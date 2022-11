Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện trải nghiệm sa bàn The Ori Garden - Seaview Tower

Sự kiện trải nghiệm sa bàn The Ori Garden - Seaview Tower

Dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tên thương mại The Ori Garden - Seaview Tower vừa được cấp thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán hàng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu từ Sài Gòn - Đà Nẵng đã phối hợp cùng đơn vị phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản BHS tổ chức sự kiện giới thiệu thông tin kết hợp trải nghiệm sa bàn dự án The Ori Garden - Seaview Tower. Chương trình diễn ra vào ngày 27/11, thu hút gần 300 khách hàng tới tham dự.

Sự kiện trải nghiệm sa bàn The Ori Garden - Seaview Tower thu hút hơn 300 khách hàng tham dự (Ảnh: Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng).

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như tư vấn thông tin, tham quan nhà mẫu cũng như giới thiệu sa bàn, mang những thông tin chi tiết của dự án đến với khách hàng. Do số lượng căn hộ được giới thiệu ra thị trường hạn chế nhưng số lượng khách tham dự vượt quá dự kiến, nhiều khách hàng đã phải chờ đợi để được tư vấn và tham quan sa bàn.

Vừa được ra mắt thị trường, The Ori Garden - Seaview Tower đã nhận được sự chào đón của khách hàng nhờ những lợi thế vượt trội về vị trí, không gian sống phong cách Nhật cùng hệ tiện ích đa dạng. Chủ đầu tư công bố, đã có hơn 200 khách hàng lựa chọn được cho mình những ngôi nhà ưng ý tại dự án.

Khách hàng phải chờ đợi để được tư vấn và giới thiệu dự án (Ảnh: Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng).

Ông Lê Đức Hải - một khách hàng - chia sẻ sau khi đã lựa chọn thành công cho mình căn hộ một phòng ngủ và một phòng chức năng tại dự án: "Cá nhân tôi lựa chọn dự án vì có nhiều điểm rất phù hợp với gia đình. Với diện tích gần 50m2 nhưng có thể bố trí một phòng ngủ và một phòng đa năng, phòng khách rộng cũng như các phòng khác cũng sở hữu diện tích khá hợp lý. Hơn nữa, dự án cũng gần cơ quan của 2 vợ chồng tại khu công nghiệp Hòa Khánh, bé học mẫu giáo ngay ở dưới nên rất tiện. Sau khi mục sở thị tiến độ thi công 4 tòa ở giai đoạn 1, tôi càng trở nên yên tâm với lựa chọn của mình".

Trái ngược với sự hồ hởi của anh Lê Đức Hải là tâm trạng lo lắng của chị Ngô Khánh Mai: "Hôm nay tôi và ông xã xuống xem để tìm cơ hội mua căn nhà đầu tiên, cả gia đình đều rất thích thiết kế của căn 2 ngủ, với diện tích hơn 60m2 mà có 2 phòng ngủ phù hợp với gia đình tôi. Quan trọng hơn là mức giá của căn 2 phòng ngủ cũng khá phù hợp với tích lũy của gia đình trẻ như tôi. Tuy nhiên hôm nay trong sự kiện cũng nhiều khách quan tâm tới loại căn hộ này, vì vậy cũng chưa biết gia đình tôi có thể mua được không".

The Ori Garden - Seaview Tower lựa chọn đáng cân nhắc cho người trẻ Đà Nẵng

Tại giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình hơn nữa… nhằm phục vụ nhu cầu an cư lạc nghiệp của người dân. Dự án nằm trong Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside tại Tây Bắc Đà Nẵng, đón đầu dòng phát triển và di dân tự nhiên của TP Đà Nẵng từ các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại khu vực.

Dự án với tổng quy mô 2,74ha, gồm 6 tòa, cung cấp ra thị trường 1.809 căn hộ với đa dạng các lựa chọn 1-3 phòng ngủ, diện tích 45-69m2. Công năng các căn hộ được tối ưu và là lựa chọn cho những gia đình trẻ hoặc nhiều thế hệ.

The Ori Garden giai đoạn 2 sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng cho mọi lứa tuổi (Ảnh phối cảnh dự án).

Với mục tiêu mang tới một không gian sống nâng cấp hơn cho người dân Đà Nẵng, dự án sở hữu hệ thống tiện ích nhắm tới đối tượng gồm trẻ em - gia đình trẻ - người cao tuổi. Trong đó phải nhắc đến các tiện ích nổi bật như: Bể bơi, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, thư viện, vườn chủ đề, khu tập gym, trung tâm thương mại… Tất cả nhằm kiến tạo nên một môi trường sống chất lượng.

"Dù sở hữu hệ tiện ích đồng bộ, chất lượng cao không thua kém những chung cư cao cấp trên địa bàn thành phố nhưng mức giá được đưa ra khá hợp lý cho các căn hộ tại The Ori Garden, phù hợp với tài chính của đại đa số người dân Đà Nẵng. Điều này xuất phát từ mong muốn mang tới một tổ ấm an cư chất lượng cho người dân. Chính vì vậy, The Ori Garden là đáp án cho nhu cầu chọn mua căn hộ ở thực với mức giá hợp lý trong bối cảnh hiện nay", chủ đầu tư nhấn mạnh.