.600 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án tái thiết hai bên bờ sông Tô Lịch đã trình cơ quan có thẩm quyền nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình N.V.)

Nếu Cheonggyecheon đã từng làm nên bước ngoặt cho Seoul, thì Tô Lịch hôm nay hồi sinh cũng được kỳ vọng sẽ trả lại cho Hà Nội con sông nội đô trong xanh. Khi dòng sông trở lại vẻ đẹp vốn có, cư dân khu vực xung quanh không chỉ có thêm khoảng thở cho đời sống thường nhật, mà giá trị bất động sản ven sông cũng gia tăng, đi cùng một đường chân trời xanh mới cho thành phố.

Đặc quyền sống xanh tại Greenera Southmark

Khi Tô Lịch hồi sinh, Greenera Southmark sẽ là nơi cảm nhận rõ nhất sự đổi thay ấy. Tọa lạc tại 486 Ngọc Hồi, dự án nằm bên dòng sông, nơi tầm nhìn từ các căn hộ có thể ôm trọn khoảng xanh dần được trả lại, cũng là một trong những dự án hưởng lợi từ bước chuyển mình của sông Tô Lịch.

Không chỉ hưởng lợi từ thiên nhiên, Greenera Southmark còn kiến tạo mạch nước riêng trong lòng dự án - suối Harmonia.

Dòng suối uốn lượn như dải lụa mềm mại chảy xuyên qua lõi dự án, vừa tạo vẻ đẹp tự nhiên, vừa trở thành trục cảnh quan sinh hoạt cộng đồng. Dọc theo dòng chảy ấy, từng không gian được thiết kế chỉn chu để phù hợp tối đa với nhu cầu của cư dân: góc tập yoga trong lành, khu gym ngoài trời sôi động, sân thể thao pickleball, bóng rổ, tiểu cảnh cầu Lumis; không gian dành riêng cho trẻ em được thiết kế để nuôi dưỡng tuổi thơ. Mỗi khúc cong của con suối mở ra một khung cảnh riêng, mang đến sự đa dạng và mới mẻ trong trải nghiệm hằng ngày.

Cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa những phút giây tĩnh lặng của thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, tiện nghi bên con suối Harmonia (Ảnh: CĐT).

Không chỉ dừng lại ở yếu tố cảnh quan, Greenera Southmark còn theo đuổi giá trị xanh từ lõi khi đăng ký chứng chỉ EDGE cấp độ 1 - với khả năng tiết kiệm trên 20% năng lượng, 20% nước và 20% năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với chuẩn thông thường. Nhờ đó, mỗi căn hộ không chỉ thừa hưởng sắc xanh của thiên nhiên, mà còn mang lại cho cư dân lối sống bền vững và tiết kiệm tài nguyên cho cả hôm nay và thế hệ mai sau.

Greenera Southmark được quy hoạch với ba tòa tháp mang cá tính riêng biệt. Trong đó, Lavish - tòa tháp đầu tiên ra mắt với phong cách sang trọng, thời thượng. Seren - tòa thứ hai vừa được giới thiệu mang đến tinh thần an nhiên, tinh tế như chốn nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Sự khác biệt này cho thấy dự án không chỉ đơn thuần là nơi an cư, mà còn dần hoàn thiện cộng đồng đa dạng phong cách sống, nơi mỗi cư dân tìm thấy lựa chọn phù hợp với mình.

Bất động sản ven sông, ven suối từ lâu được đánh giá cao vì mang lại giá trị chất lượng về tinh thần. Greenera Southmark, với lợi thế “tựa sông - ôm suối”, không chỉ thừa hưởng di sản thiên nhiên của Hà Nội, mà còn góp phần mang đến trải nghiệm an cư xanh, bền vững cho tương lai.