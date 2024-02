Điểm nhấn cầu thang chữ X của căn chung cư trong phim "Mai"

"Mai" là bộ phim phá vỡ mọi kỷ lục phim Việt chiếu rạp từ trước đến nay, với doanh thu được công bố vượt 475 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày. Phim lấy bối cảnh chính là một căn chung cư ở TPHCM. Điểm nhấn của căn chung cư này chính là khu vực cầu thang hình chữ X với hai vế cầu thang đối lập.

Trên thực tế, có nhiều kiểu dáng cầu thang. Chữ X là một trong số những kiểu cầu thang đặc biệt.

Cầu thang hình chữ L

Cầu thang chữ L là mẫu cầu thang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, là phiên bản cải tiến từ mẫu cầu thang thẳng, thêm đoạn gấp khúc 90 độ tạo thành hình chữ L.

Tùy theo vị trí gấp khúc và không gian của ngôi nhà, chữ L có thể ngắn hoặc dài. Vị trí gấp khúc trùng với khu vực chiếu nghỉ của cầu thang.

Cầu thang chữ L tạo cảm giác riêng tư cho từng tầng, được coi là mẫu cầu thang tương đối khó, đòi hỏi thợ xây dựng có kỹ thuật tốt.

Cầu thang hình chữ L (Ảnh: Nội thất điểm nhấn).

Cầu thang hình chữ U

Cầu thang chữ U là mẫu cầu thang được sử dụng khá phổ biến ở những công trình lớn như bệnh viện, trường học… Mẫu cầu thang này được tạo nên bởi 2 phần cầu thang song song với nhau, nối nhau bởi khu vực chiếu nghỉ.

Thiết kế chiếu nghỉ của cầu thang chữ U khá dài, rộng, thuận tiện cho việc di chuyển.

Cầu thang hình chữ U (Ảnh: Cầu thang cao cấp).

Cầu thang hình chữ C

Cầu thang chữ C là kiểu cầu thang thiết kế các bậc uốn lượn từ trên xuống dưới để tạo thành chữ C, bao gồm cả bậc thang và phần tay vịn lan can.

Mẫu cầu thang này phổ biến trong thiết kế nhà ở dân dụng.

Cầu thang hình chữ C (Ảnh: Nhà đẹp).

Cầu thang hình chữ S

Cầu thang chữ S là mẫu cầu thang có độ thẩm mỹ cao, xuất hiện khá nhiều trong thực tế.

Thông thường, cầu thang chữ S thường là cầu thang được làm từ gỗ. Kiểu cầu thang này thể hiện sự tỉ mỉ, đầu tư của chủ nhà, đòi hỏi thợ xây dựng có trình độ cao.

Cầu thang hình chữ S (Ảnh: Nhà đẹp).

Cầu thang hình chữ X

Cầu thang hình chữ X là mẫu cầu thang có kết cấu phức tạp, thường được sử dụng nhiều tại những công trình là các tòa nhà chung cư hay cao tầng.

Cầu thang chữ X giúp chủ xây dựng tiết kiệm được diện tích di chuyển giữa 2 tòa nhà đối diện nhau. Sản phẩm này được coi là sự sáng tạo của các kiến trúc sư nhằm mang lại tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà.

Hai tòa nhà đối diện nhau khi thiết kế cầu thang đi lên hoặc đi xuống vô hình chung sẽ tạo thành chữ X tạo cảm giác thú vị cho công trình.

Cầu thang hình chữ X (Ảnh: Mộc Khải).

Cầu thang hình chữ Y

Cầu thang chữ Y là mẫu cầu thang được sử dụng nhiều ở những công trình công cộng như cầu sân bay hay các công trình kiến trúc biệt thự.

Mẫu cầu thang này có kết cấu không quá phức tạp với 3 đoạn cầu thang thẳng sắp xếp nối nhau tạo thành chữ Y.

Tùy vào diện tích không gian, phong cách thiết kế, sở thích gia chủ và vật liệu xây dựng, chủ đầu tư có thể đưa ra quyết định sử dụng kiểu cầu thang nào cho ngôi nhà của mình.