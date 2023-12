DKRA Vega nhận giải thưởng nhà phân phối bất động sản xuất sắc Đông Nam Á

Kiến tạo giá trị dịch vụ bất động sản chuyên sâu

Dot Property Southeast Asia Awards là giải thưởng thường niên uy tín trong cộng đồng bất động sản châu Á. Lễ trao giải năm 2023 diễn ra vào tối 14/12 tại khách sạn Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thái Lan) với sự tham dự của đông đảo khách mời, lãnh đạo cấp cao của những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản ở khu vực Đông Nam Á.

Ban lãnh đạo DKRA Vega đón nhận giải thưởng "Agency Excellence Awards - Đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc Đông Nam Á 2023".

Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ cung cấp, DKRA Vega với khả năng sáng tạo, thích ứng linh hoạt… đã hoàn toàn thuyết phục hội đồng cố vấn giải thưởng Dot Property Southeast Asia để được vinh danh ở hạng mục "Agency Excellence Awards - Đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc Đông Nam Á 2023".

Giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards được xét chọn trên nhiều tiêu chí: hình ảnh danh tiếng và thương hiệu, hồ sơ năng lực, chất lượng dự án, thành tựu trong năm. Riêng ở lĩnh vực dịch vụ bất động sản, đơn vị đoạt giải phải là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao, được công nhận bởi Dot Property Vietnam Awards, đồng thời, phải có sự đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản và luôn luôn đổi mới theo xu hướng thị trường.

DKRA Vega giành chiến thắng tại Dot Property Southeast Asia 2023 với chiến lược phát triển bền vững và giá trị dịch vụ bất động sản toàn diện, chuyên sâu.

Chia sẻ về giải thưởng của DKRA Vega, đại diện hội đồng cố vấn giải thưởng nhận định: "DKRA Vega đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe của Dot Property Southeast Asia. Thành tích đạt được thể hiện uy tín thương hiệu và thành công từ định vị của DKRA Vega khi doanh nghiệp xác định tập trung chuyên sâu trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Điều đó cho thấy những dịch vụ và sản phẩm của công ty cung cấp luôn đáp ứng tốt xu hướng mới của thị trường cũng như đóng góp đáng kể vào hệ sinh thái bất động sản".

Khẳng định vị thế khác biệt và bền vững

Được thành lập từ năm 2018, DKRA Vega là một trong những công ty thành viên của DKRA Group tập trung hoạt động chuyên sâu trong nhóm dịch vụ tiếp thị và phân phối (DKRA Realty). Hiện nay, DKRA Vega được đánh giá có hệ thống văn phòng giao dịch hiện đại và đội ngũ nhân sự giỏi, được đào tạo chuyên nghiệp trên nền tảng của hệ giá trị cốt lõi tín (cam kết) - trí (hiệu quả) - đức (chính trực).

Bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega phát biểu tại Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2023.

Sau hơn 5 năm phát triển, vị thế thương hiệu của DKRA Vega đã dần được khẳng định, giúp nhà phân phối này tự tin đọ sức cùng những tên tuổi hàng đầu của các quốc gia khác trong khu vực.

Chia sẻ tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia 2023, bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega cho biết: "Chúng tôi tự hào đón nhận danh hiệu đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc Đông Nam Á trong năm 2023, nhân cột mốc 5 năm thành lập đầy ý nghĩa. Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy DKRA Vega nỗ lực hướng đến mục tiêu tối ưu hiệu quả bất động sản, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho đối tác, khách hàng, đồng thời, đóng góp tích cực cho sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam".

Ban lãnh đạo DKRA Vega chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2023.

Trước đó vào tháng 11/2023, DKRA Vega đã được Dot Property Vietnam Awards 2023 vinh danh ở hạng mục "Đơn vị phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2023".

Hai giải thưởng danh giá từ Dot Property Vietnam Awards đến Dot Property Southeast Asia Awards không chỉ xác lập dấu ấn vị thế thương hiệu DKRA Vega mà còn là động lực mạnh mẽ để nhà phân phối này đồng hành cùng các doanh nghiệp dịch vụ bất động sản Việt Nam nâng tầm quốc gia trên thị trường khu vực và quốc tế.

Với chiến lược phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối cung cấp cho thị trường những giải pháp hiệu quả gắn kết nhu cầu sử dụng, khai thác và đầu tư..., DKRA Vega trở thành đối tác phân phối bất động sản được nhiều chủ đầu tư, nhà phát triển dự án uy tín trong nước và quốc tế như CapitaLand, Keppel Land, Phát Đạt, SCC, Kiến Á, Nam Long, Khang Điền, Hai Thành, Phúc Khang, An Gia, Thang Long Real… tín nhiệm.

Sở hữu nguồn nhân lực tinh nhuệ, DKRA Vega là đối tác phân phối chiến lược được nhiều chủ đầu tư trong nước và quốc tế tín nhiệm.

Qua đó, DKRA Vega đã tham gia phân phối thành công nhiều dự án lớn, đa dạng về loại hình và phân khúc sản phẩm như Citisoho, CitiEsto, CitiAlto, CitiGrand, Citi Bella, Ventura, Lavila De Rio, Lavila Đông Sài Gòn 1 và Lavila Đông Sài Gòn 2, Lavila Nam Sài Gòn, PhoDong Village, Sol Villas, Salto Residence, Saigon Village, Saigon Riverpark, Hiep Phuoc Harbour View, Astral City, Lagi New City, Cadia Quy Nhon, De La Sol, The Classia, The Maison… và hiện tại là the Sholi, The Privia, Akari City.