Dòng tiền đầu tư chảy vào bất động sản phía Nam

Vốn chảy vào vùng trũng về giá

Dữ liệu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, giá nhà tại Hà Nội “neo” cao khiến biên độ tăng giá thu hẹp, giảm sức hút đầu tư. Khi giá trị vượt xa khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư, dòng tiền bắt đầu dịch chuyển khỏi Hà Nội, tìm đến các thị trường có giá hợp lý và dư địa tăng trưởng cao hơn.

“Ngoài tập trung tại các tỉnh vùng ven Hà Nội có hạ tầng hoàn thiện, dòng tiền đang dịch chuyển vào khu vực miền Nam”, VARS IRE nhận định.

Thống kê từ một số chủ đầu tư cho thấy, đến cuối quý II, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Sang quý III, tỷ lệ này đã đạt 30%, gần bằng giai đoạn sôi động 2016-2020.

Dòng vốn nhà đầu tư Hà Nội chuyển hướng vào TPHCM và vùng phụ cận không chỉ để “săn giá”, mà để đa dạng hóa danh mục và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Một số dự án của chủ đầu tư lớn có giá còn “mềm”, trong khi dự án tương tự ở miền Bắc tăng, thậm chí có nơi tăng 5% trong một tuần.

Sức hút đầu tư đến từ chính sách phát triển hạ tầng và quy hoạch vùng sau sáp nhập hành chính TPHCM mới (Ảnh: VSIP).

Theo các chuyên gia VARS IRE, sức hút đầu tư đến từ chính sách phát triển hạ tầng và quy hoạch vùng sau sáp nhập hành chính TPHCM mới. Nhiều dự án mới bám sát các tuyến metro, đường vành đai, trục giao thông huyết mạch, giúp tăng kết nối liên vùng và giá trị tài sản trong tương lai, hấp dẫn nhà đầu tư Hà Nội.

VARS IRE cho rằng, làn sóng Nam tiến của dòng tiền đầu tư BĐS ngày càng mạnh mẽ, khi TPHCM mở rộng dần trở thành điểm đến mới nhờ mặt bằng giá hợp lý, hạ tầng bứt tốc và khung pháp lý được cải thiện.

Phân khúc được thị trường quan tâm

Nhận định lạc quan về dòng vốn chảy về phía Nam, song VARS IRE khuyến nghị nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ phân khúc, đánh giá khả năng tài chính và ưu tiên chiến lược dài hạn thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh, để đảm bảo an toàn trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc.

Những khu vực được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm, nằm trong “vùng trũng” về giá thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Khảo sát của batdongsan.com.vn cho thấy, có tới 33% nhà đầu tư vẫn ưa chuộng đất nền. Báo cáo của VARS ghi nhận, người mua hướng tới những khu đô thị “all in one” (tất cả trong một) vùng ven trung tâm, giá dễ tiếp cận, giao thông thuận tiện. Thanh khoản tập trung ở các dự án pháp lý hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, gần khu dân cư và khu công nghiệp.

Khu vực Đông Bắc TPHCM (Ảnh: G.Empire Group).

Một trong những dự án đáp ứng đủ các tiêu chí này, hiện được nhà đầu tư quan tâm, là Alana City.

Nằm tại trung tâm xã Phú Giáo, xã lớn thứ hai của TPHCM mở rộng, quy mô hơn 192km2, dự án Alana City sở hữu vị trí trên trục giao thương Đông Bắc. Với quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch, dự án được kiến tạo thành khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu ở thực của chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và công nhân tại các khu công nghiệp lân cận.

Xung quanh Alana City hiện có 19 khu, cụm công nghiệp với hơn 96.000 công nhân và chuyên gia sinh sống. Trong tương lai, dân số cơ học khu vực dự kiến tăng lên khoảng 500.000 lao động và 150.000 chuyên gia, kỹ sư, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại, giáo dục, y tế.

Khu vực này cũng hưởng lợi từ các dự án hạ tầng như cao tốc TPHCM - Chơn Thành, Vành đai 3, 4 và tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, hứa hẹn trở thành trung tâm logistics mới của miền Nam.

Sở hữu quỹ đất 41,9ha, Alana City cung cấp 2.760 sản phẩm đất nền và nhà phố, diện tích 75-120m², phù hợp nhu cầu ở thực lẫn đầu tư vừa túi tiền.

Dự án Alana City (Ảnh: G.Empire Group).

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng với đầy đủ tiện ích nội khu như nhà trẻ, trường học, khu vực sinh hoạt cộng đồng, công viên trung tâm và các khu thương mại sầm uất. Alana City được kỳ vọng sẽ là dự án đất nền có tỷ lệ hấp thụ tốt trên thị trường, trở thành kênh đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận trong chu kỳ mới.