Dòng tiền phía Bắc dịch chuyển vào bất động sản phía Nam

Trong chia sẻ mới đây, đại diện Savills TPHCM nhấn mạnh, dòng tiền của một bộ phận nhà đầu tư phía Bắc đang “ngược dòng” vào Nam. Trong đó khu vực Bình Dương (cũ, nay là TPHCM), Long An (cũ, nay là Tây Ninh), Đồng Nai chiếm khoảng 10-20% tỷ lệ nhà đầu tư phía Bắc trong các giao dịch bất động sản. Khu vực Long An cũ với các dự án thấp tầng (nhà phố, biệt thự, villa) gắn liền tên tuổi các "ông lớn” bất động sản thu hút được dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc.

Cùng quan điểm, đại diện Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho hay, dòng tiền nhà đầu tư Hà Nội trở lại tìm kiếm bất động sản phía Nam đã sôi động hơn.

Theo các chuyên gia, chênh lệch giá là yếu tố chính khiến nhà đầu tư phía Bắc trở lại thị trường miền Nam. Giá nhà Hà Nội đã ở ngưỡng cao. Trong khi đó, bất động sản phía Nam giá còn thấp hơn, dư địa tăng giá theo hạ tầng vẫn khá tốt.

Đặc biệt, sự quan tâm của khách hàng phía Bắc tập trung mạnh vào các dự án bất động sản nằm quanh tuyến hạ tầng trọng điểm, và mở rộng ra các khu vực lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh.

Bất động sản khu đô thị tiếp tục được ưa chuộng

Dữ liệu từ Giám đốc Batdongsan.com.vn đưa ra, người Hà Nội vẫn giữ niềm tin bền bỉ với bất động sản liền thổ khi loại hình này chiếm tới 59% tổng lượng tìm kiếm, vượt xa chung cư hay đất nền (chỉ 14%).

Tại TPHCM (cũ), giá cao và nguồn cung hạn chế đã đẩy nhu cầu nhà phố, biệt thự sang khu vực vệ tinh - nơi còn nhiều dư địa phát triển. Ghi nhận cho thấy, một số dự án khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch tiện ích bài bản tại phía Đông và phía Tây TPHCM liên tục xuất hiện giao dịch đến từ nhà đầu tư phía Bắc.

Đơn cử, khu đô thị Izumi City (Đồng Nai) 170ha do Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển, nằm ngay cửa ngõ phía Đông TPHCM đang đón dòng vốn tích cực. Đặc biệt, tại Izumi Canaria - phân khu compound (khép kín) tiếp giáp sông và kênh đào đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán (HĐMB) thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc.

Mức giá 7,2 tỷ đồng cho căn nhà phố vườn cùng chính sách giãn thanh toán đến 24-36 tháng thu hút nhà đầu tư. Dự án này tiếp giáp loạt hạ tầng huyết mạch như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3 TPHCM, sân bay Long Thành…

Tương tự, Waterpoint quy mô 355ha - khu đô thị tích hợp lớn nhất của Nam Long tại thị trường phía Tây TPHCM cũng “được lòng” nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc. Dự án có lợi thế kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3, Vành đai 4, Bến Lức - Long Thành...

Hiện Nam Long đã ra mắt phân khu compound cao cấp nhất tại dự án - The Pearl - với các sản phẩm dinh thự, biệt thự ven sông. Đây cũng là dòng sản phẩm đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tham gia phân khúc bất động sản cao cấp của chủ đầu tư này.

Bên cạnh đó, Nam Long tiếp tục giới thiệu Solaria Rise - phân khu cao tầng tại Waterpoint, quy mô 4 tháp, gần 700 sản phẩm, giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng. Với chính sách bán hàng hấp dẫn, chỉ thanh toán 5% ký HĐMB, thanh toán giãn theo tiến độ 24 tháng nhận nhà, dự án đang được cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư quan tâm.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư phía Bắc rất chọn lọc sản phẩm khi tham gia thị trường. Thay vì tập trung “lướt sóng” như trước đây, hiện nhà đầu tư phía Bắc xác định đầu tư với kỳ vọng trung - dài hạn, hướng đến tiềm năng lâu dài của thị trường.