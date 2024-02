Đỏ mắt tìm chung cư giá rẻ ven Hà Nội, đa số 40-50 triệu đồng/m2

Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội đã liên tục tăng thời gian gần đây. Không ít người đã bỏ ý định mua căn hộ ở trung tâm để chấp nhận tìm nhà khu vực ngoại thành với kỳ vọng có giá thấp hơn.

Anh Nguyễn Văn Cường ở Hà Nội nói do đặc thù kinh doanh trực tuyến, vợ chồng anh không quan trọng vị trí căn hộ cần mua. Tuy nhiên, với tài chính khoảng 2 tỷ đồng, anh gần như không có lựa chọn căn hộ.

Dù phải đi ra ngoại thành để tìm mua căn hộ nhưng anh không tìm được nhà giá rẻ. Nhiều căn hộ đã qua sử dụng 5-7 năm ở huyện Hoài Đức, Thanh Trì có giá dao động trên dưới 30-40 triệu đồng/m2.

"Một căn hộ chung cư Gemek I tại xã An Khánh có diện tích 69m2 đang được bán 2,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 36 triệu đồng/m2", anh Cường dẫn chứng.

Bất động sản khu vực phía tây Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Cũng như anh Cường, gần đây, vợ chồng chị Phạm Thị Hà quê ở Nam Định "đau đầu" tìm mua căn hộ tại khu vực huyện Thanh Trì. Theo chị Hà, giá một căn hộ tại huyện ven trung tâm cũng dao động từ 35-37 triệu đồng/m2.

"Tại nhiều chung cư trên địa bàn xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, giá căn hộ đang được rao bán trên 35 triệu đồng/m2. Với giá bán này, một căn hộ 2 phòng ngủ cũng dao động trên 2 tỷ đồng, vượt quá khả năng tài chính của gia đình", chị Hà chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không chỉ ở khu vực các quận trung tâm, giá căn hộ chung cư tại nhiều huyện vùng ven cũng tăng nhanh thời gian qua. Đơn cử, trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức đang có nhiều chung cư như The Golden An Khánh, chung cư Gemek I, Victory Thăng Long… đều đang được rao bán khoảng 30-40 triệu đồng/m2.

Tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, căn hộ chung cư Eco Green đã qua sử dụng được rao bán 43-45 triệu đồng/m2. Còn tại xã Tứ Hiệp, giá căn hộ chung cư Tecco Skyville Tower, Tecco Diamond được rao bán hơn 30 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, giá căn hộ khu vực ngoại thành liên tục tăng cao là bởi mặt bằng giá đất nền tăng, hạ tầng khu vực ngoại thành với trung tâm đang được kết nối tốt.

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do nguồn cung căn hộ Hà Nội trong những năm gần đây vô cùng khan hiếm. Số lượng dự án đã được phê duyệt 1/500, trong khi lực cầu của thị trường liên tục gia tăng.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý IV/ 2023, theo số liệu tổng hợp báo cáo của các địa phương và thông tin khảo sát đánh giá của các tổ chức nghiên cứu thị trường thì giá căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng giá tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, đặc biệt là các khu vực trung tâm.

Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá từ 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.

Tại Hà Nội, trong quý IV/ 2023, theo tổng hợp báo cáo thì một số dự án có mức độ tăng giá bình quân tại các khu vực như: Quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%; Quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%; Quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%; Quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1%...

Còn theo báo cáo thị trường Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cơ cấu sản phẩm trên thị trường bất động sản ngày càng mất cân đối. Những căn hộ chung cư giá 30 triệu đồng/m2 đã biến mất.

Ngoài ra, báo cáo thị trường mới đây của Savills cho thấy, quý IV/2023 là thời điểm thị trường nhà ở tại Hà Nội ghi nhận số lượng nguồn cung mới thấp nhất trong 10 năm qua, với cả phân khúc thấp tầng và căn hộ. Nguồn cung phân khúc căn hộ quý IV/2023 tăng 52% theo quý nhưng giảm 1% theo năm với 2.876 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt 11.911 căn, giảm 40% theo quý và 41% theo năm.

Tuy nhiên, nguồn cung mới ghi nhận trong quý chỉ đạt 10.403 căn, trong đó, hạng B (trung cấp) chiếm 84% nguồn cung. Đơn vị này cũng cho biết, cứ 100 căn hộ mới được bán tại Hà Nội trong năm 2023 chỉ có 3 căn giá dưới 2 tỷ đồng trong khi các căn hộ có giá 51-70 triệu đồng/m2 chiếm 63% nguồn cung mới.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, phân khúc nhà ở vẫn tiếp tục đà tăng trưởng về giá là do chi phí đất và chi phí xây dựng tăng, cơ sở hạ tầng phát triển và chất lượng được cải thiện. Bên cạnh đó, việc hạn chế về nguồn cung trên thị trường vẫn còn tiếp tục, dẫn đến giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường tiếp tục tăng cao.