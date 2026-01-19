Đô thị biển Nha Trang: Hạ tầng thúc đẩy bất động sản cất cánh

Hạ tầng nghìn tỷ: Động lực tăng trưởng cho thị trường

Một trong những dự án trọng điểm đang tạo thay đổi rõ nét cho khu vực là cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Với tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng và chiều dài 78,5km, tuyến cao tốc đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Khánh Hòa tới Bình Thuận - Ninh Thuận, mở ra không gian phát triển mới cho du lịch và logistics khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngoài ra, loạt dự án cao tốc liên vùng như Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định, Nha Trang - Đắk Lắk… sẽ tạo nên mạng lưới kết nối từ biển lên cao nguyên. Đề án đường sắt cao tốc Nha Trang - TPHCM đang nghiên cứu được kỳ vọng sẽ tái định hình thời gian, chi phí di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế và du lịch lớn bậc nhất cả nước.

Gần đây, Nha Trang - Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến thu hút tàu du lịch biển quốc tế hạng sang. Bên cạnh cảng quốc tế Cam Ranh, bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang cũng đã đi vào vận hành, giúp các hãng tàu biển có thêm lựa chọn khi đưa khách đến Khánh Hòa, nhất là trong bối cảnh cảng Nha Trang đang chờ được nâng cấp.

Hạ tầng Nha Trang trợ lực bất động sản Nha Trang cất cánh (Ảnh: Shutterstock).

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, chỉ trong nửa đầu tháng 1/2026, địa phương đã đón 3 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 7.650 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu, dự kiến trong năm 2026, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm 38 chuyến tàu biển quốc tế. Những con số này cho thấy sức hút của thị trường du lịch hạng sang tại thị trường Nha Trang, Khánh Hòa.

Khánh Hòa cũng sở hữu sân bay quốc tế Cam Ranh, một trong những trung tâm hàng không lớn nhất Việt Nam. Sau 20 năm hoạt động (tính đến 17/5/2024), sân bay Cam Ranh đã ghi nhận lưu lượng khai thác ấn tượng lên đến 60 triệu lượt hành khách, 145.000 tấn hàng hóa, 300.000 lượt chuyến bay.

Song song đó, sân bay quốc tế Cam Ranh tiếp tục mở rộng các đường bay thẳng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…, góp phần đưa Nha Trang trở thành một trong những thành phố có mức độ kết nối quốc tế cao nhất Việt Nam.

Theo quy hoạch mới được phê duyệt cho giai đoạn 2021–2030, sân bay Cam Ranh sẽ đạt công suất 25 triệu khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm. Với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 36 triệu khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm, đảm bảo nguồn khách quốc tế và lưu lượng du lịch ổn định quanh năm, là đòn bẩy cho bất động sản biển tại Nha Trang.

Nhờ những “làn gió mới” từ hạ tầng, bức tranh du lịch Nha Trang năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo số liệu từ Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, năm 2025 địa phương đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,38% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt.

Tổng thu từ du lịch năm 2025 ước đạt 66.700 tỷ đồng, tăng 16,84%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Nền tảng để bất động sản cất cánh

Đối với thị trường Nha Trang, sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông, du lịch và hoạt động kinh tế đang tạo nên nền tảng tăng trưởng mới, đưa thành phố bước vào chu kỳ phát triển mang tính bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản không chỉ hưởng lợi từ lực đẩy hạ tầng, mà còn đứng trước cơ hội “cất cánh” nhờ vị thế đô thị được nâng tầm và sức hút đối với cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

