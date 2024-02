Cách phân biệt thủy tinh và pha lê

Thủy tinh và pha lê đều là những vật liệu phổ biến trong sản xuất đồ nội thất, trang trí. Thủy tinh được làm từ silica (cát thạch anh). Pha lê thực chất là bản nâng cấp từ thủy tinh thông thường và ngày càng được sử dụng phổ biến. Pha lê có hàm lượng chì bổ sung ít nhất 24% khiến cho sản phẩm nhìn mịn hơn, đẹp mắt hơn thủy tinh.

Tuy nhiên, nếu nhìn bằng mắt thường, thủy tinh và pha lê có khá nhiều điểm giống nhau. Theo chị Thu Hà - chủ cửa hàng kinh doanh đồ nội thất trang trí, dưới đây là những cách cơ bản nhất để phân biệt thủy tinh và pha lê:

Pha lê nặng hơn

Để so sánh, hãy cầm mảnh vật liệu trong tay và kiểm tra trọng lượng của nó. Nếu có thể, hãy so sánh trọng lượng với một mảnh thủy tinh thông thường có cùng kích thước. Vì hàm lượng chì cao nên mảnh pha lê sẽ khá nặng so với một mảnh thủy tinh có kích thước tương đương.

Có nhiều cách để phân biệt thủy tinh và pha lê (Ảnh: Phalehn).

Độ tinh xảo

Nếu món đồ là một chiếc ly uống nước có nhiều chi tiết nhỏ, hãy xem xét kỹ về độ dày của chiếc ly. Thông thường, sản phẩm làm từ pha lê sẽ mỏng hơn so với thủy tinh, các chi tiết cũng sắc nét và tinh xảo hơn khá nhiều.

Sản phẩm làm từ pha lê thường có phần cạnh được bo tròn thay vì sắc cạnh như thủy tinh.

So độ trong suốt

Khi nhìn kỹ vào các sản phẩm làm bằng thủy tinh, bạn sẽ thấy những bọt khí nhỏ trên sản phẩm. Dù là thủy tinh cao cấp cỡ nào, phần bọt này khó có thể được loại bỏ 100%. Với pha lê, các sản phẩm gần như đạt độ trong suốt tuyệt đối, không lẫn bọt khí.

Kiểm tra dưới ánh sáng về độ lấp lánh

Nhiều người chọn cách đưa món đồ ra ánh sáng để kiểm tra chúng là pha lê hay thủy tinh.

Ngoài việc trong suốt hơn khá nhiều so với thủy tinh, pha lê sẽ lấp lánh hơn thủy tinh khi ở dưới ánh sáng. Ngoài ra, pha lê có thể tạo hiệu ứng lăng kính. Nếu bạn nhìn vào sản phẩm và thấy ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, khả năng cao sản phẩm của bạn là pha lê.

Đổi màu dưới ánh sáng đen

Một trong những cách tốt nhất để phân biệt pha lê là chiếu ánh sáng đen lên nó. Do hàm lượng chì cao, pha lê sẽ có màu xanh lam hoặc tím dưới ánh sáng đen. Trong khi đó, thủy tinh chỉ có màu xanh xỉn khi gặp loại ánh sáng này.

Pha lê có mức giá cao hơn khá nhiều so với thủy tinh (Ảnh: PLCA).

Âm thanh

Ngoài việc kiểm tra với ánh sáng, bạn có thể dùng chiếc thìa gõ nhẹ vào sản phẩm. Sản phẩm bằng pha lê sẽ phát ra âm thanh lớn, rõ ràng. Âm thanh này sẽ nhỏ và đục hơn nếu sản phẩm là thủy tinh. Tuy nhiên, cách này thường chỉ dành cho những người đã có kinh nghiệm về pha lê bởi việc phân biệt âm thanh phát ra không mấy dễ dàng.

Giá cả

Cuối cùng, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để biết một món đồ có phải là pha lê hay không thường nằm ở mức giá. Thủy tinh có mức giá rẻ hơn khá nhiều so với pha lê.

Tuy nhiên, hãy nắm một vài cách kiểm tra cơ bản phía trên để chắc chắn rằng bạn không mua phải thủy tinh nhưng có mức giá đắt đỏ như pha lê. Việc nắm kiến thức cơ bản giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với người bán hàng, hạn chế rủi ro bị lừa đảo.